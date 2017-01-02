Тактика: возмутили слухи, что я была у сборной России. Шутки года

— Чалый: наш Пиварич — качественный и вовсе не Кисляк!— Пиварич поможет разбавить игру команды.— Чтобы раскрепостить Девича, мы с парнями купили Пиварича.— А на сдачу ещё тренера оттуда прихватили.— Читая эту новость, легко представить Гинера с сигарой в зубах и лёгкой усмешкой.— Венгер: «Я должен это видеть!»— «WC — Арена».— Он заточён на самом последнем этаже гостиницы и достанется тому клубу, чей скаут быстрее выполнит все испытания и освободит его.— В мечтах — «Эмирейтс», в реальности — Эрмитаж.— Икра-то даже не кабачковая. Ну посмотрим — «а что, а вдруг?»— Надо ещё по Комбарову постучать.— Аленичев:Я зажёг в церквах все свечи,Но одну свечу оставил,Чтоб Романцев в этот вечерЗа «Спартак» её поставил,Чтоб дорога к чемпионствуНам короче показалась,А Зе Луиша пижонствоНа итоге б не сказалось,Чтобы Дзюба этим летомПопросился к нам бесплатно,А Федун узнав об этом,Сразу взял его обратно,И чтоб Миллер, сожалеяО содеянном злодействе,Привязал верёвку к рееКорабля Адмиралтейства,Чтобы Гинер, наблюдая,Как Широков бьёт «на силу»,Взял билет ему в Израиль,А потом продал ИГИЛу. :)— Пеп: «Я просто хотел вызвать такси».— А есть религии, чтобы не работать в понедельник после выходных?— Бодунизм.— Промес в полузащите, Саксесс в нападении, в обороне нужен Сейфти.— Первое правило ван Гала: ван Гал не виноват в плохих результатах.Второе правило ван Гала: если результаты плохие, смотри первое правило.— «Тайный Ген» обычно все матчи «Зеньки» комментирует и в РПЛ, и в еврокубках)— Вспомнил про утюг, наверное…— «Нырнём в будущее».— Это как в Японии: все старики уходят умирать в горы.— Это же какой заголовок возможен: «Корешок Коноплянки всплыл в Кубани»!— Кокорин намерен купить новый автомобиль, чтобы вернуть себе скорость.Злодей Дантес поджёг машину,И, брызжа за углом слюной,Весь в пятнах ледяных бензина,Не может справиться со мной.Родной полиции бессильеЯ заменю своим перомИ, распустив стальные крылья,Укрою и семью, и дом.— Дописав текст, Андре отработанным броском вогнал очередной дротик в портрет Мутко.— Алло, Низовцева можно?— Он на даче.— Минуточку, у него же нет дачи!— Он на даче показаний…— Вот что делает с человеком страх потерять дисконтную карту «Магнита».— Игроки сборной России по футболу посетили детский садик «Солнышко». Теперь дети и воспитательница не могут выйти из группы…— Телеканал «Домашний» снимет сериал про Широкова.— C нами играет А. Бубнов из Москвы. Вопрос звучит так: «Кто сидит в зале?»— Господин Широков?— Футболисты.— Правильный ответ: «Дилетанты». А-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!— Надо было капитаном сделать Дзюбу.— Господин Дзюба, кто будет отвечать?— Пусть отвечает тренеришка.— Боярский: «Тренером «Зенита» должен быть россиянин. Ну или на худой конец — гасконец!»— Варди входит в штрафную, но анекдот от Березуцкого останавливает его.— Я вот думаю: если «Лестер» попадёт на «Ростов»… Бухаров vs Дринкуотер… А в этом что-то есть!— Слуцкий: наше нападение — это КоСмоДзю.— И Сукачёв в знак благодарности поменял слова в песне: «Моя сборная курит трубку, трубку курит сборная моя!»— Колбаско: «А я с Пивко хорошо засыпаю».— Глушаков и компания обещали нам, что они выйдут сегодня умирать за страну на поле! Слово сдержали ребята — умерли сразу, на первой минуте.— Тактика: меня возмутили слухи о том, что я была у сборной России!— Головин выходит вместо Широкова. Роман отдаёт ему капитанскую повязку. Александр передает её Игнашевичу, а тот — Акинфееву. Это была самая захватывающая серия передач в исполнении сборной России.