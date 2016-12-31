Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля 2016 Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Борьба Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат
Билеты на спорт
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
«Ливерпуль» – «Манчестер Сити» и другие новогодние матчи
Фото: Reuters
Текст: Сергей Титов

«Ливерпуль» – «Сити» и ещё 5 матчей вместо «Иронии судьбы»

Рассказываем, какой футбол раскрасит вашу традиционную новогоднюю программу с «Иронией судьбы» и «Иваном Васильевичем».
31 декабря 2016, суббота. 12:00. Футбол
Шотландская Премьер-лига. «Рейнджерс» – «Селтик»
31 декабря. 15:15
Прогноз: 0:1

Дерби «Старой фирмы» уже перестало быть для Шотландии банальностью после банкротства «Рейнджерс», а новогоднее дерби стало особенно красочным подарком от местной Премьер-лиги. Без рождественских чудес тоже никуда: маленький фан «Селтика» Джей Битти собирал деньги для благотворительного фонда клуба, которые пошли на подарки детям на Рождество, встречался с Санта Клаусом и… бывшим игроком «Рейнджерс» Артуром Нуманом. Между ними в ресторане завязался умилительный диалог: «А ты тоже любишь «Селтик»?» – «Нет, брат, я люблю только «Рейнджерс». У маленького Джея улыбка сползла, как у ослика Иа, когда он узнал про свой подарок на день рождения.

Но это маленькие фанаты могут умиляться «Старой фирмой», на поле и в городе будет не до церемоний. Дерби Глазго – это не просто столкновение двух команд, это столкновение двух религий: католики против протестантов. В 1989-м «Рейнджерс» купил первого католика в истории, и тогда его же фанаты жгли клубные флаги. И это норма для дерби, поверьте. Про футбол в дерби «Старой фирмы» забудьте – как и «Звезда» с «Партизаном», шотландские гранды редко радуют в плане игры. Но атмосферу матча, горящие глаза игроков, безумие фанатов нужно прочувствовать. Раз уж не на стадионе, так хоть у телевизора.

АПЛ. «Ливерпуль» – «Манчестер Сити»
31 декабря, 20:30
Прогноз: 2:2

Если вы знаете «Иронию судьбы» наизусть, музыкальные шоу вас бесят, салаты уже приготовлены или если единственный новогодний атрибут в вашем доме – телевизор, «Ливерпуль» и «Сити» скрасят ваш вечер перед наступлением 2017-го. Родные и близкие вряд ли поймут, когда вы променяете их (и ваши) любимые фильмы, накрытый стол и тосты на футбол. Объяснить важность матча сложно, но попробуйте так: играют две самых атакующих команды английской Премьер-лиги, там будет много голов, а после каждого гола можно произносить тост.

Поводов так думать достаточно. У «Манчестер Сити» есть Хосеп Гвардиола, продолжающий болезненную, но очень интригующую перестройку. У «Ливерпуля» – Юрген Клопп, чей стиль сейчас на полном серьёзе сравнивают с «Барселоной» Гвардиолы. А вы ещё не забывайте про игроков: Де Брёйне, Агуэро, Фирмино, Мане обязательно зажгут в таком матче, где атака наверняка будет рулить всем процессом.

Всё это безумно интересно, но есть один вопрос (с улыбкой): разве трудно было подумать о российских фанатах АПЛ, прежде чем ставить на такое время такой матч?

>>> Красная революция. Как Юрген Клопп перестраивает «Ливерпуль»

АПЛ. «Борнмут» – «Арсенал»
3 января. 22:45
Прогноз: 1:2

Если вы плохо ориентируетесь в чемпионате Англии, просто знайте – «Арсенал» играет со своей мини-копией, против тренера, который был бы идеальным преемником Арсена Венгера. Эдди Хау анализирует матчи с помощью математики, давая игрокам только те цифры, которые хорошо характеризуют их действия, ставит в пример Гвардиолу и Брендана Роджерса, а его «Борнмут» владеет мячом больше традиционных середняков (и больше чемпиона Англии, например). Арсенальского вкуса «вишенкам» добавляет Джек Уилшер – Хау лично захотел арендовать травматичного хавбека у «Арсенала» и наколдовал так, что в «Борнмуте» Уилшер только играет, а не лечится, как в Лондоне.

