«Мутко заявил, что Россия купила ЧМ-2018…» Байки от журналистов

«Бенфика», да не та!
15 февраля я летел в Португалию на матч 1/8 финала ЛЧ «Бенфика» – «Зенит». У меня была пересадка в Амстердаме. Сижу в аэропорту. Проходит мимо темнокожий парень с символикой «Бенфики» на одежде. Думаю, что за фигня? Очень похож на футболиста – и по телосложению, и по дорогой одежде. Что я за журналист, если не спрошу ничего?
– Извините, а вы случайно не игрок «Бенфики»? – спрашиваю я.
– Да.
– То есть как?
– Ну вот так. Я играю за «Бенфику».
– Я увидел герб «Бенфики» на вашем рюкзаке…
– Ну, да.
Это казалось полным бредом. Понятно, что игроки «Бенфики» в Лиссабоне готовились к «Зениту». С чего вдруг им быть в Амстердаме? Лишь спустя несколько минут я понял, что это игрок ангольской «Бенфики» (зовут Адава), а не португальской. Но пару минут мне казалось, что меня разыгрывают.
Григорий Телингатер
Бить в ответ
В перерыве матча сборных России и Англии я положил ноги на большой чёрный мешок, наполненный белыми простынями, на которых было много вышитых крестов и роз из Ноттингемов, Лидсов и Лондонов. Перед самым началом матча, прямо в ложе прессы, эту посылку мне передал друг из российского СМИ.
— Сохрани, а то я чего-то подозрительный, — смотрел на меня один его глаз, второй к тому времени уже заплыл. Коллега вальяжно сел на лестницу в проходе, толкнув задом незамеченного стюарда, с трудом просунул сбитые костяшки в карман джинсов, достал зажигалку и закурил так сладко, что стало понятно – лучше на этом Евро ему уже не будет. Так что когда я заталкивал мешок с баннерами под журналистский столик на трибуне, почувствовал зависть. Это были самые спонтанные мысли: «Всё хорошо, ты передал фото и видео, заработал подписчиков»… «Ну и что? Лучше бы сам поучаствовал»…
После Евро прошло полгода, но в голове у меня так и не появилось идей, почему англичан в Марселе и Лилле не стоило бить. Из Москвы, конечно, картина может выглядеть иной, ведь вы, например, не пытались вечером перед матчем зайти в паб, где уже в дверях узнавали национальность:
— Русский? Пошёл на… отсюда! Ха-ха-ха!
На следующее утро в вас, на пути в отель, не летели бутылки, которые рандомно разбрасывали по порту сотни пьяных британских фанатов. Особенно «забавным» было то, что испуганный консьерж запер дверь отеля и от бутылок стало просто некуда деваться.
Вы не видели, как срывают русские флаги и пытаются вытереть ими задницы. Один из журналистов, кстати, не выдержал, залез на парапет, попытался выхватить флаг, но упал с метровой высоты на асфальт, в результате чего прямо-таки уникально укрупнил некоторые и так выпуклые части тела. Над новой кличкой Джей Ло мы ржали до конца командировки, но коллега-то все эти две недели просто не мог сесть.
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Жизнь, кстати, его не научила. В Лилле, через три дня, он вновь пошёл отнимать русский флаг, но тот вечер закончился мягко — плевком в лицо и разбитым телефоном.
Айфон, кстати, разбили и журналисту sports.ru, причём на глазах у жандармов.
— Почему вы никого не задерживаете?! – спросили мы.
— Сейчас вот вас увезём в полицию – и сделаем! – мычали они.
В тот момент я почему-то задумался о русском и французском кинофольклоре. Вспомните комиссара Жюва из «Фантомаса» и Крюшо из «Жандарма из Сан-Тропе», которых играл Луи де Фюнес, ещё Жюбера из «Таксиста» — все эти образы комичны, герои думают всегда не в том направлении и своими ошибками приводят ситуации к опасности мирового масштаба.
В российских преданиях мы чаще связываем милиционера с хмурым бандитским миром, взяточничеством. Фольклор – вещь собирательная, поэтому неудивительно, если она подтверждается в реальности.
Я уверен, что только во Франции журналист с разбитым лицом может пройти через десяток кордонов с чёрным мешком, полным британских баннеров, и не вызвать подозрений.
