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Одил Ахмедов
Фото: РИА Новости
Текст: «Чемпионат»

«Быки» продают, «Уфа» назначает, «Зенит» покупает. Обзор дня

«Краснодар» расстался с Ахмедовым, «Зенит» купил Цаллагова, «Уфу» возглавил Семак. Об этом и другом – в обзоре новостей дня.
31 декабря 2016, суббота. 00:30. Футбол

«Краснодар» подтвердил переход Ахмедова в «Шанхай СИПГ»


Полузащитник «Краснодара» Одил Ахмедов перешёл в китайский клуб «Шанхай СИПГ». Футболист сборной Узбекистана выступал в составе «горожан» с июня 2014 года, когда перешёл из махачкалинского «Анжи».

Ранее в СМИ сообщалось, что за переход 29-летнего футболиста «Краснодар» может выручить более € 7 млн. В текущем сезоне Ахмедов провёл в РФПЛ 14 матчей и отметился одной голевой передачей.

«Болельщики нашей команды полюбили Ахмедова за его стопроцентную самоотдачу в каждом поединке и умную, рациональную игру на любой позиции в средней линии, куда бы ни определил его тренерский штаб чёрно-зелёных. Коллектив ФК «Краснодар» благодарит Одила за два с половиной года качественной работы и желает ему успешного продолжения карьеры в Китае», — говорится на официальном сайте «быков».

«Краснодар» объявил об уходе Енджейчика в «Легию»


«Краснодар» и «Легия» согласовали трансфер в ряды польского клуба 29-летнего защитника сборной Польши Артура Енджейчика.

Енджейчик перешёл в «Краснодар» в июне 2013 года из «Легии», в рядах этого польского клуба он провёл на правах аренды вторую часть сезона-2015/16. В составе чёрно-зелёных защитник сыграл 91 официальный матч, забил 2 мяча и сделал 8 результативных передач.

«Коллектив ФК «Краснодар» благодарит Артура Енджейчика за профессиональную работу и желает ему успешного продолжения карьеры на родине», — говорится на официальном сайте «быков».

Ранее в СМИ сообщалось, что за Енджейчика польская команда заплатит «горожанам» € 1 млн.

Цаллагов подписал контракт с «Зенитом» на три с половиной года


Защитник «Крыльев Советов» Ибрагим Цаллагов стал третьим новичком «Зенита» в зимнее трансферное окно. Соглашение с футболистом рассчитано на 3,5 года.

В 2009 году защитник из молодёжного состава «Алании» перешёл в «Крылья Советов». В общей сложности 25-летний игрок провёл за самарский клуб 195 игр, в которых отметился девятью забитыми мячами. С 2011 по 2013 год вызывался в молодёжную сборную России.

«Зенит» приветствует Ибрагима в Санкт-Петербурге и желает новых побед вместе с сине-бело-голубыми", — говорится на официальном сайте петербургского клуба.

«Валенсия» подтвердила отставку Пранделли с поста главного тренера


«Валенсия» в заявлении на своём официальном сайте подтвердила, что Чезаре Пранделли уведомил клуб о решении покинуть пост главного тренера команды.

Тренировать основную команду «летучих мышей» доверено Сальвадору Гонсалесу Марко, более известному как Воро.

59-летний Пранделли проработал с «Валенсией» три месяца. Он возглавил команду в начале октября, подписав контракт, срок которого рассчитан на три года.

В таблице испанского чемпионата «Валенсия» после 15 туров располагается на 17-й строчке. Последнюю победу в Примере команда одержала в середине октября.

В Италии сообщили об интересе «Зенита» к нападающему «Ромы» Итурбе


Нападающий Хуан Итурбе может покинуть «Рому» в январское трансферное окно. По данным интернет-издания Romagiallorossa.it, одним из клубов, которые проявляют интерес к 23-летнему Итурбе, является «Зенит».

Другими претендентами на игрока сборной Парагвая называются «Торино» и французский «Лион».

В текущем сезоне Итурбе провёл за римский клуб 12 матчей во всех турнирах и не отличился забитыми голами.

Ранее сообщалось, что Итурбе не оправдал доверия главного тренера «Ромы» Лучано Спаллетти, поэтому клуб готов отпустить его.

«Урал» подписал контракт со словенским защитником Балажицем


«Урал» подписал контракт с 28-летним центральным защитник из Словении Грегором Балажицем. Как сообщает официальный «твиттер» уральской команды, контракт с игроком рассчитан на два с половиной года.

С 2015 года Балажиц выступал за «Партизан», а ранее защищал цвета таких команд, как «Мура», «Эспаньол», «Агилас», «Горица» и «Карпаты».

«Уфа» объявила о назначении Семака на пост главного тренера


Сергей Семак назначен на пост главного тренера «Уфы». Трудовое соглашение с 40-летним специалистом рассчитано на полтора года, сообщает официальный сайт уфимского клуба.

В 2013 году Семак завершил карьеру профессионального игрока и вошёл в тренерский штаб «Зенита» в качестве помощника Лучано Спаллетти. Впоследствии Семак был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Зенита» после увольнения итальянского специалиста.

Затем уступил место Андре Виллаш-Боашу, оставшись в его штабе. В сентябре-октябре 2015 года руководил «Зенитом» в шести матчах РФПЛ в связи с дисквалификацией Виллаш-Боаша. После ухода португальского специалиста продолжил работу в тренерском штабе Мирчи Луческу.

«Анжи» объявил об уходе Врбы с поста главного тренера


«Анжи» на своём официальном сайте объявил об уходе чешского специалиста Павла Врбы с поста главного тренера.

«Павел Врба и футбольный клуб «Анжи» пришли к решению завершить сотрудничество. Тренерский штаб команды также покидают ассистент главного тренера Душан Фитцель, тренер Александр Бокий и тренер вратарей Мартин Тихачек.

«Анжи» благодарит тренеров за проделанную работу и желает успехов в дальнейшем. О том, кто возглавит команду, будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.

Врба возглавил «Анжи» в июне 2016 года. 28 декабря стало известно, что новым владельцем клуба стал Осман Кадиев.

Кроме того, на этой неделе «Анжи» объявил о необходимости продать ведущих игроков в другие клубы.

Гендиректор «Томи» заявил, что у клуба уже нет задачи остаться в РФПЛ


«Томь», испытывающая финансовые проблемы, больше не имеет задачи остаться в российской Премьер-Лиге, заявил генеральный директор клуба Руслан Киселёв.

«Задачи нет такой теперь у нас – остаться в Премьер-Лиге, у нас задача сейчас поставлена руководством области — сохранить наш молодёжный костяк, наиграть их в Премьер-Лиге и уже с опытом, который они приобретут в Премьер-Лиге, выступать в первенстве ФНЛ», — приводит слова Киселёва Sibnovosti.ru со ссылкой на телеканал ГТРК «Томск».

После 17 туров «Томь» располагается на последней строчке в таблице РФПЛ, имея в активе девять очков.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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