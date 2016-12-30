Помянем. Люди футбола, ушедшие из жизни в 2016 году

Сергей Шустиков (30.09.1970 — 07.01.2016)
Шустиковы – уникальная для нашего футбола династия: три поколения игроков вписали свои имена в летопись столичного «Торпедо». В первых числах года не стало среднего представителя плеяды, сына бывшего защитника «автозаводцев» и отца – действующего. Сергей Викторович не один год был верным соратником Леонида Слуцкого – в «Москве», в ЦСКА. Выигрывал в этом качестве чемпионат и Кубок. Увы, в самостоятельной практике реализовать себя Сергей Шустиков не успел – скончался в ночь с 6 на 7 января от сердечного приступа.
→ «Скорой не было полтора часа…» Сергей Шустиков умер на руках жены
Анатолий Ильин (27.06.1931 — 10.02.2016)
Шесть десятилетий длится вечный спор, кто на самом деле провёл единственный мяч в финале Олимпиады-1956 в Мельбурне. А претендентов на авторство исторического гола больше нет в живых. Тёзки и бывшие одноклубники Ильин и Исаев умерли в один год, с интервалом в пять месяцев. Одно голевое свершение Анатолия Михайловича уж точно никому не придёт в голову оспаривать – он первым поразил ворота в финальной стадии Кубка Европы. Факт!
→ Как сложились судьбы олимпийских чемпионов Мельбурна-1956
Трифон Иванов (27.07.1965 — 13.02.2016)
Бородача из Велико-Тырново хорошо помнит не только старшее, но и среднее поколение болельщиков. В сборной Болгарии 1990-х годов были личности и более яркие, но более отчаянные, бесстрашные – едва ли. Защитник с внешностью свирепого пирата был таким же олицетворением колоритной команды, как бунтарь Стоичков. Среди немногочисленных голов Трифона особняком стоит забитый в ворота сборной России – ведь он проложил «братушкам» путь на ЧМ-1998! По окончании карьеры Иванов добровольно ушёл в тень, занимался автозаправочным бизнесом. Повод вспомнить о харизматичном беке возник в начале этого года, и повод, увы, печальный – инфаркт…
Йохан Круифф (25.04.1947 — 24.03.2016)
Три человека удостаивалось «Золотого мяча» в прошлом веке. Один из них покинул этот мир в марте 2016-го. Своей жизнью Круифф опроверг популярный стереотип, якобы гениальный игрок в принципе не может быть великим тренером. Йохан – стал. Его руководящая практика была до обидного короткой, но и этот десяток лет Круифф использовал максимально эффективно. Его «Барса» образца прошлого века считалась иконой атакующего стиля. Она очаровывала, увлекала за собой равнодушных на территорию футбола. Оттого скорбь болельщиков всего мира по Летучему Голландцу была столь глубока и неподдельна. Йохан ещё в начале 1990-х покончил с курением, но через четверть века пагубная привычка всё же напомнила о себе неизлечимой болезнью – рак лёгких…
→ Он научил меня любить футбол. На смерть Йохана Круиффа
Фото: Reuters
Игорь Волчок (04.10.1931 — 20.04.2016)
В трудовой книжке Игоря Семёновича, должно быть, к пенсии страниц чистых не осталось – так активен и лёгок на подъём он был на тренерском поприще. О педагогическом даре человека лучше лишних слов скажут фамилии его учеников – Сёмин, Аверьянов, Газзаев, Петраков, Шевченко, Бердыев…
Чезаре Мальдини (05.02.1932 — 03.04.2016)
Самым успешным представителем футбольного клана Мальдини справедливо считается Паоло (два его отпрыска только делают первые более или менее твёрдые шаги на этой стезе). Но и Чезаре вошёл в историю не только как «папа того самого Мальдини». Он первым в семье выиграл Кубок чемпионов с «Миланом» и побывал на больших турнирах со сборной Италии. Эти же команды выделяются в послужном списке тренера Мальдини. И в обеих он наставлял Паоло: в клубе как ассистент главного, в сборной – как тренер №1.
