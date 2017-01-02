От Смолова до Глушакова. Кто заглядывал к нам на огонек в 2016-м

Фёдор Смолов
Самый яркий российский бомбардир стал первым гостем «Чемпионата» в 2016-м. Именно в тот момент Фёдор радикально поменял имидж. Правда, ненадолго. Смолов уже тогда признался нам, что скоро он перестанет быть блондином. Вот что рассказал сам футболист в гостях у редакции. «Сейчас сбрею всё. Отцу очень не понравилось. Я пообещал ему, что на тренировках в таком виде не появлюсь. Больше всех над новым имиджем глумился Роман Николаевич Широков». В тот день когда я выложил первую фотографию, от него сразу пришло сообщение: «Гей, отморозок, я с машинкой поеду в аэропорт».
Также Фёдор рассказал, что всерьёз рассматривал вариант с переходом в ЦСКА, что по-прежнему готов уехать в Европу, почему переживает за «Милан» и почему однажды он рыдал, когда вся команда радовалась.
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Фёдор Смолов в гостях у «Чемпионата»
Яри Литматен
В феврале к нам на огонёк заглянул звёздный финн Яри Литманен, который в своё время был лидером в «Аяксе» и а потом играл за «Барселону». Яри пришёл к нам в превосходном расположении духа. Много шутил, вспоминал футболистов, с которыми и против которых он играл. В частности Златана Ибрагимовича. «Я сразу сказал Ибрагимовичу: «Златан, я не хочу быть номером один. Пусть ты будешь номером один! Я только за. Буду тебе ассистировать, а ты забивай». Ибра безумно хотел показать всему миру, какой он крутой», — рассказал Литманен. Вспомнил, конечно, и про тренера Луи ван Гала: «Он любил при всех перед тренировкой обратиться ко мне: «Яри, ты мой любимый игрок. Лучший в мире на своей позиции, я тебя обожаю!». А через пару дней вдруг сказать: «You are biggest asshole in the world!». Это случилось, скажем, после гостевой ничьей 2:2, где я забил и отметился результативной передачей. Но Луи жаловался: «Почему ты не сделал большего?! Осёл...».
В качестве шуточного пожелания Яри написал нам любимую фразу ван Гала в его перепалках с английскими журналистами: «Am I so stupid or are you so stupid»? С ним и правда было весело.
Яри Литматен в гостях у «Чемпионата»
Валерий Карпин
После Литманена в один из редких выходных в «Чемпионат» заскочил Валерий Карпин. Валерий Георгиевич был небритым и слегка уставшим: в тот момент он думал о том, как спасти «Торпедо» Армавир от вылета во второй дивизион. Конечно, не обошлось без вопросов про «Спартак». В частности, Карпин заявил, что пока клуб возглавляет Леонид Федун, его возвращение в эту команду исключено. При этом он добавил, что ему уже надоели постоянные ассоциации со «Спартаком».
Валерий Карпин в гостях у «Чемпионата»
Алан Дзагоев
В марте, после возобновления чемпионата России, в офисе «Чемпионата» побывал полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев. Этому визиту не помешало даже не слишком радужное настроение футболиста – как раз накануне «армейцы» проиграли главному конкуренту в битве за чемпионство – «Ростову». Тем не менее Алан дал свой однозначный прогноз на финиш сезона, который мы вынесли в заголовок: «ЦСКА будет чемпионом. Я уверен!».
Также Алан рассказал, как игроки ЦСКА искупали на сборах своего тренера – Паулино Гранеро, как в команде в шутку называют Мусу, с кем в ЦСКА он общается больше всего и каким он видит продолжение своей карьеры.
Алан Дзагоев в гостях у «Чемпионата»
Дмитрий Булыкин
Бывший форвард сборной России пришёл в «Чемпионат» специально для того, чтобы сделать официальное заявление: он завершает карьеру. А мы попросили вспомнить Булыкина всё самое яркое, что встречалось на его футбольном пути. Самым большим разочарованием форвард назвал то, что раньше не уехал в Европу, самым харизматичным тренером из числа иностранцев – Стива Макларена и самой запомнившейся дракой – потасовку с Игнашевичем. Были и другие признания и интересные истории. Кто хочет вспомнить то интервью – кликайте сюда.
