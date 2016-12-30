9 главных тактических идей года

Владение мячом перестаёт быть важным фактором

Новые приоритеты в игре защитников

Центральный защитник – плеймейкер

Мир помешался на игре вратарей ногами

Обычное участие в атаке вратаря тер Штегена

Packing и Impect Штефана Райнартца

3-4-3 завоёвывает мир

Кубанское катеначчо 8-1-1

КоСмоДзю

Английская Премьер-лига стала тактическим пионером

В официальном тактическом отчёте Евро-2016 от УЕФА много интересного – например, выделена значимость беговой работы, из 6 сборных с худшим пробегом на групповом этапе в плей-офф вышли только Бельгия и Ирландия, – но самая любопытная статистика касается владения мячом. Команды, доминировавшие в этом аспекте, выиграли всего 31% матчей. Параллельно в АПЛ золото завоевал «Лестер», худший чемпион Англии по владению мячом в XXI веке, чья игра была проста, как английский завтрак, но очень эффективна.Универсального способа выигрывать нет, но многие хедлайнеры года – «Лестер», «Ростов», сборная Португалии – доказывают, что лучше катать мяч необязательно, чтобы выигрывать. Достаточно мощной защиты, над которой работают на тренировках вплоть до ходьбы за руки, умения играть в переходных фазах и скорости в контратаках. Не везде у «Лестера» и Португалии есть последователи, но в чемпионате России теперь уже три команды, играющие в похожем ключе — с сильной защитой и очень расчётливыми контратаками. Это «Ростов», «Амкар» и «Уфа». Правда, есть подозрение, что уфимцы после ухода Гончаренко и Васина выпадут из этой стилистической тройки.Одна из фундаментальных вещей, которые помогли «Хоффенхайму»пошуметь в Бундеслиге, – отличный подбор защитников. «Селяне» играют в три центральных (Фогт, Зюле и Хюбнер), оборонительные обязанности между ними разделены, атакующие – одинаковы: каждый из них владеет отличным первым пасом,к тому же до «Хоффенхайма» играл исключительно в опорной зоне. Ещё одна версия Маскерано, уже на немецкий лад.Умение отдать первый пас становится ключевым фактором при покупке защитника для грандов. «Барселона» нашла под свой стиль игры, проходящего постепенную обкатку через второстепенные матчи. «Арсенал» купил, уступающегов росте, но более полезного в начальной стадии атаки. «Боруссия» нашла под первый пасиз «Барселоны». И так комплектуются практически все команды, проповедующие комбинационный стиль игры. Правда, не всегда это помогает – достаточно посмотреть на «Манчестер Сити», где в центре защиты могут выйти вечно пожарящий Стоунз и прирождённый крайний защитник Коларов.Когда-то голландцы заразили мир идеей тотального футбола, сейчас тактических идей у них поменьше, но кое-где проглядываются ростки мысли. Например, в ПСВ.весь сезон испытывает проблемы с переходом из обороны в атаку, его центральные полузащитники стали меньше раздавать острые передачи из глубины, к тому же их, того же, научились сковывать прессингом. Так родилось любопытное решение – превратить в плеймейкера центрального защитника. Глубинный плеймейкер в опорной зоне – обычное дело, в обороне – что-то новенькое.Мексиканец прочно закрепился в топ-15 Эредивизии по количеству точных передач, активно раскидывал мячи в любом направлении – это и нужно было Коку. В качестве глубинного плеймейкера Морено отыграл за ПСВ несколько матчей. Среди них была домашняя игра с «Ростовом», где Коку специально перестроил команду на 5-2-3, а Морено предоставил свободу мысли. Он был самым пасующим игроком ПСВ, что ярко выделялось на картах передач, вот только тактическое новшество к успеху так и не привело.Ещё один тренд, вытекающий из концепции Juego de Posicion и прогрессирующий с каждым годом, – вратарь тоже должен уметь играть ногами, как 11-й полевой. Его значение достигло пика летом – ставка на игру ногами заставилавыкинуть из «Манчестер Сити», позватьи перетерпеть его дикие регулярные ошибки.Вратарь-плеймейкер – ещё одно явление современного футбола с акцентом на бешеный прессинг: под давлением защитники будут играть на вратаря (ещё один итог Евро – в матче Венгрии и Португалии из-за португальского прессинга самым пасующим игроком венгров был самый модный вратарь мира), а его умение отдать точный пас поможет выйти из-под прессинга и поймать соперника на скоростном переходе в атаку. Именно поэтому мир заражается примером Нойера, ставит на вратарей-плеймейкеров и терпит их ошибки, как в «Барселоне» делали с, а в «Сити» – с Браво.опередил время – три года назад сон делал то, что сейчас считается нормой, но мир российского футбола его не понимал.Закончив карьеру из-за постоянных болячек,и его коллега по опорной зоне «Байера»подумали: вся эта обычная статистика, с владением мячом, ударами по воротам, такая скука, давай придумаем что-нибудь своё. Так спустя полтора года размышлений и исследований родились сразу два новых статистических показателя, суть которых Райнартц объяснял в прямом эфире немецкого телевидения на Евро-2016.Итак. Packing – это сумма соперников, оказывающихся за линией мяча либо в результате передачи вперёд, либо после удачной обводки. По этому показателю можно считать как игроков, отдающих передачи (так проще понять влияние центральных полузащитников на атаку), так и тех, кто получает эти передачи – это помогает понять игру форвардов в открываниях между линиями.Impect – это разновидность показателя Packing, учитывающая исключительно отрезанных защитников.