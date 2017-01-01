Вжух! Главные футбольные пожелания на 2017 год

В минувшем году все с нетерпением ждали открытия стадиона «Крестовский» в Санкт-Петербурге. Правда, дата сдачи объекта в эксплуатацию в очередной раз была перенесена, а власти спрогнозировали, что арена ещё 10 лет будет приносить убытки городу. Похоже, ситуацию спасти может только наш котик…
В московском «Динамо», вылетевшем в ФНЛ, тоже не всё гладко. Из-за долговых обязательств клуб оказался на грани банкротства. Остаётся надеяться, что в 2017 году дела «Динамо» наладятся.
В 2016 году вратарь ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев пропустил 43-й гол в Лиге чемпионов — в матче против «Тоттенхэма». Надеемся, Акинфееву всё-таки удастся прервать неудачную серию.
«Уралу» тоже изрядно досталось. Сначала букмекеры называли договорным матч с «Тереком», затем – с «Ростовом». В Новом году клубу остаётся только пожелать, чтобы подобные подозрения прекратились.
«Спартак» впервые за долгие годы смог возглавить турнирную таблицу и уйти на перерыв лидером. До конца сезона осталось 13 туров, и красно-белые имеют все шансы завоевать первое за 15 лет чемпионство.
Одно из главных событий уходящего года – возвращение Юрия Сёмина в «Локомотив». Казалось, теперь всё встанет на свои места, но чего-то не хватает. Чего именно? Петушка! Надеемся, что в год петуха Юрий Павлович отыщет свою знаменитую шапку и тогда дела у «железнодорожников» точно пойдут в гору.
В минувшем году «Ростову» впервые удалось выйти в групповую стадию Лиги чемпионов. Правда, с точки зрения организации клуб оказался к этому не готов. За билетами в одну работающую кассу выстраивались очереди в 400 человек. В 2017 года «Ростов» ждут матчи Лиги Европы, а мы будем верить, что на своих ошибках учатся не только футболисты.
Вице-премьер России старается держать слово и выучить английский язык. В 2016-м Виталий Леонтьевич покорил нас интервью с иностранными журналистами, и мы желаем президенту РФС не останавливаться в прогрессе!
>>> Тест. Можете ли вы говорить по-английски, как Виталий Мутко?
Рубрика «Чемпионата» про красивых девушек сразу же стала одной из самых посещаемых на сайте, но и самых ненавидимых. «Хотим аналитики, а не фоток», — негодуют читатели. Но материалы исправно смотрят. Пусть в 2017-м все будут довольны.
В 2016 году нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев сначала скандально отдохнули в Монако после вылета с Евро, а затем отправились в отпуск в самый дорогой отель Мальдив. Возможно, в 2017 году футболисты осознают свою ошибку и отправятся отдыхать в какой-нибудь крымский санаторий.
Крупный международный турнир ждёт в 2017 году и сборную России. На Кубке конфедераций, который впервые пройдёт в нашей стране, слабых команд нет, но все мы верим в победу нашей сборной. А продуктивный «сбор» Кокорина и Мамаева ей поможет.