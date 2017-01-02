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175 лет назад 2016
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Леонид Слуцкий
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Галина Козлова

Тактика: возмутили слухи, что я была у сборной России. Шутки года

Страсти по Мельгарехо, прощание Виллаш-Боаша, игра сборной и Дзюба в «Что? Где? Когда?» — в первой части лучших шуток-2016 от читателей.
2 января 2017, понедельник. 15:00. Футбол
ЯНВАРЬ

«Рубин» сделал предложение о переходе игрока сборной Хорватии Пиварича

dimakintosh:
— Чалый: наш Пиварич — качественный и вовсе не Кисляк!
— Пиварич поможет разбавить игру команды.
— Чтобы раскрепостить Девича, мы с парнями купили Пиварича.

Капелло: после моего увольнения игроки сборной России заказали еду в McDonalds

get-right:
— А на сдачу ещё тренера оттуда прихватили.

Трансфер Жо из ЦСКА в «Манчестер Сити» вошёл в число худших в истории АПЛ

offsidoff:
— Читая эту новость, легко представить Гинера с сигарой в зубах и лёгкой усмешкой.

Смолов: если Кокорин перейдёт в «Арсенал», я съем личинку

tuskarr123:
— Венгер: «Я должен это видеть!»

На «Зенит Арене» будет самый большой туалет на стадионе в Европе

spartak-traktor:
— «WC — Арена».

ФЕВРАЛЬ

Мельгарехо в московском отеле ожидает решение по трансферу

amkarperm59:
— Он заточён на самом последнем этаже гостиницы и достанется тому клубу, чей скаут быстрее выполнит все испытания и освободит его.


Алан Гатагов: Кокорин, не забудь посетить Эрмитаж

Bucketofcocaine:
— В мечтах — «Эмирейтс», в реальности — Эрмитаж.

Мельгарехо согласовал контракт со «Спартаком» и сегодня вылетит на сбор

Rampant:
— Икра-то даже не кабачковая. Ну посмотрим — «а что, а вдруг?»

Аленичев: с Мельгарехо, тьфу-тьфу-тьфу, должно получиться

amkarperm59:
— Надо ещё по Комбарову постучать.

Романцев: поставлю в церкви свечку за «Спартак»

zalgirisforever:
— Аленичев:
Я зажёг в церквах все свечи,
Но одну свечу оставил,
Чтоб Романцев в этот вечер
За «Спартак» её поставил,
Чтоб дорога к чемпионству
Нам короче показалась,
А Зе Луиша пижонство
На итоге б не сказалось,
Чтобы Дзюба этим летом
Попросился к нам бесплатно,
А Федун узнав об этом,
Сразу взял его обратно,
И чтоб Миллер, сожалея
О содеянном злодействе,
Привязал верёвку к рее
Корабля Адмиралтейства,
Чтобы Гинер, наблюдая,
Как Широков бьёт «на силу»,
Взял билет ему в Израиль,
А потом продал ИГИЛу. :)

Гвардиола прокомментировал переход Таски в «Баварию»

Ленар Мухаметжанов (из группы «ВКонтакте»):
— Пеп: «Я просто хотел вызвать такси».

Бразильский вратарь отказался играть по субботам из-за религии

fumbler:
— А есть религии, чтобы не работать в понедельник после выходных?

alfi2013:
— Бодунизм.

«Спартак» предложил € 12 млн за форварда «Гранады» Саксесса

рanchovilla:
— Промес в полузащите, Саксесс в нападении, в обороне нужен Сейфти.

Ван Гал: в поражении «Манчестер Юнайтед» виноват закон подлости

psych1c:
— Первое правило ван Гала: ван Гал не виноват в плохих результатах.
Второе правило ван Гала: если результаты плохие, смотри первое правило.

Муса: секрет моей выносливости — тайный ген, доставшийся от предков

neandertalec01:
— «Тайный Ген» обычно все матчи «Зеньки» комментирует и в РПЛ, и в еврокубках)

Арбитр матча «Байер» — «Боруссия» Д прервал игру и покинул поле

rostov-super-club:
— Вспомнил про утюг, наверное…

МАРТ

Роналду уверен, что рано или поздно будет сниматься в голливудских фильмах

amkarperm59:
— «Нырнём в будущее».

