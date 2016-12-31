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Фото: realmadrid.com
Текст: Антон Михашенок

10 футбольных людей, восхитивших нас в 2016 году

В числе восхитительных людей года — лучший русский бомбардир, чудотворец Каррера и даже женщина-тренер.
31 декабря 2016, суббота. 10:00. Футбол

Фёдор Смолов


Смолов в 2016-м окончательно стал главной звездой российского футбола — всё, что он делал на поле и за его пределами, было настолько правильно и по-европейски, что когда появилась новость, что летом Фёдор окажется в дортмундской «Боруссии», этому никто уже не удивился. Он забивает, отдаёт голевые передачи, говорит по-английски, не отрывается от окружающего мира, помогает родному Саратову и понимает, почему страна возненавидела Мамаева и Кокорина после похода с шампанским в Монте-Карло. Идеальный год, просто идеальный.
Фёдор Смолов
Фото: РИА Новости

Фёдор Смолов

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Массимо Каррера


Итальянскому тренеру за несколько месяцев удалось пройти путь от помощника, отвечающего за оборону у носителя духа Дмитрия Аленичева, до культового тренера для болельщиков «Спартака». Сдерживающая тактика с умением чётко строить переходы из атаки в оборону и из обороны в атаку, фразы-мемы, пламенные речи в раздевалке, обещание сжечь костюм после поражения — всё это добавляло очков итальянцу. Впервые со времён Владимира Федотова у «Спартака» есть тренер, которого не троллят болельщики других команд. Уважают.

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Сергей Семак


На самом деле здесь нужно говорить не только о Семаке, но и о его жене Анне. Летом они удочерили девочку с ограниченными физическими возможностями и потратили (или ещё потратят) огромное количество денег на её лечение. Таня стала ВОСЬМЫМ ребёнком в семье бывшего капитана сборной России. Другие слова просто не нужны. Сергей и Анна — это люди года.

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Чисамба Лунгу


Один из поступков года — интервью Чисамбы Лунгу, который по факту признал, что с матчем «Урал» — «Терек» что-то было нечисто. Лунгу был самым активным игроком хозяев (в первом тайме именно с его передачи случился пенальти в ворота «Терека»), а когда понял, что грозненцы забивают слишком легко, попросил замену, чтобы в этом не участвовать, о чём и сказал в интервью. Поразительно, но не в первый раз в истории чемпионатов России африканцы становятся наиболее сознательными, когда дело касается странных матчей. Поразительно и другое: футболист, выходивший на поле в такой игре, дал понять, что её характер ему не понравился, но не было сделано ничего, чтобы начать проверку.

Курбан Бердыев


Веру во что-то светлое в 2016-м оставил нашим болельщикам и Курбан Бердыев, который едва не сделал «Ростов» чемпионом, затем прошёл «Андерлехт» и «Аякс» в отборе Лиги чемпионов, когда в команду никто не верил, а в клубе (как обычно) творился бардак, а в итоге подарил Ростову-на-Дону евровесну нулями в Эйндховене. Параллельно Бердыев подготовил для сборной России полдесятка футболистов и закрепился в статусе особого для нашей страны футбольного человека — человека, который заставляет верить в провинцию.
Курбан Бердыев и его «Ростов»
Фото: РИА Новости

Курбан Бердыев и его «Ростов»

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Клаудио Раньери


В отличие от Бердыева, который всю карьеру приносит локальные и глобальные успехи командам, в которых оказывается, Клаудио Раньери до 2016 года был неудачником — везде, где появлялся итальянец, вдруг заканчивались шансы на титул. В 2016-м судьба вернула ему всё сполна: «Лестер», который он принял полтора года назад, все, даже английские журналисты (не говоря уже о Сергее Титове, который вошёл со своим прогнозом на прошлый сезон Премьер-лиги во внутриредакционный фольклор «Чемпионата»), отправляли в ад Чемпионшипа, но вместо этого в мае команда досрочно взяла золото. Всё сошлось — удачный трансфер Н'Голо Канте, Джейми Варди, который вдруг стал забивать как Марко ван Бастен, спады у традиционных претендентов на титул и удача, пришедшая наконец к Раньери. Это был его год.

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Рафаэль Бенитес


Бенитес совершил поступок года в международном масштабе. Тренер, совсем недавно работавший с мадридским «Реалом», согласился вдруг на безнадёжную работу — он принял «Ньюкасл», который почти перестал подавать признаки жизни. «Ньюкасл» в итоге закономерно вылетел, но дальше случилось неожиданное: Бенитес, который мог уйти и не изучать командные построения «Шеффилда» и «Бёртон Альбион», вдруг согласился продолжить работу с клубом, так как чувствовал, что не закончил так, как надо. Один из 20 лучших тренеров мира в Чемпионшипе, а чемпион — «Лестер». В 2016 году в английском футболе происходили удивительные вещи.

Криштиану Роналду


Роналду в 2016 году выиграл всё, что можно: Лигу чемпионов с мадридским «Реалом», чемпионат Европы со сборной Португалии и «Золотой мяч» в одиночку. Однако восхитил он не этим (хотя это безумно круто), а огненной речью в раздевалке сборной Португалии после финала Евро, которая всплыла ближе к концу года. «Здесь и сейчас – самый счастливый момент моей жизни. Я плакал уже три или четыре раза, моему брату пришлось успокаивать меня, а я говорю: «Угу, я не могу!». Это правда, я говорю от чистого сердца, клянусь жизнью своего сына – я очень, очень, очень счастлив. Могу повторить это ещё 100 раз!» — таким Роналду вы точно не видели.

Карамоко Дембеле


Пытаюсь вспомнить себя в 13 лет — получается вспомнить только то, что в этом возрасте я научился прогуливать уроки. Карамоко Дембеле из «Селтика» в 13 лет стал одним из самых обсуждаемых футболистов года. В октябре родившийся в Лондоне шотландский сын ивуарийских мигрантов дебютировал за «Селтик» U20 в одном из домашних турниров, через две недели был вызван в сборную Шотландии U16 и провёл за неё два матча, а в декабре его перехватила футбольная ассоциация Англии, и Дембеле успел дебютировать и за сборную Англии U15. Велика вероятность, что из него не выйдет мировой звезды (в таком возрасте шансы утверждать это — в пределах погрешности), но, так или иначе, для мальчика год получился сплошным Рождеством.

Корин Дьакр


Когда в 2014 году французский «Клермон» второй раз подряд поставил главным тренером мужской команды женщину, это выглядело пиаром. Тем не менее спустя два года стало понятно, что Дьякр — действительно сильный тренер. «Клермону» с одним из самых маленьких бюджетов даже по меркам французской Лиги 2 в 2016 году не хватило всего семи очков, чтобы выйти в Лигу 1, Дьякр признали тренером года в своём дивизионе, а в этом сезоне команда уверенно держится в середине таблицы, но, по словам женщины-тренера, задумывается о рывке к вершине. На Дьякр, помимо чисто тренерских обязанностей, лежит и груз футбольных предрассудков, с которыми она успешно борется — если тренер хороший, то пол не имеет значения.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Клаудио Раньери Криштиану Роналду Курбан Бердыев Рафаэль Бенитес Фёдор Смолов Чисамба Лунгу
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