Только во Франции безбашенная девушка из одного российского издания может отпраздновать победу Португалии на чемпионате Европы в раздевалке с Криштиану Роналду. Только во Франции можно перепутать вход и оказаться на трибуне рядом с Виталием Мутко и другими ВИП-гостями.
Только во Франции могут продавать британцам бутылки в стекле, зная, что 18 лет назад эти же люди так же нажрались и убили несколько человек в том же Марселе.
Только во Франции можно позволить, извините, обоссать все свои лучшие памятники, пропустить все крупные стычки и привезти водомёты в порт, когда драки закончатся, а площадь будет уже пуста.
И только во Франции можно задержать автобус ВОБ, просто потому что это официальная фанатская организация.
Опять же, я бы сам назвал свои слова чепухой, если бы вечером в Лилле так же комично не задержали всех нас. История была типичной. Пьяные британцы искали русских, нашли их — и получили по лицу. Мы случайно оказались рядом с потасовкой и снимали её на видео. В итоге, привычно упустив всех дерущихся, жандармы взяли в кольцо нас.
— В чём причина задержания?
Молчание…
— Идёт дождь. Мы – аккредитованные журналисты из ведущих российских изданий. Что вы хотите?
Молчание… Отбирают аккредитации.
— В чём проблема?
Молчание…
Через 20 минут нам возвращают аккредитации, а утром на почту падает сообщение от УЕФА: «Французская полиция сообщает, что вы стали одними из организаторов беспорядков…»
В общем, если бы дело закончилось не предупреждением, а лишением аккредитации почти всех российских СМИ, то, честно, мало кто удивился бы.
Не удивлялись мы уже и совсем уж инопланетным материалам в британских и других европейских СМИ, которые помещали на обложки фотографии российских фанатов десятилетней давности, требовали дисквалифицировать сборную.
Именно в этой ситуации, когда тебя не защищает полиция, когда искажаются события в прессе, когда тебя провоцируют, остаётся один вариант – бить в ответ. Именно поэтому яркое футбольное происшествие этого года во Франции я осудить не могу и грандиозным позором тем более не считаю.
Дмитрий Егоров
«Рейкьявик»
Исландские болельщики на чемпионате Европы были круты вообще во всём. Вы хотите, чтобы исландцы спели российскую песню? Сложную неизвестную им российскую песню? Исландцы никогда не откажут. Исландцам в кайф помочь вам.
Группа «Маша и медведи» ещё 18 лет назад сочинила хит. И называется он «Рейкьявик». Ну как такую песню не спеть уроженцам, собственно, Рейкьявика?
Перед матчем Евро-2016 Англия — Исландия я обращался с такой просьбой к исландским фанатам. Разумеется, для их относительного удобства русские слова написали латиницей. Чтобы был хоть какой-то шанс понять, о чём же поют Маша и её «bears».
В итоге они исполнили нашу песню так, что группа «Маша и Медведи» теперь вовсе не лучший исполнитель трека «Рейкьявик».
Антон Матвеев
Коварная Филипа
Во Франции на время Евро-2016 редакция «Чемпионата» частично переехала в парижский пригород Шату-Круасси, в небольшой, но уютный гостевой домик – три этажа, с душем и туалетом на каждом, сад… и особняк владелицы всей это красоты Филипы.
Жить дверь в дверь с арендодателем – то ещё испытание. Особенно если арендодатель – чопорная англичанка, держащая в ежовых рукавицах даже своих детей-подростков и немолодого мужа, а арендаторы – семеро весёлых журналистов из России. Которые постоянно в разъездах, которые работают и спорят ночами, к которым в гости приезжают коллеги. Но самое страшное, что они спят на диване, на который хозяйкой разрешается только прилечь днём, оставляют немытую посуду до завтрака (засыпая после очередного 1000-километрового вояжа в другой город на матч в пять часов утра), не вылизывают квартиру дочиста к приходу уборщика, за которого доплачивают 40 евро в неделю, а ещё оставляют в прихожей ботинки, а в гостиной встречаются майки и – кошмарище! — носки!
