Фото: Павел Ткачук, «Чемпионат»

Запретное слово. Как семья Артёма Реброва готовится к Новому году

Голкипер «Спартака» Артём Ребров принял у себя дома журналистов «Чемпионата» и рассказал, как он будет встречать Новый год.