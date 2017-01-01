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Денис Глушаков
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»
Текст: «Чемпионат»

«Чемпионат» — это похороны!» Поздравления с Новым годом

Футболисты, тренеры и функционеры поздравляют «Чемпионат» и его читателей с Новым годом.
1 января 2017, воскресенье. 12:00. Футбол
Куранты пробили 12 во всех часовых поясах страны – настало время для тёплых пожеланий на стартовавший 2017 год. Игроки и известные футбольные специалисты поздравили читателей «Чемпионата» и адресовали несколько тёплых слов редакции портала. Читаем и заряжаемся позитивом.

Валерий Карпин, бывший главный тренер «Спартака» и армавирского «Торпедо»:
— Желаю «Чемпионату» продолжать развиваться и не останавливаться на достигнутом. Всем здоровья!

Илья Геркус, президент «Локомотива»:

Дмитрий Лоськов, тренер «Локомотива»:

Роман Широков, экс-полузащитник сборной России, глава ОПСФ:

Гаджи Гаджиев, главный тренер «Амкара»:
— «Чемпионат» — один из самых информативных ресурсов. Он всегда говорит по существу, о серьёзных вещах и не скатывается на «желтизну» и всякие мелкие вопросы. «Чемпионат» держит спортивную и футбольную марку. Мы все заняты одним делом, мы служим футболу. Пожелаю, чтобы благодаря «Чемпионату» наш футбол становился только лучше.

Алан Дзагоев, полузащитник ЦСКА и сборной России:

Яри Литманен, лучший игрок в истории Финляндии, экс-футболист «Барселоны», «Аякса» и «Ливерпуля»:
— Всего наилучшего! Было приятно стать гостем вашей редакции – вы отличные ребята!

Тарас Бурлак, защитник «Рубина»:
— Продолжайте так же качественно и интересно делать свою работу! Ну и старайтесь в чём-то расти, как всегда в жизни!

Денис Глушаков, капитан «Спартака», полузащитник сборной России:

>>> Глушаков: я – мясной хулиган

Жулио Баптиста, бразильский футболист, экс-полузащитник «Реала» и «Арсенала»:
— Я благодарю всех читателей за поддержку. Всем супертёплые объятия, друзья.

Иван Новосельцев, защитник «Зенита» и сборной России:

>>> Новосельцев: Катя навешивала, а я забивал!

Тимофей Калачёв, полузащитник «Ростова»:
— Желаю «Чемпионату» продолжать работать в таком же хорошем режиме. Вы всегда пишете очень интересно и качественно делаете свою работу. Желаю здоровья и всего наилучшего всем сотрудникам «Чемпионата».

Фёдор Кудряшов, защитник «Ростова»:

>>> Кудряшов: Веллитон надел пульсометр на собаку, но Карпин раскусил

Кирилл Панченко, нападающий «Динамо»:

Сергей Карасёв, российский футбольный арбитр:
— На Новый год хочу пожелать «Чемпионату» здоровья, терпения и удачи во всех начинаниях. Ну и, конечно, желаю побольше писать хорошего о российских арбитрах.

Руслан Нигматуллин, бывший вратарь сборной России:
— «Чемпионату» пожелаю держать максимально высоко планку, которую сам портал и поднял. Оставайтесь лидерами в следующем году. Я всегда с удовольствием посещаю ваш ресурс и скажу откровенно: каждое утро я начинаю свой день с прочтения новостей на «Чемпионате». Удачи вам и процветания в Новом году, много позитивных и интересных спортивных событий.

Владислав Радимов, экс-капитан «Зенита», старший тренер «Зенита-2»:
— Оставайтесь самими собой!

Вячеслав Караваев, защитник пражской «Спарты»:

Александр Гришин, тренер молодёжной команды ЦСКА:

Юрий Сёмин, главный тренер «Локомотива»:
— «Чемпионату» хочу пожелать удачи и счастья, а также много интересных событий и гостей редакции.

Максим Калиниченко, бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины:
— Желаю «Чемпионату» здоровья, незамыленного журналистского взгляда на происходящее и объективности. Пусть будет побольше хороших новостей для освещения и меньше поводов освещать плохое и негативное.

Денис Давыдов, нападающий «Спартака»:
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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