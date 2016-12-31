Где футболисты и тренеры встречают Новый год?

Люк Уилкшир

Фото: Дмитрий Голубович, "Чемпионат" Юрий Сёмин

Фото: Павел Ткачук, "Чемпионат" Артём Ребров с семьёй

— В Москве с братьями и друзьями. Фейерверки на улице, всё по-семейному. В прошлом году мы отмечали также в Москве, было весело!— Это будет второй раз, когда я буду встречать Новый год в России. Мне очень нравится! В первый раз праздновали с отцом жены. Была смешная история: мы пошли на прогулку до нашего нового дома с бутылкой водки и двумя мандаринами. Вот такой русский Новый год! В этом году тоже будем встречать дома, всей семьёй.— Новый год буду отмечать с родителями дома, в Эстонии. Практически всегда праздную так, в кругу семьи и вдомашней обстановке.— У меня в семье Новый год пройдёт традиционно: проведём праздник дома, с домочадцами. Положим подарки под ёлку и будем запускать фейерверк.— Хочется встретить Новый год дома с женой и сыном. Трудно сказать, что будет лежать под ёлочкой, но я бы хотел увидеть там какую-нибудь съедобную шахматную фигуру. Но в конце декабря в Катаре будет проходить чемпионат мира по быстрым шахматам, который закончится 31 декабря. Если я приму в нём участие, то ёлочка будет в пустыне.— Отмечать Новый год буду дома с семьёй. Соберёмся, нарядим новогоднюю ёлочку, организуем праздничный стол и будем вспоминать всё, что произошло за этот год.— Новый год – это чисто семейный праздник, и мне кажется, что отмечать его в ресторанах или в тёплых странах неправильно. Я пробовал, но это совсем другая атмосфера. Должен быть салат «Оливье», мандарины, «Ирония судьбы» и все остальные атрибуты. 2017 год я буду встречать дома в Москве, с семьёй. А уже 1 января в 5 утра лечу в США – отдыхать.— А мы с женой поедем отмечать Новый год в Италию, как делаем последние годы. Детей отправим к бабушкам, а сами — по Европам.— Отмечаю Новый год всегда с семьёй. В этом году будем в Москве. Обязательно посмотрим новогоднее обращение президента, покричим: «Ура», — и пожелаем, чтобы следующий год был только лучше. Вспомнил анекдот на эту тему: «Что-то 16-й год не задался. 17-й определённо должен быть лучше», — наивно думали люди ровно 100 лет тому назад».— Сам Новый год я обычно провожу в Москве, дома с родителями, в семейном кругу. Этот год не станет исключением. У нас всё по классике: нарядная ёлка, салаты, мандарины и обращение президента. Есть традиция смотреть молодёжный чемпионат мира по хоккею.— Хочу провести время с семьёй. На Новый год поедем в Саранск — супруга оттуда, по традиции отмечаем у её родителей.— Традиционно — с родителями. Как дети появились, всё время так и отмечаем. Только один раз уезжали в Питер. А так — на даче, за городом. Это уже как традиция. Да и родители с детства закладывали, что это семейный праздник. До того как в моей жизни появилась супруга Катя, праздновал с друзьями, а потом только семьёй. Никогда не было желания уехать подальше от дома, всё-таки я к нему очень привязан.— Отмечаю Новый год с женой и детьми на даче в Подмосковье. Ещё не знаю, приедут ли к нам наши друзья, но саму новогоднюю ночь точно проведу в кругу семьи. Что будет дальше — посмотрим, ведь все разъезжаются в отпуска.— На Новый год мы с семьёй уедем к родителям в Минск и праздновать будем уже там, в узком домашнем кругу. Так получается, что я всё время в Ростове, поэтому когда приезжаю домой, дарю много подарков.