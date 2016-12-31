«Ливерпуль» – «Сити» и ещё 5 матчей вместо «Иронии судьбы»

: 0:1Дерби «Старой фирмы» уже перестало быть для Шотландии банальностью после банкротства «Рейнджерс», а новогоднее дерби стало особенно красочным подарком от местной Премьер-лиги. Без рождественских чудес тоже никуда: маленький фан «Селтика»собирал деньги для благотворительного фонда клуба, которые пошли на подарки детям на Рождество, встречался с Санта Клаусом и… бывшим игроком «Рейнджерс». Между ними в ресторане завязался умилительный диалог: «А ты тоже любишь «Селтик»?» – «Нет, брат, я люблю только «Рейнджерс». У маленького Джея улыбка сползла, как у ослика Иа, когда он узнал про свой подарок на день рождения.Но это маленькие фанаты могут умиляться «Старой фирмой», на поле и в городе будет не до церемоний. Дерби Глазго – это не просто столкновение двух команд, это столкновение двух религий: католики против протестантов. В 1989-м «Рейнджерс» купил первого католика в истории, и тогда его же фанаты жгли клубные флаги. И это норма для дерби, поверьте. Про футбол в дерби «Старой фирмы» забудьте – как и «Звезда» с «Партизаном», шотландские гранды редко радуют в плане игры. Но атмосферу матча, горящие глаза игроков, безумие фанатов нужно прочувствовать. Раз уж не на стадионе, так хоть у телевизора.: 2:2Если вы знаете «Иронию судьбы» наизусть, музыкальные шоу вас бесят, салаты уже приготовлены или если единственный новогодний атрибут в вашем доме – телевизор, «Ливерпуль» и «Сити» скрасят ваш вечер перед наступлением 2017-го. Родные и близкие вряд ли поймут, когда вы променяете их (и ваши) любимые фильмы, накрытый стол и тосты на футбол. Объяснить важность матча сложно, но попробуйте так: играют две самых атакующих команды английской Премьер-лиги, там будет много голов, а после каждого гола можно произносить тост.Поводов так думать достаточно. У «Манчестер Сити» есть, продолжающий болезненную, но очень интригующую перестройку. У «Ливерпуля» –, чей стиль сейчас на полном серьёзе сравнивают с «Барселоной» Гвардиолы. А вы ещё не забывайте про игроков:обязательно зажгут в таком матче, где атака наверняка будет рулить всем процессом.Всё это безумно интересно, но есть один вопрос (с улыбкой): разве трудно было подумать о российских фанатах АПЛ, прежде чем ставить на такое время такой матч?: 1:2Если вы плохо ориентируетесь в чемпионате Англии, просто знайте – «Арсенал» играет со своей мини-копией, против тренера, который был бы идеальным преемникоманализирует матчи с помощью математики, давая игрокам только те цифры, которые хорошо характеризуют их действия, ставит в пример Гвардиолу и, а его «Борнмут» владеет мячом больше традиционных середняков (и больше чемпиона Англии, например). Арсенальского вкуса «вишенкам» добавляет– Хау лично захотел арендовать травматичного хавбека у «Арсенала» и наколдовал так, что в «Борнмуте» Уилшер только играет, а не лечится, как в Лондоне.«Арсенал» же верен себе. Как только появлялась возможность закрепиться на первом месте, выйти на второе, не потерять третье – «канониры» терялись и проигрывали. Это уже не несчастный случай, это расшатанная командная психика. «Арсенал» может придумать себе проблемы на ровном месте, а «Борнмут» – как раз та команда, которая умеет сделать капкан для гранда. В «Ливерпуле» уже знают.: 3:1«Реал» никогда в истории не выдавал такие длинные беспроигрышные серии, как сейчас, при, и, учитывая игру «сливочных» (которой толком нет), это вдвойне удивительно. Мадрид спасают умение Зидана управлять кадрами, давать игровое время всем и вовремя, но главное – стальной характер. За свою 35-матчевую серию «Реал» выдал уже массу матчей, где засыпал, вяло катал мяч, видел унылый счёт на табло и будил– сразу же появлялись и характер, и стремление выиграть. «Севилья» как раз хорошо знает, что такое пробуждение Рамоса. Летний Суперкубок Европы стал бы севильским, если бы не включение капитана «Реала» в добавленное время. Вы знаете, на чей гол ставить.«Севилья» слишком изменилась с тех времён. Хорхе Сампаоли не стал создавать бешеную прессинг-машину, как его учитель Марсело Бьельса, его «Севилья» может защищаться из последних сил, выдыхаясь, но оставаясь на ногах. Так было в Лионе, где андалусийцы пробивались в плей-офф Лиги чемпионов, а игра указывала на проигрыш «Севильи» с треском. Так что теперь это не просто команда, набитая атакующими полузащитниками разного склада, это настоящая четвёртая сила испанского футбола, как о «Севилье» говорят в Испании. Или третья?: 1:1Ловите дежавю, этот сценарий мы видели два года назад. «Челси» выдавал победную серию, командой восхищались сильнее всех в АПЛ,мысленно отдавали борьбу за «Золотой мяч» с инопланетянами, Фабрегасу – идеальную карьеру после «Барселоны»,– звание лучшего снайпера Премьер-лиги, про защиту толком никто не говорил, а чемпионство в уме записывали на синих. Но стоило «Челси» войти в 2015-й, и Жозе Моуринью пришлось перестраивать всё. Синие проиграли с треском — 3:5, а только поднятый из скамеечно-минорных странствийпревратил их защиту в решето.Потом «Челси» стал другим. Играл на 1:0, заботился о своих воротах. Добывая преимущество, садился назад, порой беспокойно отбиваясь. Команда полгода бежала, а потом полгода превращалась в выжатый лимон. «Сока» на вторую половину 2015-го не хватило.Ни на что не намекаю, но параллели допустимы. То же лидерство, та же стабильная победная серия, та же инопланетная игра отдельных персонажей, вроде. Тоже первый матч нового года на «Уайт Харт Лейн». А «Тоттенхэм» умеет переламывать таких грандов, как «Челси» – не забывайте, одну серию Антонио Конте, сухую, «шпоры» уже прервали.: 1:2За пару дней до нашего возвращения на рабочие места свою работу возобновят Серия А и Примера, где стоит последить за «Барселоной». Сине-гранатовых лихорадило в первой части сезона, но системные сбои выявили, без кого действительно «Барса» – это не «Барса». Лишь однажды каталонцы проиграли сна поле, да и тогда, в Виго, Иньеста вышел только в перерыве. MSN умеют разрывать любую защиту в клочья лучше всех в мире, но одно дело, когда передачи из глубины раздаёт наследник Хави, другое – когда их исполняет, чья покупка сейчас выглядит бредовой.Иньеста выздоровел, MSN в строю, но поездка на «Мадригаль» всё равно будет очень сложной. На «жёлтой субмарине» никакого хаоса и раздрая, как казалось после уходапродолжил курс «Вильярреала», сохранил мощный прессинг, доверил ещё больше черновой работы Бруно Сориано, этому местечковому Бускетсу, и уже устроил «Атлетико» взбучку. Кто поручится, что с «Барселоной» не случится так же?