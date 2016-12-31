С Новым годом! Календарь девушек «Чемпионата» на 2017-й

Фото: Павел Ткачук, "Чемпионат" Полина Куимова, корреспондент отдела футбола

Фото: Павел Ткачук, "Чемпионат" Элина Кузоятова, бренд-менеджер

Фото: Павел Ткачук, "Чемпионат" Елена Константинова, директор по маркетингу оффлайн-коммуникаций и партнёрских программ

Фото: Павел Ткачук, "Чемпионат" Алёна Сахарова, фотограф

Фото: Павел Ткачук, "Чемпионат" Майя Арутюнян, старший менеджер

Фото: Павел Ткачук, "Чемпионат" Анастасия Лебедева, корреспондент отдела хоккея

Фото: Павел Ткачук, "Чемпионат" Мария Сотникова, инженер по тестированию

Фото: Павел Ткачук, "Чемпионат" Галина Козлова, редактор службы эксклюзивных новостей

Фото: Павел Ткачук, "Чемпионат" Дарья Тубольцева, собственный корреспондент в Санкт-Петербурге

Фото: Павел Ткачук, "Чемпионат" Елена Турбина, секретарь

Фото: Павел Ткачук, "Чемпионат" Алина Матинян, корреспондент службы эксклюзивных новостей

Фото: Павел Ткачук, "Чемпионат" Ольга Базанова, менеджер отдела развития продуктов

С НОВЫМ ГОДОМ!

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На Новый год «Чемпионат» дарит читателям самое дорогое, что у нас есть, — нашу лучшую половину. Мы подготовили календарь на 2017 год с нашими очаровательными девушками — журналистками, фотографами, менеджерами, инженерами, руководителями.Поздравляем вас с Новым годом! Счастья, мира и добра вам и вашим близким! А мы обещаем в новом 2017 году будет ещё больше захватывающих новостей, креативных статей, интересных интервью и историй, крутых фото и видео и много-много нового от «Чемпионата»!