Вот пример из матча АПЛ между «Манчестер Сити» и «Челси». Отаменди, подключившись к атаке, отдаёт передачу в центр на Агуэро и отрезает сразу троих соперников – Канте, Аспиликуэту и Фабрегаса. Показатель Packing передачи Отаменди – 3, Impect – 1 (из защитников отрезан оказался лишь Аспиликуэта).Во время Евро-2016 Райнартц раскрыл на ТВ статистику, обсчитанную автоматически (причём Штефан не спешит раскрывать секреты своих программ, их нет в открытом доступе), из которой вытекало, что Тони Кроос – специалист по разрезанию чужой защиты,– мастер открываний под разрезные передачи, ана высшем уровне умеет и то, и другое. «Корреляция между продвижением мяча сквозь соперников и победой составляет примерно 0,3-0,4. Если сузить круг до продвижения мяча мимо защитников противника, корреляция превышает 0,6, что со статистической точки зрения очень значимо», – уверяет Райнартц. Как и xG, Packing далеко не идеален, некоторые передачи он неправильно трактует, но этот показатель не должен предсказывать будущее – он помогает правильно оценивать игроков.«Челси»переходит на новую тактику и выдаёт 11-матчевую победную серию в самой сложной лиге мира. «Аталанта», давнего фаната нафталиновой схемы, становится одной из самых симпатичных команд сезона, а в её составе раскрывается– африканец, ставший центральным полузащитником лишь летом. Сборная Уэльсазаставляет нашу прессу в один голос писать «Тулузеры» в адрес российских футболистов, а потом добирается до полуфинала Евро-2016, выбивая из турнира бельгийский хор золотых мальчиков.Достаточно, чтобы считать 3-4-3 схемой, которая набирает популярность и становится для соперников загадкой?Научить команду играть по тактике с двумя тройками очень сложно, ключевое значение принимает определённый подбор футболистов и их тактическая обучаемость. Например, «Челси» не смог бы перестроиться без бегунка, которого никто не считал футболистом уровня синих, а в сборной Уэльса важен был, пахарь из Чемпионшипа без особого таланта. Но если все детали, свойственные тактике 3-4-3, будут усвоены командой, она способна превратиться в почти непобедимый механизм.Наш чемпионат считается тактически слабым, Массимо Каррере оказалось достаточно подтянуть тактику, чтобы начать регулярно выигрывать со «Спартаком», но и в Премьер-Лиге есть команда, от чьих тактических задумок можно хвататься за голову. При«Кубань» играла по схеме «ёлочка» – Ташуев сам придумал ей название. Весной «Кубани» пришлось отстаивать место в Премьер-Лиге в стыковых матчах, Ташуева уже успели уволить, и его фантазии не хватило, чтобы придумать имя новой тактике.Стыковые матчи с «Томью» кубанцы проводили с восемью номинальными защитниками:переместился в опорную зону, Лобкарёв – на левое крыло атаки, Аподи – на правое,сделали «десяткой». Вместе с Сантаной пару опорников составлял, до «Кубани», в тольяттинской «Академии» и юношеской сборной России, игравший защитника. Нападающийбыл белой вороной в кубанском катеначчо.На самом деле «храбрости» «Кубани» есть логичное объяснение – к финишу сезона «Кубань» подошла без лидеров. Одних распродали (Ткачёв, Мельгарехо, Игнатьев), вторые получили травмы (Павлюченко, Рабиу). Но, как оказалось, играть на удержание счёта с первой же минуты очень мучительно. «Томь» выиграла стыки и поднялась в Премьер-Лигу, чтобы опять просить денег – но это уже менеджерская тактика, а не футбольная.На Евро-2016 было много любопытных тактических находок – Нани эпизодически играл чистого нападающего, чистокровная «десятка»выжигал опорную зону, левый защитник Алаба пытался сыграть «ложную девятку». Но Леонид Слуцкий всех переплюнул. В каждом матче на Евро в основе сборной России выходили все имеющиеся центральные нападающие – Смолов слева, Кокорин справа, Дзюба в центре. И если Кокорин более-менее освоил в «Зените» роль, предложенную Слуцким, то Смолов играл на фланге чуть ли не в прошлой жизни, в «Динамо» у, и чувствовал себя там некомфортно. Во что это вылилось, все помнят: Кокорину и Смолову пришлось собирать скидки и подборы, отрабатывать в обороне и догонять. Оба со своей задачей не справились. Россия забила всего дважды, и атакующая тройка не имела к голам практически никакого отношения.Хосеп Гвардиола за лето перестроил «Манчестер Сити», придумав Сабалете и Клиши роль ложных фулбеков, наладив мощное движение полузащиты, насытив игру «горожан» перегрузами зон и наладив мощный прессинг.Антонио Конте перевернул уставы английского футбола – игра в три защитника считалась в АПЛ либо местечковым разовым занятием, либо тупиком, Конте же выстроил «Челси» по схеме 3-4-3 и начал выносить всех подряд.«Ливерпуль»трансформируется в «Барселону» Гвардиолы в лучшие времена. Все данные в наличии – тренер-харизматик, три нападающих, находящихся в постоянном движении, сразу два прокачанных мозга в центре поля, Вейналдум и Лаллана. Даже опорный хавбек, превращаемый в центрального защитника с шикарным первым пасом, в наличии – этоЧемпионат Англии насыщается прессинг-машинами. На отлаженное давление дружно ставятсо своим «Тоттенхэмом» уже в прошлом сезоне доказал, насколько помогает выстроенный прессинг в АПЛ.Они и другие команды АПЛ дружно задают тренд, делая одну из самых тактически бедных лиг прошлых лет тактическим пионером. Теперь Премьер-лига не только традиционное английское «бей-беги», это смешение самых разных стилей — испанского, итальянского, немецкого. А топ-матчи всё чаще, как в Италии, превращаются в «игры разума».