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Коллажи: Мутко и Газзаев, Слуцкий и Черчесов, Кокорин и Мамаев
Текст: «Чемпионат»

Газзаев-Мутко, Павел Кокорин — новогодние коллажи «Чемпионата»

Мы снова решили «скрестить» известных игроков и тренеров — теперь вы узнаете, как выглядят настоящие звёзды нашего и мирового футбола.
1 января 2017, воскресенье. 21:00. Футбол
→ Лучшие коллажи 2015 года

Леонид Викторович Черчесов – идеальный тренер сборной России
Со сборной России у нас давно проблемы. Как и с её тренером – ну не получается найти специалиста, который создаст классную команду. Дай бог, Черчесов справится с этой миссией. Но пока объединим его умения с навыками Слуцкого. Леонид Викторович как раз сейчас отдохнёт, а потом приступит к работе в сборной. В уникальном тандеме.

Артём Смолов – идеальный форвард сборной России
Сборной России нужен бомбардир. На долгие годы. Справится ли с этой миссией Смолов? Осилит её Дзюба? Мы в ребят верим, но предлагаем своё решение – скрестить лучших нападающих РФ.

Виталий Владимирович Денисов
Жёсткий опорник, всегда борющийся до конца. Неугомонный латераль, за матч пробегающий больше, чем многие из нас за всю жизнь. Кого же выбрать? А зачем вообще это делать, если Игоря Денисова и Виталия Денисова просто можно объединить?

Валерий Георгиевич Бубнов – лучший аналитик в истории спортивного ТВ
“Ну и? Дуойка!”. Одной этой фразы достаточно, чтобы завлечь миллионы любителей футбола к экранам. Валерий Георгиевич Бубнов будет жечь так, что в России втрое увеличится количество пожарных. Потому что остановить такой симбиоз просто невозможно.

Василий Игнашевич – идеальный защитник ЦСКА
Игнашевич, братья Березуцкие, ЦСКА. Как много в этом звуке. Без этих защитников «армейский» клуб представить попросту невозможно. Они и правда единое целое. Не верите? Тогда посмотрите на фото!

Павел Монтекарлович Кокорин – главный русский тусовщик
Шампанское – в студию! Если так скажет наш герой, то ему никто не посмеет отказать. Кокорин и Мамаев всё делают вместе – вы без труда найдёте массу их совместных фотографий. Но вот такой шедевр точно не видели.

Халк Жулиано – лучший бразилец в истории “Зенита”
За одного заплатили 60 млн евро, и своей “пушкой страшной” он впечатлял весь Санкт-Петербург. Другой только осваивается в клубе, зато уже руководит всей игрой банды Луческу. И Халк, и Жулиано – значимые фигуры для “Зенита”. А ещё – крайне стильные товарищи.

Массимо Аленичев – главный тренер “Спартака” и носитель багажа
Так чей “Спартак” мы сейчас видим? Дмитрия Аленичева? Массимо Карреры? Кто чей багаж несёт? Что вообще происходит? Не переживайте и смотрите в спокойные, мудрые глаза Массимо Аленичева.

Валерий Георгиевич Мутко – идеальный президент РФС
Хватит критиковать Мутко. Хватит критиковать Газзаева. Давайте лучше совместим их многочисленные плюсы и получим нового президента РФС. Президента, о котором стоит помечтать.

СтивиДжи Глушаков – мерсисайдский капитан “Спартака”
Массимо Каррера сравнил Дениса Глушакова со Стивеном Джеррардом, и мы не смогли пройти мимо. Кто знает, быть может, россиянин и правда станет настолько же легендарной для клуба личностью, как англичанин для “Ливерпуля”. Ну а что, в своей новой роли Глушаков смотрится исключительно органично.

Ласина Лав – лучший из худших легионеров ЦСКА
Болельщики ЦСКА ну совсем не полюбили Ласина Траоре. А вот Вагнера Лав они как раз обожали. Бразилец был чуть ли не лучшим легионером в истории «армейцев». Траоре – явно среди худших. В общем, из их союза получится вполне неплохой нападающий.

Диего Ерёменко – дорожных дел мастер
Диего Марадона и Роман Ерёменко – люди уникального таланта. Футбольного. А ещё они любят… ну, повеселиться. Используя определённые препараты.

Ростовский Змей Горыныч
Рубрика “И больше не нужно слов”. Бердыев, Данильянц и Кириченко – три тренера “Ростова”, которые сожгут кого угодно. Даже европейских монстров.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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