«Арсенал» же верен себе. Как только появлялась возможность закрепиться на первом месте, выйти на второе, не потерять третье – «канониры» терялись и проигрывали. Это уже не несчастный случай, это расшатанная командная психика. «Арсенал» может придумать себе проблемы на ровном месте, а «Борнмут» – как раз та команда, которая умеет сделать капкан для гранда. В «Ливерпуле» уже знают.

Кубок Испании. «Реал» – «Севилья»
4 января. 23:15
Прогноз: 3:1

«Реал» никогда в истории не выдавал такие длинные беспроигрышные серии, как сейчас, при Зинедине Зидане, и, учитывая игру «сливочных» (которой толком нет), это вдвойне удивительно. Мадрид спасают умение Зидана управлять кадрами, давать игровое время всем и вовремя, но главное – стальной характер. За свою 35-матчевую серию «Реал» выдал уже массу матчей, где засыпал, вяло катал мяч, видел унылый счёт на табло и будил Серхио Рамоса – сразу же появлялись и характер, и стремление выиграть. «Севилья» как раз хорошо знает, что такое пробуждение Рамоса. Летний Суперкубок Европы стал бы севильским, если бы не включение капитана «Реала» в добавленное время. Вы знаете, на чей гол ставить.

«Севилья» слишком изменилась с тех времён. Хорхе Сампаоли не стал создавать бешеную прессинг-машину, как его учитель Марсело Бьельса, его «Севилья» может защищаться из последних сил, выдыхаясь, но оставаясь на ногах. Так было в Лионе, где андалусийцы пробивались в плей-офф Лиги чемпионов, а игра указывала на проигрыш «Севильи» с треском. Так что теперь это не просто команда, набитая атакующими полузащитниками разного склада, это настоящая четвёртая сила испанского футбола, как о «Севилье» говорят в Испании. Или третья?

>>> Никакого футбола, только тестостерон. Почему побеждает «Реал»

АПЛ. «Тоттенхэм» – «Челси»
4 января. 23:00
Прогноз: 1:1

Ловите дежавю, этот сценарий мы видели два года назад. «Челси» выдавал победную серию, командой восхищались сильнее всех в АПЛ, Эдену Азару мысленно отдавали борьбу за «Золотой мяч» с инопланетянами, Фабрегасу – идеальную карьеру после «Барселоны», Диего Косте – звание лучшего снайпера Премьер-лиги, про защиту толком никто не говорил, а чемпионство в уме записывали на синих. Но стоило «Челси» войти в 2015-й, и Жозе Моуринью пришлось перестраивать всё. Синие проиграли с треском — 3:5, а только поднятый из скамеечно-минорных странствий Гарри Кейн превратил их защиту в решето.

Потом «Челси» стал другим. Играл на 1:0, заботился о своих воротах. Добывая преимущество, садился назад, порой беспокойно отбиваясь. Команда полгода бежала, а потом полгода превращалась в выжатый лимон. «Сока» на вторую половину 2015-го не хватило.

Ни на что не намекаю, но параллели допустимы. То же лидерство, та же стабильная победная серия, та же инопланетная игра отдельных персонажей, вроде Виктора Мозеса. Тоже первый матч нового года на «Уайт Харт Лейн». А «Тоттенхэм» умеет переламывать таких грандов, как «Челси» – не забывайте, одну серию Антонио Конте, сухую, «шпоры» уже прервали.

Примера. «Вильярреал» – «Барселона»
8 января, 22:45
Прогноз: 1:2

За пару дней до нашего возвращения на рабочие места свою работу возобновят Серия А и Примера, где стоит последить за «Барселоной». Сине-гранатовых лихорадило в первой части сезона, но системные сбои выявили, без кого действительно «Барса» – это не «Барса». Лишь однажды каталонцы проиграли с Андресом Иньестой на поле, да и тогда, в Виго, Иньеста вышел только в перерыве. MSN умеют разрывать любую защиту в клочья лучше всех в мире, но одно дело, когда передачи из глубины раздаёт наследник Хави, другое – когда их исполняет Андре Гомеш, чья покупка сейчас выглядит бредовой.