В общем, несмотря на нашу приветливость, покладистость (мы даже мусор научились выносить раздельно) и заплаченную за месяц проживания сумму, которой хватило бы в Москве на годовую аренду хорошей квартиры в центре, Филипа быстро записала нас в Russian hooligans, которые устроили destroy и don`t respect her house. Тут-то нам и стало ясно, почему собственные дети прячутся в гараже рядом с нашим гостевым домиком от щепетильной и злой миссис. Однажды утром, по злой иронии, единственного нашего выходного за этот месяц, когда все решили поспать подольше, а затем отправиться на шоппинг, в парижский Диснейленд, а лично я – на кладбище Сент-Женевьев, нас разбудили жуткие крики снизу. Очередная семейная сцена в благопристойном только на публике английском семействе? Нет, крики приближались, и в конце не осталось сомнений – они адресованы именно нам. Очередные 40 евро на столе для уборщика-китайца оказались недостаточным аргументом, как и то, что накануне, после трудного дня мы просто поужинали, разрядились на PlayStation и без сил расползлись по этажам и кроватям. Филипа грозила нам как максимум физической расправой, а как минимум – вызовом полиции. Мы в целом были не против – хотелось посмотреть, как местные «жуберы» будут осматривать «место преступления» и собирать «улики» — десяток невымытых тарелок, брошенные спортивные сумки и рюкзаки и ещё зарядники от телефонов, ноутбуков и камер. Шутки шутками, но выселить она нас грозила на полном серьёзе, и никакие апелляции к условиям аренды, не запрещавшим мыть тарелки утром, а не ночью, не помогали.
Помогли дети Филипы, не хотевшие международного скандала. Спустя несколько часов хозяйка любезно позволила нам, уже сидевшим на чемоданах, остаться. Но выходной оказался безнадёжно испорчен. Так что иметь домик в деревне под Парижем хорошо, но только если ваша хозяйка не чопорная английская леди, решившая отомстить в лице журналистской бригады «Чемпионата» всем «русским хулиганам», понаехавшим во Францию.
Михаил Тяпков
Деми и Дима
В интервью с Деми де Зеувом было три непростых вещи.
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1. Договориться с голландцем, который неожиданно стал очень популярным. Но тут помог бывший переводчик Руда Гуллита Том Саэрр, с которым мы играем в ЛФЛ за команду «Мегамужики».
2. Просто уехать из Амстердама.
3. Получить это смс.
Когда твой текст занимает больше 15 страниц, то это уже на просто «ха-ха-ха», но и «ггг» и «аааааа».
Так что знайте, каких трудов всё это стоило!
Дмитрий Егоров
Фейк
Диалог с футболистом на базе ЦСКА в Ватутинках.
— Здравствуйте, я Олег!
— Здравствуйте, Олег.
— Так что, поговорим?
— О чём?
— Ну, как же, мы списывались на «ВК»! «Чемпионат», интервью… Забыли?
— А меня нет в «ВК».
Мораль проста: остерегайтесь подделок. В социальных сетях их тоже навалом.
Олег Лысенко
Казус стажёраНа моей памяти в редакции «Чемпионата» побывало немало стажёров – порой от калейдоскопа новых лиц в службе эксклюзивных новостей голова идёт кругом! Правда, в этом году один практикант сумел как следует отличиться…
Весной в прессе активно муссировалась тема допингового скандала в российском спорте. На фоне этих слухов глава РФС Виталий Мутко выступил перед журналистами с заявлением, что в скором времени в немецкой прессе появится информационный вброс: якобы, право проведения чемпионата мира 2018 года в России было куплено.
В тот момент нам в работе помогал Егор Антипин. Практиканту было поручено узнать мнение о заявлении Мутко эксперта Андрея Созина. Возможно, от волнения или по какой-то другой причине у Егора из вступительной речи выскочила середина, и он впопыхах произнёс: «Виталий Мутко заявил, что Россия купила чемпионат мира. Как вы это прокомментируете?». Редакция покатилась со смеху! Можно только догадываться, что подумал в тот момент его собеседник… К чести Егора, после того случая он исправился и больше не допускал словесных казусов, а потом и вовсе пошёл на повышение – устроился спецкором на телевидении.