Фото: Reuters
Чезаре Мальдини
Евгений Лемешко (11.12.1930 — 02.06.2016)
Лемешко дважды поднимал над головой хрустальную чашу Кубка СССР: игроком – с киевским «Динамо», тренером – с «Металлистом». Но вспоминать его потомки будут не только по спортивным достижениям. Евгений Филиппович был настоящим, как сейчас сказали бы, генератором крылатых фраз. Остроумные афоризмы «от Лемешко» уходили в народ и начинали жить самостоятельной жизнью. А легендарная байка под условным названием «Коллега ассенизатор» по сей день передаётся футбольными людьми из уст в уста в различных вариациях.
Анатолий Исаев (04.07.1932 — 10.07.2016)
Исаев последним из героев Мельбурна-1956 – спустя полвека! – получил правительственную награду (сослуживец по «Спартаку» и сборной Алексей Парамонов перед высокими чинами похлопотал). А вот спортивных медалей в жизни Анатолия Константиновича было в достатке – одних только золотых четыре штуки! До 60-летнего юбилея первой грандиозной победы отечественной сборной Исаев не дожил всего пять месяцев.
Анатолий Ильин и Анатолий Исаев
Жоао Авеланж (08.05.1916 — 16.08. 2016)
Если в советском футболе негласным титулом «Непотопляемый» владел Вячеслав Колосков, то в мировом он по праву принадлежал Авеланжу. 24 года, с 1974-го по 1998-й, бразильский чиновник командовал ФИФА. Вскрывшиеся в новом веке факты – и факты многочисленные – получения взяток подмочили репутацию дона Жоао. Только преклонный возраст помог Авеланжу избежать уголовной ответственности и дожить свой век на свободе. Умер Авеланж на 101-м году жизни в родном Рио-де-Жанейро во время летней Олимпиады.
Стивен Кеши (23.01.1962 — 08.06.2016)
Только два человека выигрывали Кубок Африки футболистом и тренером, и обоих уже нет в живых: египтянин Махмуд Эль-Гохари умер в 2012 году, нигериец Стивен Кеши – в 2016-м. Стивен всего на полгода пережил супругу Кейт, с которой прожил 30 лет, скончавшуюся от рака. Кеши в могилу свёл инфаркт.
Владимир Долгополов (24.12.1961 — 12.06.2016)
30-летний юбилей первой и единственной победы «Зенита» в чемпионате СССР Долгополов встретил в неволе. Бывший футболист был обвинён по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», а именно – второй супруги Натальи. Долгополов отрицал свою вину в избиении жены, но был признан виновным и приговорён к 10 годам лишения свободы. В колонию Владимир Михайлович всё-таки не попал: 12 июня 2016 года он скончался от ишемического инсульта.
Артём Безродный (10.02.1979 — 13.09.2016)
Безродный финишировал на высоком уровне, когда остальные обычно только стартуют. Сумской вундеркинд будто бы ниоткуда возник и точно так же – в никуда – ушёл. Самая яркая, красно-белая полоска в жизни Артёма вместила в себя четыре чемпионских титула и один Кубок. После 23 лет и вплоть до скоропостижной кончины он тоже где-то играл, да только к большому футболу всё это имело очень условное отношение. Впервые за долгие годы о нём написали все спортивные СМИ России и Украины в середине сентября 2016 года – к сожалению, в форме некролога…
→ Такой короткий путь. Каким мы запомним Артёма Безродного
«Шапекоэнсе»
В Колумбии разбился самолёт, на борту которого были и члены бразильского клуба «Шапекоэнсе». 30 ноября бразильскому клубу предстоял финальный матч Южноамериканского кубка с колумбийской командой «Атлетико Насьональ». Возле колумбийского города Медельин 29 ноября произошло крушение самолёта. Среди пассажиров лайнера были игроки и тренерский штаб бразильского клуба. В результате катастрофы 71 человек погиб и 6 пострадали.
Позже «Шапекоэнсе» был признан победителем Южноамериканского кубка, клуб стал победителем турнира впервые в истории.
Соперник «Шапекоэнсе» по решающему матчу «Атлетико Насьональ» самостоятельно предложил КОНМЕБОЛ объявить «Шапекоэнсе» победителем финала.
Фото: Reuters