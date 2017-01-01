«Чемпионат» — это похороны!» Поздравления с Новым годом

Валерий Карпин, бывший главный тренер «Спартака» и армавирского «Торпедо»:
— Желаю «Чемпионату» продолжать развиваться и не останавливаться на достигнутом. Всем здоровья!
Илья Геркус, президент «Локомотива»:
Дмитрий Лоськов, тренер «Локомотива»:
Роман Широков, экс-полузащитник сборной России, глава ОПСФ:
Гаджи Гаджиев, главный тренер «Амкара»:
— «Чемпионат» — один из самых информативных ресурсов. Он всегда говорит по существу, о серьёзных вещах и не скатывается на «желтизну» и всякие мелкие вопросы. «Чемпионат» держит спортивную и футбольную марку. Мы все заняты одним делом, мы служим футболу. Пожелаю, чтобы благодаря «Чемпионату» наш футбол становился только лучше.
Алан Дзагоев, полузащитник ЦСКА и сборной России:
Яри Литманен, лучший игрок в истории Финляндии, экс-футболист «Барселоны», «Аякса» и «Ливерпуля»:
— Всего наилучшего! Было приятно стать гостем вашей редакции – вы отличные ребята!
Тарас Бурлак, защитник «Рубина»:
— Продолжайте так же качественно и интересно делать свою работу! Ну и старайтесь в чём-то расти, как всегда в жизни!
Денис Глушаков, капитан «Спартака», полузащитник сборной России:
>>> Глушаков: я – мясной хулиган
Жулио Баптиста, бразильский футболист, экс-полузащитник «Реала» и «Арсенала»:
— Я благодарю всех читателей за поддержку. Всем супертёплые объятия, друзья.
Иван Новосельцев, защитник «Зенита» и сборной России:
>>> Новосельцев: Катя навешивала, а я забивал!
Тимофей Калачёв, полузащитник «Ростова»:
— Желаю «Чемпионату» продолжать работать в таком же хорошем режиме. Вы всегда пишете очень интересно и качественно делаете свою работу. Желаю здоровья и всего наилучшего всем сотрудникам «Чемпионата».
Фёдор Кудряшов, защитник «Ростова»:
>>> Кудряшов: Веллитон надел пульсометр на собаку, но Карпин раскусил
Кирилл Панченко, нападающий «Динамо»:
Сергей Карасёв, российский футбольный арбитр:
— На Новый год хочу пожелать «Чемпионату» здоровья, терпения и удачи во всех начинаниях. Ну и, конечно, желаю побольше писать хорошего о российских арбитрах.
Руслан Нигматуллин, бывший вратарь сборной России:
— «Чемпионату» пожелаю держать максимально высоко планку, которую сам портал и поднял. Оставайтесь лидерами в следующем году. Я всегда с удовольствием посещаю ваш ресурс и скажу откровенно: каждое утро я начинаю свой день с прочтения новостей на «Чемпионате». Удачи вам и процветания в Новом году, много позитивных и интересных спортивных событий.
Владислав Радимов, экс-капитан «Зенита», старший тренер «Зенита-2»:
— Оставайтесь самими собой!
Вячеслав Караваев, защитник пражской «Спарты»:
Александр Гришин, тренер молодёжной команды ЦСКА:
Юрий Сёмин, главный тренер «Локомотива»:
— «Чемпионату» хочу пожелать удачи и счастья, а также много интересных событий и гостей редакции.
Максим Калиниченко, бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины:
— Желаю «Чемпионату» здоровья, незамыленного журналистского взгляда на происходящее и объективности. Пусть будет побольше хороших новостей для освещения и меньше поводов освещать плохое и негативное.
Денис Давыдов, нападающий «Спартака»: