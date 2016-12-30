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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Роман Ерёменко
Фото: РИА Новости
Текст: Григорий Телингатер

Премии года. Кто вошел в историю в 2016-м?

Раздаём премии за события в российском футболе, которые не скоро забудутся.
30 декабря 2016, пятница. 22:00. Футбол
1. Сценарий года
Случившееся в Израиле на матче Лиги Европы – чудо. К 76-й минуте «Зенит» проигрывал «Маккаби» со счётом 0:3.
Лига Европы. Группа D. 1-й тур
15 сентября 2016, четверг. 20:00 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
3 : 4
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
1:0 – Медуньянин – 26, 2:0 – Кьяртанссон – 50, 3:0 – Медуньянин – 70, 3:1 – Кокорин – 76, 3:2 – Маурисио – 84, 3:3 – Жулиано – 86, 3:4 – Джорджевич – 90+1
Удаления: Даса, 81 – нет

В этот момент коэффициент на победу российской команды был заоблачным, но тут понеслось — голы Кокорина (76’), Маурисио (84’), Жулиано (86’) и Джорджевича (90+1’). После невероятного камбэка Роберт Мак признался, что это была самая безумная игра в его жизни, а Джорджевич впоследствии сообщил, что его стали узнавать на улицах.

2. Саундтрек года
Песня Найка Борзова «Я маленькая лошадка» к новости о дисквалификации Романа Ерёменко. Текст произведения по многим пунктам совпал с ситуацией. Тут и название конкретного наркотика, и «стою очень много денег», да и слово «лошадка» в отношении игрока ЦСКА выглядит абсолютно уместным.

3. Тест года
Руководство нового стадиона «Динамо» представило кресла, которые планировалось установить на арене. Прочность сидений решили продемонстрировать с помощью фанатов. Однако добрым молодцам хватило ровно пять секунд, чтобы разнести кресла в щепки. Поставщику сидений ничего не оставалось, как заявить, что они будут доработаны.

4. Скандал года
«Урал» – «Терек» – единственный матч в 2016 году, после которого «Чемпионат» оставил всех игроков без оценки.
Россия - Премьер-Лига. 12-й тур
30 октября 2016, воскресенье. 12:00 МСК
Урал
Екатеринбург
1 : 4
Терек
Грозный
1:0 – Чантурия – 11 (пен), 1:1 – Балай – 43, 1:2 – Балай – 56, 1:3 – Динга – 59 (автогол), 1:4 – Мбенге – 90+1

Комментатор той встречи Тимур Журавель заявил, что ему было стыдно за команду Скрипченко. Другой комментатор — Василий Уткин — открыто назвал эту игру договорной.

5. Селфи года
В матче второго тура этого сезона РФПЛ «Краснодар» на своём поле принимал «Терек».

Игра закончилась со счётом 4:0 в пользу хозяев, которые поймали такой кураж, что Ари позволил себе так отпраздновать один из мячей.

6. Чертовщина года
Очень тяжело объяснить словами, что произошло в перерыве матча «Урал» – «Ростов» в Екатеринбурге. Возможно, это была провалившаяся попытка призвать дьявола. РФПЛ пока не объявляла о расследовании мистического инцидента. Наверное, потому что следствие ведётся в тайне.


7. Мем года
«Глушаков – это похороны!» Теперь эту фразу знает каждый спартаковец. Болельщик Иван Выродов создал мем и стал знаменитостью в родном Щебекино. А в декабре фанат даже встретился с Глушаковым и обменялся с ним майками.

Глушаков: Уже футболки лепят с этим изображением

8. Тренер года
Бердыев в 2016 году не выиграл ни одного титула, но он всё равно лучший. Занять второе место с бюджетом «Ростова» – фантастика, а победа над «Баварией» войдёт в историю. Особенно учитывая, что стоимость состава немцев – 582 млн евро, а «Ростова» – 44 млн евро (по версии transfermarkt).

Бердыев, которого вы не знали. 13 историй о тренере «Ростова»

9. Травма года
В апреле 2016 года во время матча со «Спартаком» Данни получил тяжёлую травму – разрыв крестообразной связки правого колена. Это уже третье подобное повреждение у португальца, который выбыл примерно на год. Уходя с поля, Данни плакал. Из-за травмы он пропустил триумфальный для его сборной Евро-2016.

Данни: в январе приступлю к работе в общей группе «Зенита»

10. Гол года
Тут без вариантов. Полузащитник «Краснодара» Торнике Окриашвили произвёл на свет нечто фантастическое. В первую очередь гол получился красивым сам по себе. Во-вторых, мяч влетел в ворота на 94-й минуте при счёте 1:1. Кроме того, любопытно, что Окриашвили забил команде Луческу. Ведь именно этот тренер в своё время отказался от услуг футболиста в «Шахтёре».


Окриашвили: в «Шахтёре» Луческу даже не смотрел на меня
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
30 декабря 2016, пятница
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