Иньеста выздоровел, MSN в строю, но поездка на «Мадригаль» всё равно будет очень сложной. На «жёлтой субмарине» никакого хаоса и раздрая, как казалось после ухода Марселино – Фран Эскриба продолжил курс «Вильярреала», сохранил мощный прессинг, доверил ещё больше черновой работы Бруно Сориано, этому местечковому Бускетсу, и уже устроил «Атлетико» взбучку. Кто поручится, что с «Барселоной» не случится так же?
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Вильярреал Манчестер Сити Тоттенхэм Хотспур ФК Барселона ФК Реал Мадрид ФК Севилья Челси
Новости. Футбол
31 декабря 2016, суббота
12:08 Бердыев: такие искренние и преданные болельщики – честь и гордость для «Ростова»
12:02 Брэдли: руководство «Суонси» забыло обо всех договорённостях
11:46 Гинер: ЦСКА столкнулся с трудностями, которые сделали нас лишь сильнее
11:43 Мане: «Ливерпуль» не думает о «Челси» или ком-то ещё
11:32 Аршавин поздравил болельщиков «Кайрата» с наступающим Новым годом
11:13 Моуринью: я не интересуюсь чемпионской гонкой
11:11 Канчельскис сравнил Фергюсона с доном Корлеоне
11:00 «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 20:30
10:58 Тренер «Халла»: ничья с «Эвертоном» для нас бесценна
10:29 Монтелла: победа в Суперкубке с «Миланом» — главное событие моей карьеры тренера
10:24 Икарди: трудно объяснить, почему «Интер» не попал в Лигу чемпионов в 2016 году
10:12 Эллардайс: «Кристал Пэлас» точно не продаст Заха этой зимой
10:00 «Челси» — «Сток Сити»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 18:00
09:59 Куман: матч с «Халлом» был одним из лучших в сезоне, хоть «Эвертон» и не победил
09:43 Дель Боске: один китайский клуб предложил мне € 15 млн в год
09:42 Иньеста хочет, чтобы Луис Энрике продолжил работу в «Барселоне»
09:38 Почеттино: Алли стоит £ 50 млн
09:22 Анри: Лукаку близок к уровню элитного нападающего
09:11 «Манчестер Юнайтед» — «Мидлсбро»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 18:00
09:00 Глушаков примерил костюм Деда Мороза и поработал дворником. Фоторепортаж
07:35 Шмельцер хочет завершить карьеру в «Боруссии» Д
06:43 Симеоне: я не покину «Атлетико»
05:00 Венгер: сезон в АПЛ пока что разочаровывает по всем статьям
04:08 Депай попросил Моуринью отпустить его из «МЮ»
03:02 Де Хеа: болельщики «МЮ» заслужили больше, чем получили в последние несколько лет
02:55 Витсель готов переехать в Китай на 4-летний контракт с зарплатой € 18 млн в год
02:00 Ибрагимович: футбол Месси выглядит так, будто он играет на PlayStation
01:34 Анчелотти: с тех пор как вернулся Хёнесс, «Бавария» побеждает
01:30 «Локомотив» исполнил новогоднюю мечту 9-летнего ребёнка из Красноярского края
00:53 «Эвертон», дважды уступая по ходу матча, сыграл вничью с «Халл Сити»
00:45 Экс-нападающий «Локомотива» Кайседо может продолжить карьеру в Китае
00:42 Футболисты «Динамо» поздравили болельщиков с Новым годом кричалкой
00:19 Кркич хочет покинуть «Сток Сити» в январе
00:02 «Суонси» начал переговоры с помощником главного тренера «Баварии» Анчелотти
00:00 Бартез: Зидан знает, как объединить футболистов, в этом его успех
30 декабря 2016, пятница
23:53 «Терек» опубликовал новогоднее поздравление от футболистов
23:35 Конате и Мане вошли в заявку сборной Сенегала на Кубок Африки
23:34 Первый зимний сбор «Ростова» пройдёт в ОАЭ, второй — в Турции
23:18 Роналду — лучший бомбардир международных турниров в 2016 году по версии IFFHS
23:07 «Валенсия»: Пранделли заявил, что он не в состоянии улучшить результаты команды
22:56 «Атлетико» в товарищеском матче обыграл «Аль-Иттихад»
22:42 «Дженоа» хочет арендовать Эрнанеса у «Ювентуса»
22:27 Конте: у меня большая проблема с мышцей, и это вина Кудичини и Холланда
22:22 Широков: у «Спартака» достаточный отрыв, чтобы стать чемпионом
22:16 Карпин: ничего нового, кроме эмоций, у «Спартака» после смены тренера не увидел
Все новости RSS
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2016
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+