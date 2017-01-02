Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

От Смолова до Глушакова. Кто заглядывал к нам на огонек в 2016-м

В 2016 году, как и в двух предыдущих, к нам в редакцию заглядывало немало футбольных гостей. От игроков до президентов футбольных клубов.