Галина Козлова
«Джермани суппортер»
Если вы немножко читали мои тексты, то знаете, что я болею за немецкий футбол и сборную Германии примерно с тех пор, как Михаэль Баллак получил идиотскую карточку и пропустил финал чемпионата мира, оставшись в истории самым великим неудачником. Так получилось, что полуфинал чемпионата Европы Франция — Германия я смотрел из фан-зоны на Елисейских полях. Во-первых, уже просто попасть туда было большим подвигом, потому что чем ближе было начало игры, тем сильнее обитатели спальных аррондисманов давили на ограждения, провоцируя нечеловеческую давку, где было невозможно дышать (удивляет до сих пор, что вообще всё в жизни, даже откровенно беспредельные вещи, французы делают, выкрикивая текст «Марсельезы»).
Во-вторых, в толпе на Елисейских полях, которая исчислялась сотнями тысяч человек, я был, вероятно, единственным, кто болел за Германию. Когда матч закончился и Париж начал танцевать на крышах автобусных остановок, я искал кафе, чтобы сесть и провести эксперимент. За несколько дней до этого три болельщика давно покинувшей Евро сборной Швеции (судя по их состоянию, трезвыми последний раз они были в день вылета из Стокгольма) учили меня, как правильно пить по шведской системе, чтобы войти в состояние приятной неадекватности за 25 минут (клянусь, они указали именно это время!). Я готовился опробовать эту схему в кафе на
наводнённом французскими триколорами перекрёстке, сел с выражающим вселенскую и совершенно искреннюю печаль лицом, а официант, бегавший между столиками, терял на глазах несколько килограммов через пот, постоянно поглядывая на меня. Наконец он нашёл время для меня, подошёл с вытянутым указательным пальцем и сказал: «Джермани суппортер?». Я кивнул, он моментально сменил указательный палец на большой, улетел в сторону барной стойки и вернулся с бутылкой тёмного немецкого пива и бокалом. Я удивлённо поднял глаза, потому что ещё ничего не заказал, а официант, поблескивая под ночной иллюминацией потом, примирительно поднял вверх обе руки и улыбнулся: за счёт заведения.
Вроде, ничего необычного, но настроение улучшилось.
Антон Михашенок
Из Парижа – с любовью
Угораздило меня на сборах в Испании «попасть» на деньги по собственной, каюсь, невнимательности. Припарковал арендованный «фиатик» на обочине, в ряду таких же неказистых железных сородичей, а знака «Парковка запрещена» с уточняющей табличкой «Только в субботу с 10 до 16» в сумерках не приметил. И на следующий день нашёл на месте своей миниатюрной машинки… передвижную торговую палатку. У них, видите ли, базарный день в субботу. Вот так сюрприз!
Ни наивные обещания «больше так не делать», ни мольбы о пощаде, ни редакционное удостоверение не произвели на полицейского городка Сан-Педро де Алькантара ровным счётом никакого впечатления. «Сеньор, ничем не могу помочь», — зевнув, равнодушно протянул блюститель порядка. И не дрогнувшей рукой выписал две квитанции. После ознакомления с цифрами мне стало дурно…
Штраф за стоянку в запрещённом месте в комплекте с услугами эвакуатора потянул на 200 евро. Домой из командировки я летел в отвратительном настроении – с чувством вины перед женой и детьми за сокрушительный удар по семейному бюджету. Надежд на возмещение ущерба редакцией оставался мизер – сам виноват.
История получила внезапное продолжение через полтора месяца – перед товарищеским матчем сборных Франции и России в Париже. На выходе из супермаркета близ станции «Пигаль» меня окликнул мужчина со всеми признаками бездомности на небритом лице и грязной одежде. Не нужно владеть французским, чтобы разобрать слова «месье» и «багет». Отломив половину хрустящей булки, я протянул её нищему. Тот пролепетал «Мерси» и жадно впился в мякиш зубами.
Спустя несколько часов на телефон поступило «смс счастья»: «Баланс вашей карты пополнился…». На сумму, эквивалентную испанскому штрафу.
— Не иначе как в образе клошара тебе встретился сам Господь Бог, — философски отреагировала на мой рассказ жена Лена. – Тест на человечность, стало быть, сдал.
Мистика мистикой, но главреда я тоже поблагодарил – как соавтора «парижского чуда»…
Олег Лысенко