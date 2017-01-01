«Чемпионат» — это похороны!» Поздравления с Новым годом

Куранты пробили 12 во всех часовых поясах страны – настало время для тёплых пожеланий на стартовавший 2017 год. Игроки и известные футбольные специалисты поздравили читателей «Чемпионата» и адресовали несколько тёплых слов редакции портала. Читаем и заряжаемся позитивом., бывший главный тренер «Спартака» и армавирского «Торпедо»:— Желаю «Чемпионату» продолжать развиваться и не останавливаться на достигнутом. Всем здоровья!, президент «Локомотива»:, тренер «Локомотива»:Роман Широков, экс-полузащитник сборной России, глава ОПСФ:, главный тренер «Амкара»:— «Чемпионат» — один из самых информативных ресурсов. Он всегда говорит по существу, о серьёзных вещах и не скатывается на «желтизну» и всякие мелкие вопросы. «Чемпионат» держит спортивную и футбольную марку. Мы все заняты одним делом, мы служим футболу. Пожелаю, чтобы благодаря «Чемпионату» наш футбол становился только лучше., полузащитник ЦСКА и сборной России:, лучший игрок в истории Финляндии, экс-футболист «Барселоны», «Аякса» и «Ливерпуля»:— Всего наилучшего! Было приятно стать гостем вашей редакции – вы отличные ребята!, защитник «Рубина»:— Продолжайте так же качественно и интересно делать свою работу! Ну и старайтесь в чём-то расти, как всегда в жизни!, капитан «Спартака», полузащитник сборной России:, бразильский футболист, экс-полузащитник «Реала» и «Арсенала»:— Я благодарю всех читателей за поддержку. Всем супертёплые объятия, друзья., защитник «Зенита» и сборной России:, полузащитник «Ростова»:— Желаю «Чемпионату» продолжать работать в таком же хорошем режиме. Вы всегда пишете очень интересно и качественно делаете свою работу. Желаю здоровья и всего наилучшего всем сотрудникам «Чемпионата»., защитник «Ростова»:, нападающий «Динамо»:, российский футбольный арбитр:— На Новый год хочу пожелать «Чемпионату» здоровья, терпения и удачи во всех начинаниях. Ну и, конечно, желаю побольше писать хорошего о российских арбитрах., бывший вратарь сборной России:— «Чемпионату» пожелаю держать максимально высоко планку, которую сам портал и поднял. Оставайтесь лидерами в следующем году. Я всегда с удовольствием посещаю ваш ресурс и скажу откровенно: каждое утро я начинаю свой день с прочтения новостей на «Чемпионате». Удачи вам и процветания в Новом году, много позитивных и интересных спортивных событий., экс-капитан «Зенита», старший тренер «Зенита-2»:— Оставайтесь самими собой!, защитник пражской «Спарты»:, тренер молодёжной команды ЦСКА:, главный тренер «Локомотива»:— «Чемпионату» хочу пожелать удачи и счастья, а также много интересных событий и гостей редакции., бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины:— Желаю «Чемпионату» здоровья, незамыленного журналистского взгляда на происходящее и объективности. Пусть будет побольше хороших новостей для освещения и меньше поводов освещать плохое и негативное., нападающий «Спартака»: