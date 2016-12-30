Запретное слово. Как семья Артёма Реброва готовится к Новому году

«На своём поле» – новая рубрика «Чемпионата», в рамках которой мы приезжаем в гости к футболистам. Мы уже приходили к динамовцу Люку Уилкширу. Теперь — перед самым Новым годом — решили заглянуть к одному из лидеров «Спартака» Артёму Реброву. Он живёт на окраине столицы, в 15 минутах пешком от станции метро «Строгино».
… Мы поднимаемся на 9-й этаж, где в дверях нас встречает спартаковский вратарь с супругой Екатериной. По их словам, гости у них бывают редко. Тем более журналисты. Поэтому сыновья поначалу стесняются и прячутся за родителей. Артём первым делом угощает нас чаем, открыв коробку конфет. «Ну, вы же меня, когда я был у вас в „Чемпионате“, хлебосольно встретили, — улыбается Артём. — Как я могу не ответить тем же?»
В углу комнаты видим важный атрибут Нового года — пушистую ёлку. Не поверите, но большинство украшений – красные или белые.
Фото: Павел Ткачук, "Чемпионат"
Артём Ребров и ёлка
– Когда вы перестали верить в Деда Мороза? – спрашиваем Реброва.
– При первом появлении моего папы. Мне было года четыре, и я всё понял по волосатости рук, по часам. Однажды заглянул за дверь, а там стоит посох. Я сказал: «Пап, ну что же ты…» Мой отец и сейчас переодевается в Деда Мороза, но 6-летний Платон тоже уже всё понимает.
– У вас в детстве был заветный подарок?
– Раньше мы так ждали Новый год – скорей бы получить подарки! А сейчас у детей всё есть, даже не знаешь, что им дарить. Родители всегда прятали от меня подарки, но я знал куда. Накануне залезал на полку и уже понимал, что будет ждать меня под елкой. Хотел всегда чего-нибудь сладкого. Я ведь до 10 лет вообще футболом не занимался, поэтому мяч и кеды, как Глушаков, не просил. Помню, был фильм со Шварценеггером «Коммандо». Вот эту кассету я ждал.
После чаепития мы перемещаемся в гостиную. Часто на Новый год играют во что-нибудь вроде «пантомим» (они же «шарады» или «крокодил»). Мы тоже пробуем. Артём показывает слово «гладиатор», а затем угадывает «Карреру» и «Мутко».
Фото: Павел Ткачук, "Чемпионат"
Артём Ребров изображает гладиатора
После игры сыновья Реброва наконец-то перестают стесняться, а мы просим Артёма рассказать, каким он сам был в детстве.
– Бывало, я карпизничал, — говорит он. — Но я всегда знал, что если я чего-то не сделаю, то мне устроят жёсткий разбор полётов. Могли и ремешочком дать. Это было редко, зато сразу действовало. Отец всегда был строгий, но справедливый. Вот и я сейчас стараюсь себя так же с детьми вести. Платон, папа строгий?
– Страгодушный! – подтверждает мальчик.
– Это как? – уточняем у Платона.
– И строгий, и хороший.
Фото: Павел Ткачук, "Чемпионат"
Сыновья Артёма Реброва
По словам самого Артёма, в целом он достаточно добрый отец, но если разозлится, то мало не покажется. Однако 6-летний Платон не пугается и неожиданно вступает в нашу беседу, когда речь заходит про матч «Спартак» – АЕК.
– Я думал, что мы не уйдём со стадиона после этой игры, — говорит Артём об одном из самых неприятных матчей этого сезона. – Боялся выходить к болельщикам на улицу. Я ведь ещё с Платоном был. Решили посидеть в раздевалке. Было реально не смешно…
– Ты плакал, папа, – внезапно вставляет Платон.
– Ты давай там… Сейчас все тайны выдашь, – грозно хмурится Артём.
Фото: Павел Ткачук, "Чемпионат"
«Чемпионат» в гостях у Артёма Реброва
Вообще застать футболиста РФПЛ в Москве перед Новым годом достаточно сложно. Многие уезжают на моря. Но семья Реброва пока в столице. По словам Артёма, важно, чтобы старший сын не пропускал хоккейные тренировки. Ну и, конечно, походы на ёлку, куда собираются оба сынишки. А в тёплую Доминикану семья отправится уже после Нового года.
– Как будете отмечать сам Новый год? — вопрос Реброву.
– Как всегда, с родителями. Как дети появились, всё время так и встречаем. Только один раз уезжали в Питер. А так – на даче, за городом. Это уже традиция. Да и родители с детства закладывали, что это семейный праздник. До того, как в моей жизни появилась Катя, праздновал с друзьями, а потом только семьёй. У меня никогда не было желания уехать подальше от дома, всё-таки я к нему очень привязан.
Фото: Павел Ткачук, "Чемпионат"
«Чемпионат» в гостях у Артёма Реброва
Главное, о чём мы узнали в гостях у Ребровых, – о запретном слове. В этой квартире нельзя говорить вслух про чемпионство. Едва мы упоминаем это слово, как голкипер сразу дает понять, что лучше не «каркать».
– Чемпионство…
– Вот об этом не нужно говорить. Плато-о-н! Иди сюда. Скажи, мы дома про чемпионство говорим?
– Не-а, – качает тот головой.
– Как дома, так и в команде стараемся эту тему не обсуждать.
Супруга Реброва Екатерина между тем признается: она уже на первой встрече с Артёмом поняла, что он будет её мужем. Говорит: «Прямо почувствовала: это мой человек».
– Как Артём сделал вам предложение? — вопрос Екатерине
– У меня раньше машина стояла в ракушке, а он своим автомобилем припирал. Как-то раз выхожу на улицу, а моя машина стоит сама по себе. Странно. Да и в багажнике что-то лежит. Открываю, а там шарики и альбом для фотографий. Артём говорит: «Давай этот альбом вместе заполним нашими семейными фото. Будь моей женой».
Фото: Павел Ткачук, "Чемпионат"
Супруга Артёма Реброва Екатерина с младшим сыном
… Время в гостях у Ребровых пролетает мгновенно. Когда мы выходим из квартиры, то натыкаемся за дверью на футбольный мяч. На нём написано шесть букв: ПЛАТОН. Хоть старший сын Реброва и занимается хоккеем, но ещё вполне может пойти по пути отца. Кто знает…
Беседовали: Полина Куимова и Григорий Телингатер