Дмитрий Булыкин в гостях у «Чемпионата»
Маринато Гилерме
В апреле к нам заехал «новый русский» — бразильский вратарь «Локомотива» Гилерме, который незадолго до этого получил российское гражданство. Причём интервью он давал отнюдь не на португальском, а на нашем родном языке.
Гиля рассказал, кто самый весёлый в сборной России, как он сдавал экзамен по русскому языку, какие блюда полюбил в нашей стране и кто в «Локомотиве» главный автолюбитель. Да и в целом был как обычно предельно позитивен и открыт.
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Маринато Гилерме в гостях у «Чемпионата»
Ивелин Попов
Вскоре после Гилерме — за два дня до матча с важнейшего матча с «Зенитом» — в редакцию «Чемпионата» заглянул полузащитник «Спартака» Ивелин Попов, автор супергола в матче первого круга. Ивелин, в частности, рассказал:
— какая из команд РФПЛ больше всего впечатляет его в этом году;
— как шутят в сборной Болгарии;
— когда и почему кричит на игроков Дмитрий Аленичев;
— как он зарабатывает деньги в родной стране;
— за какие поступки юности ему стыдно;
— кто лучший игрок в покер среди футболистов «Спартака».
А также поведал историю про «массажиста и отжимания» в сборной Болгарии и много чего еще.
Ивелин Попов в гостях у «Чемпионата»
Анатолий Бышовец
Анатолию Бышовцу в 2016 году исполнилось 70 лет. Конечно, мы не могли не пригласить его к нам в гости. И не могли не задать вопрос о его интернет-прозвище. Ответ мэтра вынесли в заголовок.
Также Бышовец рассказал о своей футбольной мечте: «Мне хочется ещё послужить делу, и возраст не помеха. 70 лет – вторая молодость. Но только при отсутствии эйфории, иначе эта молодость может быстро впасть в детство. Ты сегодня плохо видишь, но ты зоркий. Сегодня, может, меньше сил, но ты разумно распределяешь их».
Анатолий Бышовец в гостях у «Чемпионата»
Виталий Дьяков
Московскому «Динамо» в прошлом сезоне пришлось несладко. Тем не менее и из этой команды мы пригласили гостя в редакцию. Причём Виталий Дьяков приехал к нам аккурат с собрания команды, где игрокам объявили об отставке Андрея Кобелева и представили и.о. главного тренера Сергея Чикишева. Естественно, именно с этой темы и началась наша беседа.
Дьяков, как и Дзагоев, дал своё обещание-прогноз на финиш сезона. «Мечта фанатов «Спартака» не сбудется – мы не вылетим!» — заявил футболист. Но он, в отличие от «армейца», ошибся со своим прогнозом.
Виталий Дьяков в гостях у «Чемпионата»
Станислав Черчесов
Станислав Саламович уже взял за добрую традицию заезжать к нам в гости. В этот раз он приехал в ранге триумфатора – руководимая им «Легия» незадолго до его визита выиграла чемпионат Польши. Черчесов подарил заместителю редактора отдела футбола Михаилу Тяпкову футболку «Легии» и рассказал много интересного о польской командировке. «Знали бы вы, как болельщики встречали наш чемпионский автобус… Никогда не видел столько людей, тысяч 100 человек, как минимум! Мы должны были сделать круг по городу. Но не смогли. Потому что мы бы до сих пор ездили… Невозможно было проехать, миллион болельщиков», — в частности, рассказал Черчесов.
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Станислав Черчесов в гостях у «Чемпионата»
Дмитрий Комбаров
Перед поездкой на Евро-2016 гостем «Чемпионата» стал защитник «Спартака» и сборной России. Слова, вынесенные в заголовок, много лет были не актуальны по отношению к «Спартаку» — команда давно не выигрывала трофеев. В этом сезоне мечта Дмитрия наконец-то может сбыться.