Рязанцев перешёл из «Зенита» в «Урал» на правах аренды

fkkristall:
— Это как в Японии: все старики уходят умирать в горы.

Коноплянка — Селезнёву: корешок, удачи в «Кубани»

maximes:
— Это же какой заголовок возможен: «Корешок Коноплянки всплыл в Кубани»!

Роналду намерен сбросить вес, чтобы вернуть себе скорость

rewwww:
— Кокорин намерен купить новый автомобиль, чтобы вернуть себе скорость.

Агент Пушкин: сделаю всё возможное, чтобы найти этих ублюдков

Nimfet:
Злодей Дантес поджёг машину,
И, брызжа за углом слюной,
Весь в пятнах ледяных бензина,
Не может справиться со мной.
Родной полиции бессилье
Я заменю своим пером
И, распустив стальные крылья,
Укрою и семью, и дом.

Виллаш-Боаш: спасибо всем за возможность поработать в этом великом клубе

region56rus:
— Дописав текст, Андре отработанным броском вогнал очередной дротик в портрет Мутко.Судья Низовцев вызван на заседание КДК РФС

dreamslayer:
— Алло, Низовцева можно?
— Он на даче.
— Минуточку, у него же нет дачи!
— Он на даче показаний…

Ари: в Китае предлагали хорошие деньги, но есть причины остаться в «Краснодаре»

balambek:
— Вот что делает с человеком страх потерять дисконтную карту «Магнита».

Слуцкий рассказал детям, почему раскачивается во время матчей

intr:
— Игроки сборной России по футболу посетили детский садик «Солнышко». Теперь дети и воспитательница не могут выйти из группы…

Про Слуцкого снимают 6-серийный фильм

125avc:
— Телеканал «Домашний» снимет сериал про Широкова.

МАЙ

Сборная России сыграет в «Что? Где? Когда?» на Первом канале 22 мая

ufimskyi-debiloid:
— C нами играет А. Бубнов из Москвы. Вопрос звучит так: «Кто сидит в зале?»
— Господин Широков?
— Футболисты.
— Правильный ответ: «Дилетанты». А-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!

marty-mcfly:
— Надо было капитаном сделать Дзюбу.
— Господин Дзюба, кто будет отвечать?
— Пусть отвечает тренеришка.

Боярский: российский тренер был бы ближе болельщикам и игрокам «Зенита»

chenotguewarra:
— Боярский: «Тренером «Зенита» должен быть россиянин. Ну или на худой конец — гасконец!»

ИЮНЬ

Дзюба: Дзюба, В. Березуцкий, Слуцкий — тройка сильнейших по юмору в сборной

amkarperm59:
— Варди входит в штрафную, но анекдот от Березуцкого останавливает его.

Болельщики «Ростова» попросили губернатора области решить вопрос с Бердыевым

jinno:
— Я вот думаю: если «Лестер» попадёт на «Ростов»… Бухаров vs Дринкуотер… А в этом что-то есть!

Слуцкий: не исключаю, что сочетание Смолов — Дзюба — Кокорин будет играть и дальше

pachimuta:
— Слуцкий: наше нападение — это КоСмоДзю.

Игроки сборной России тренируются в футболках с надписью «Гарик, мы с тобой!»

vadim1975:
— И Сукачёв в знак благодарности поменял слова в песне: «Моя сборная курит трубку, трубку курит сборная моя!»

Капустка: после матча с Северной Ирландией заснуть будет тяжелее, чем обычно

svinoboynya:
— Колбаско: «А я с Пивко хорошо засыпаю».

Мостовой: ужас, кошмар и позор! Сейчас все покричат и на два года закурят сигару

jokerr:
— Глушаков и компания обещали нам, что они выйдут сегодня умирать за страну на поле! Слово сдержали ребята — умерли сразу, на первой минуте.

Коулман: тактика России не стала сюрпризом

ravel:
— Тактика: меня возмутили слухи о том, что я была у сборной России!

Широков: по большому счёту, шансов у сборной России не было

kapitan777:
— Головин выходит вместо Широкова. Роман отдаёт ему капитанскую повязку. Александр передает её Игнашевичу, а тот — Акинфееву. Это была самая захватывающая серия передач в исполнении сборной России.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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