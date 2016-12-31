Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Мутко заявил, что Россия купила ЧМ-2018…» Байки от журналистов

За что бригаду «Чемпионата» выселяли из парижского дома и сколько стоит в Испании парковка в неположенном месте, вспоминают наши репортёры.