«Когда встречаешься с фанами, понимаешь, что эти люди с тобой говорят от лица миллионов болельщиков «Спартака». И задумываешься о том, что не просто так выходишь на поле в красно-белой майке с ромбиком, а играешь за много-много миллионов людей. Ведь для многих это, как они сами говорят, религия, жизнь», — сказал Комбаров.
Дмитрий Комбаров в гостях у «Чемпионата»
Александр Мостовой
Лучший российский легионер 1990-х в этом году перевыпустил свою книгу «По прозвищу Царь», которую он сделал в соавторстве с редактором отдела футбола «Чемпионата» Денисом Целых. И перед Евро-2016 заскочил к нам в гости. Мостовой посрассуждал о сборной, «Спартаке», а заодно рассказал о своей заочной перепалке с Леонидом Слуцким: «Было не совсем приятно, что о тебе говорит такие вещи человек, который в футбол не играл. С другой стороны, за футбольную жизнь я повидал много всяких людей. Обижаться смысла нет. Жизнь — она такая: сегодня ты на коне и все к тебе бегут, готовы облизать с ног до головы, а завтра тебя уберут – и все мимо пройдут, никто не поздоровается. Я через всё это прошёл. Когда играл, ко мне все за километр бежали, только чтобы пожать руку. Я к этому спокойно отношусь. А мнение моё всегда было и будет по футболу».
Александр Мостовой в гостях у «Чемпионата»
Роман Ерёменко
После летней паузы в гости к «Чемпионату» приехал полузащитник ЦСКА и сборной Финляндии. Тогда и предположить никто не мог, что вскоре с футболистом случится такая пренеприятнейшая история – его дисквалифицируют на два года за употребление кокаина. Тогда в редакции «Чемпионата» мы посидели очень душевно. Ерёменко выразил уверенность, что ЦСКА по итогам чемпионата будет выше «Спартака» в турнирной таблице, рассказал, какой «заряд» «армейских» фанатов ему нравится больше всего, и поделился футбольной мечтой – выиграть большой европейский трофей. Последнее, увы, откладывается. Сейчас вопрос стоит так: вернётся ли вообще Еременко на серьёзный уровень после этой истории? Хочется верить, что Роман найдёт в себе силы для этого.
Роман Ярёменко в гостях у «Чемпионата»
Илья Геркус
Осенью в «Локомотиве» произошла смена власти: вместо Ольги Смородской президентом клуба стал Илья Геркус. Первой редакцией, которую он посетил после своего назначения, стал «Чемпионат». Во время визита Геркус рассказал множество интересных историй. В частности, вспомнил, как ездил на выезды в качестве активного болельщика «Зенита». Но при этом добавил фразу, которую мы вынесли в заголовок интервью – “Зенит” уже в прошлом, сейчас я самый настоящий “паровоз”.
Илья Геркус в гостях у «Чемпионата»
Дмитрий Лоськов
После Геркуса в «Чемпионате» побывал ещё один локомотивский человек – Дмитрий Лоськов. Во время интервью всё было очень ярко — с шутками, яркими воспоминаниями и интересными историями. Про сумку Булыкина, летавшую по раздевалке, эмоции Овчинникова, который забавно обижался на критику Сёмина, поход на фанатскую трибуну, где он кричал речёвки, убитого волка на охоте и сына-футболиста, который одной фразой отбил у папы желание учить его футболу. Дима долго обещал к нам приехать, и наконец-то это случилось.
Дмитрий Лоськов в гостях у «Чемпионата»
Роман Широков
Примерно в это же время к нам заглянул Роман Широков. Провёл у нас почти три часа и дал огненное интервью. Он рассказал, как ему не давали играть в «Спартаке», как он ушёл оттуда и перешёл в ЦСКА, как общался со Слуцким, как решал, ехать ему на Евро-2016 или нет. И много чего ещё. Если кто-то вдруг пропустил – обязательно прочитайте. Здесь первая часть — «Широков: произошедшее в «Спартаке» — безумство», а здесь – вторая («Широков: золотой айфон отдам за бесценок»).
