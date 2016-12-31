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Юрий Сёмин
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат
Текст: Галина Козлова

Где футболисты и тренеры встречают Новый год?

Минск для Калачёва, Эстония для Карпина. Футболисты и тренеры рассказали «Чемпионату», где и как планируют встречать Новый 2017-й год.
31 декабря 2016, суббота. 16:00. Футбол
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Иван Новосельцев, защитник «Зенита», и его супруга Катерина Новосельцева:
— В Москве с братьями и друзьями. Фейерверки на улице, всё по-семейному. В прошлом году мы отмечали также в Москве, было весело!

Люк Уилкшир, защитник московского «Динамо»:
— Это будет второй раз, когда я буду встречать Новый год в России. Мне очень нравится! В первый раз праздновали с отцом жены. Была смешная история: мы пошли на прогулку до нашего нового дома с бутылкой водки и двумя мандаринами. Вот такой русский Новый год! В этом году тоже будем встречать дома, всей семьёй.
Люк Уилкшир

Люк Уилкшир

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Валерий Карпин, бывший главный тренер «Спартака» и армавирского «Торпедо»:
— Новый год буду отмечать с родителями дома, в Эстонии. Практически всегда праздную так, в кругу семьи и в
домашней обстановке.

Владислав Радимов, бывший капитан «Зенита», старший тренер «Зенита-2»:
— У меня в семье Новый год пройдёт традиционно: проведём праздник дома, с домочадцами. Положим подарки под ёлку и будем запускать фейерверк.

Сергей Карякин, российский шахматист, гроссмейстер, болельщик «Спартака»:
— Хочется встретить Новый год дома с женой и сыном. Трудно сказать, что будет лежать под ёлочкой, но я бы хотел увидеть там какую-нибудь съедобную шахматную фигуру. Но в конце декабря в Катаре будет проходить чемпионат мира по быстрым шахматам, который закончится 31 декабря. Если я приму в нём участие, то ёлочка будет в пустыне.

Юрий Сёмин, главный тренер «Локомотива»:
— Отмечать Новый год буду дома с семьёй. Соберёмся, нарядим новогоднюю ёлочку, организуем праздничный стол и будем вспоминать всё, что произошло за этот год.
Юрий Сёмин
Фото: Дмитрий Голубович, "Чемпионат"

Юрий Сёмин

Руслан Нигматуллин, бывший вратарь сборной России:
— Новый год – это чисто семейный праздник, и мне кажется, что отмечать его в ресторанах или в тёплых странах неправильно. Я пробовал, но это совсем другая атмосфера. Должен быть салат «Оливье», мандарины, «Ирония судьбы» и все остальные атрибуты. 2017 год я буду встречать дома в Москве, с семьёй. А уже 1 января в 5 утра лечу в США – отдыхать.

Максим Калиниченко, бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины:
— А мы с женой поедем отмечать Новый год в Италию, как делаем последние годы. Детей отправим к бабушкам, а сами — по Европам.

Гаджи Гаджиев, главный тренер «Амкара»:
— Отмечаю Новый год всегда с семьёй. В этом году будем в Москве. Обязательно посмотрим новогоднее обращение президента, покричим: «Ура», — и пожелаем, чтобы следующий год был только лучше. Вспомнил анекдот на эту тему: «Что-то 16-й год не задался. 17-й определённо должен быть лучше», — наивно думали люди ровно 100 лет тому назад».

Тарас Бурлак, защитник «Рубина»:
— Сам Новый год я обычно провожу в Москве, дома с родителями, в семейном кругу. Этот год не станет исключением. У нас всё по классике: нарядная ёлка, салаты, мандарины и обращение президента. Есть традиция смотреть молодёжный чемпионат мира по хоккею.

Кирилл Панченко, нападающий «Динамо»:
— Хочу провести время с семьёй. На Новый год поедем в Саранск — супруга оттуда, по традиции отмечаем у её родителей.

Артём Ребров, вратарь московского «Спартака»:
— Традиционно — с родителями. Как дети появились, всё время так и отмечаем. Только один раз уезжали в Питер. А так — на даче, за городом. Это уже как традиция. Да и родители с детства закладывали, что это семейный праздник. До того как в моей жизни появилась супруга Катя, праздновал с друзьями, а потом только семьёй. Никогда не было желания уехать подальше от дома, всё-таки я к нему очень привязан.
Артём Ребров с семьёй
Фото: Павел Ткачук, "Чемпионат"

Артём Ребров с семьёй

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Сергей Карасёв, российский футбольный арбитр:
— Отмечаю Новый год с женой и детьми на даче в Подмосковье. Ещё не знаю, приедут ли к нам наши друзья, но саму новогоднюю ночь точно проведу в кругу семьи. Что будет дальше — посмотрим, ведь все разъезжаются в отпуска.

Тимофей Калачёв, полузащитник «Ростова»:
— На Новый год мы с семьёй уедем к родителям в Минск и праздновать будем уже там, в узком домашнем кругу. Так получается, что я всё время в Ростове, поэтому когда приезжаю домой, дарю много подарков.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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