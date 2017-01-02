Вернблум пьёт как русский! Как футболисты отмечали Новый год

Денис Глушаков примерил красно-белый костюм не только на поле, но и за его пределами, нарядившись в Деда Мороза. Кстати, дело было в нашей редакции, перед интервью.
Зенитовец Артём Дзюба тоже примерил красно-белые шапку и бороду. И даже проехался по московскому метро. Интересно, кто-нибудь узнал его?
Сингапурская компания Александра Кокорина, с которой он отмечал новогодние праздники, поражает – его брат, Балаж Джуджак, отпустивший усы, и певец Дэвид Гетта. Есть подозрение, что на фотографии, как и в плейлисте Евро-2016, Гетта далеко не главная звезда.
Артур Юсупов встречал Новый год вместе с гимнасткой Яной Кудрявцевой, которая счастлива, что нашла возлюбленного в 2016-м.
The Killers – аккомпанемент 2017-го для Фёдора Смолова.
Вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов отметил праздник у новогодней ёлки посреди пальм, в Эмиратах.
А Квинси Промесу не до отдыха – он продолжает выкладывать фотографии, посвящённые своей работе в тренажёрном зале. Забавно видеть войну фанатов в комментариях – Промес получил уже множество сообщений «Come to Liverpool».
Пока Аксель Витсель встречал Новый год, его одолевали вопросы: карьера в «Ювентусе» или деньги в Китае? «Это был очень сложный выбор», – сказал Витсель, остановившись на поездке в Поднебесную.
Новогодний холодильник Понтуса Вернблума намекает, в каком состоянии швед встретил 2017-й. Но это Вернблум, ему можно.
Гёкдениз Карадениз так привык к России, что и с праздниками поздравляет по-русски.
У нас на Новый год принято наряжаться в костюмы Деда Мороза или Снегурочки, а в компании бразильца Неймара – во всё белое, как рождественский снег.
А Криштиану Роналду отмечает другой праздник – день рождения своей мамы, Марии Долорес.
Это Новый год Андреа Пирло. У человека, который играл в PlayStation перед финалом чемпионата мира, не может быть по-другому.
У Дэвида Бекхэма тоже своя ёлка, только не совсем новогодняя. Как и песок под ногами.