Роман Широков в гостях у «Чемпионата»
Юрий Сёмин
В середине ноября к нам заглянул новый-старый главный тренер «Локомотива». И дал обещание в стенах редакции – за тот же срок, что работало старое руководство, сделать «Локо» чемпионом. А заодно ответил на вопрос, возможно ли возвращение на поле Дмитрия Лоськова: «Я ему сказал: «Готовься». А после зимы решим. Пускай сборы пройдёт, вес сбросит. А то выпускать будем – а форма не налезет (смеётся). Дима уже скинул килограмма четыре. Ну, пусть ещё шесть как минимум сбросит».
Юрий Сёмин в гостях у «Чемпионата»
Жулио Баптиста
Ещё одной зарубежной звездой, посетившей «Чемпионат», стал экс-игрок «Реала» и «Арсенала» бразилец Жулио Баптиста. Отметим, что Баптиста – двукратный победитель Кубка конфедераций (2005, 2009). Именно этот трофей он и принёс в нашу редакцию. Хотя прикасаться к кубку нельзя было никому, кроме футболиста и представителя ФИФА. Тем не менее на встречу с Баптистой собралась вся редакция. В конце интервью футболист принял участие в акции Mannequin Challenge вместе с сотрудниками нашего сайта.
Фёдор Кудряшов
Сразу после матча с ПСВ, результат которого позволил «Ростову» пробиться в европейскую весну, к нам в гости приехал защитник этой команды – Фёдор Кудряшов. У него был всего один день между прилётом в Москву и вылетом в отпуск, и часть его он посвятил «Чемпионату». За что Феде большое спасибо. Как и за позитив в ходе беседы. Кудряшов поиграл с сотрудником отдела футбола Данилой Игнатовым в приставку (кстати, против «Баварии») и даже угостил всех работников «Чемпионата» тортом. Ну и дал интересное интервью — про Бердыева, Черчесова, Азмуна, Джанаева, а также человека, который подарил ему путь в большой футбол.
Фёдор Кудряшов в гостях у «Чемпионата»
Вячеслав Караваев
Один из самых заметных российских легионеров – увы, сейчас их у нас немного – побывал в гостях у нас в декабре. Перед визитом к нам он не упустил возможности заскочить в нашу практически редакционную закусочную – братья Караваевы. А потом больше часа живо и интересно отвечал на вопросы журналистов. Вячеслав оказался незашоренным и очень интересным парнем. Рассказал, как игроки «Спарты» интересовались его лицевым счётом, как он пел для них песню группе «Любэ», как играет на гитаре Томаш Росицки и как реагирует на результаты дерби «Спартак» — ЦСКА Радослав Ковач.
Вячеслав Караваев в гостях у «Чемпионата»
Иван Новосельцев
В тот же день «Чемпионат» посетила целая семейная пара – футболист «Зенита» Иван Новосельцев и бывшая баскетболистка Екатерина Кейру (теперь Новосельцева). Тут были и шутки, и смех, и замечательные истории, и даже попытки сделать слэм-данк у нас в редакции. Как шутит Дзюба, как разжёвывает тонкости тактики Бердыев и как Иван учит Катю футболу – обо всём этом можно было прочитать здесь.
Иван и Катерина Новосельцевы в гостях у «Чемпионата»
Денис Глушаков
В декабре же к нам приехал лидер «Спартака» и самый яркий игрок концовки года – Денис Глушаков. Он дал зажигательное интервью, которое вы не должны были пропустить. В частности, рассказал про своё хулиганское детство в Миллерово: «Иногда и в киоски залезали. Брали всё, что плохо лежит. Знаете, в футлярах из-под мыла продавцы мелочь хранят? Вот их стащишь, вывернешь, набьёшь полные карманы мелочи, приносишь домой, а бабушка: «Где ты взял?». «Да там проходил, нашёл». Счастливый внук был: постоянно ему везло».
Вдоволь наобщавшись с нами, Денис рванул к любимой жене. А на следующий день его ждало прибавление в семействе – супруга подарила Денису вторую дочку! С чем мы его ещё раз и поздравляем! Как и благодарим за то, что подарил читателям такие яркие истории о себе.
Денис Глушаков в гостях у «Чемпионата»
От Акинфеева до Реброва. Кто заходил к нам на огонёк в 2015-м