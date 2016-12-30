Премии года. Кто вошел в историю в 2016-м?

Случившееся в Израиле на матче Лиги Европы – чудо. К 76-й минуте «Зенит» проигрывал «Маккаби» со счётом 0:3.
В этот момент коэффициент на победу российской команды был заоблачным, но тут понеслось — голы Кокорина (76’), Маурисио (84’), Жулиано (86’) и Джорджевича (90+1’). После невероятного камбэка Роберт Мак признался, что это была самая безумная игра в его жизни, а Джорджевич впоследствии сообщил, что его стали узнавать на улицах.
2. Саундтрек года
Песня Найка Борзова «Я маленькая лошадка» к новости о дисквалификации Романа Ерёменко. Текст произведения по многим пунктам совпал с ситуацией. Тут и название конкретного наркотика, и «стою очень много денег», да и слово «лошадка» в отношении игрока ЦСКА выглядит абсолютно уместным.
3. Тест года
Руководство нового стадиона «Динамо» представило кресла, которые планировалось установить на арене. Прочность сидений решили продемонстрировать с помощью фанатов. Однако добрым молодцам хватило ровно пять секунд, чтобы разнести кресла в щепки. Поставщику сидений ничего не оставалось, как заявить, что они будут доработаны.
4. Скандал года
«Урал» – «Терек» – единственный матч в 2016 году, после которого «Чемпионат» оставил всех игроков без оценки.
Комментатор той встречи Тимур Журавель заявил, что ему было стыдно за команду Скрипченко. Другой комментатор — Василий Уткин — открыто назвал эту игру договорной.
5. Селфи года
В матче второго тура этого сезона РФПЛ «Краснодар» на своём поле принимал «Терек».
Игра закончилась со счётом 4:0 в пользу хозяев, которые поймали такой кураж, что Ари позволил себе так отпраздновать один из мячей.
6. Чертовщина года
Очень тяжело объяснить словами, что произошло в перерыве матча «Урал» – «Ростов» в Екатеринбурге. Возможно, это была провалившаяся попытка призвать дьявола. РФПЛ пока не объявляла о расследовании мистического инцидента. Наверное, потому что следствие ведётся в тайне.
7. Мем года
«Глушаков – это похороны!» Теперь эту фразу знает каждый спартаковец. Болельщик Иван Выродов создал мем и стал знаменитостью в родном Щебекино. А в декабре фанат даже встретился с Глушаковым и обменялся с ним майками.
Глушаков: Уже футболки лепят с этим изображением
8. Тренер года
Бердыев в 2016 году не выиграл ни одного титула, но он всё равно лучший. Занять второе место с бюджетом «Ростова» – фантастика, а победа над «Баварией» войдёт в историю. Особенно учитывая, что стоимость состава немцев – 582 млн евро, а «Ростова» – 44 млн евро (по версии transfermarkt).
Бердыев, которого вы не знали. 13 историй о тренере «Ростова»
9. Травма года
В апреле 2016 года во время матча со «Спартаком» Данни получил тяжёлую травму – разрыв крестообразной связки правого колена. Это уже третье подобное повреждение у португальца, который выбыл примерно на год. Уходя с поля, Данни плакал. Из-за травмы он пропустил триумфальный для его сборной Евро-2016.
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10. Гол года
Тут без вариантов. Полузащитник «Краснодара» Торнике Окриашвили произвёл на свет нечто фантастическое. В первую очередь гол получился красивым сам по себе. Во-вторых, мяч влетел в ворота на 94-й минуте при счёте 1:1. Кроме того, любопытно, что Окриашвили забил команде Луческу. Ведь именно этот тренер в своё время отказался от услуг футболиста в «Шахтёре».
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