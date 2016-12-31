С Новым годом! Календарь девушек «Чемпионата» на 2017-й

Поздравляем вас с Новым годом! Счастья, мира и добра вам и вашим близким! А мы обещаем в новом 2017 году будет ещё больше захватывающих новостей, креативных статей, интересных интервью и историй, крутых фото и видео и много-много нового от «Чемпионата»!
Фото: Павел Ткачук, "Чемпионат"
Полина Куимова, корреспондент отдела футбола
Фото: Павел Ткачук, "Чемпионат"
Элина Кузоятова, бренд-менеджер
Фото: Павел Ткачук, "Чемпионат"
Елена Константинова, директор по маркетингу оффлайн-коммуникаций и партнёрских программ
Фото: Павел Ткачук, "Чемпионат"
Алёна Сахарова, фотограф
Фото: Павел Ткачук, "Чемпионат"
Майя Арутюнян, старший менеджер
Фото: Павел Ткачук, "Чемпионат"
Анастасия Лебедева, корреспондент отдела хоккея
Фото: Павел Ткачук, "Чемпионат"
Мария Сотникова, инженер по тестированию
Фото: Павел Ткачук, "Чемпионат"
Галина Козлова, редактор службы эксклюзивных новостей
Фото: Павел Ткачук, "Чемпионат"
Дарья Тубольцева, собственный корреспондент в Санкт-Петербурге
Фото: Павел Ткачук, "Чемпионат"
Елена Турбина, секретарь
Фото: Павел Ткачук, "Чемпионат"
Алина Матинян, корреспондент службы эксклюзивных новостей
Фото: Павел Ткачук, "Чемпионат"
Ольга Базанова, менеджер отдела развития продуктов
С НОВЫМ ГОДОМ!
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