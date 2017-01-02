Самые забавные фото 2016 года

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Талисман «Краснодара»
Фото: Сергей Апенькин, "Чемпионат"
Традиционный троллинг в адрес принципиального соперника.
Фото: Сергей Апенькин, "Чемпионат"
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
В несколько необычном ракурсе в кадр попал Гуэлор Канга в процессе исполнения сальто.
Ахмед Муса
Фото: Артём Гусев, "Чемпионат"
Артём Дзюба поработал кондуктором в обычном питерском трамвае в рамках благотворительной акции.
Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"
Ахмед Муса
Реакция болельщиков на историю с полётом Артёма Дзюбы из Питера в Москву на чартере «Спартака».
Фото: fc-zenit.ru
Артём Дзюба
Илья Абаев и Антон Коченков греются чаем в Перми.
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
Три Феди — три легенды.
Фото: РИА Новости
Бернард Бериша отбивает от стюардов любителя побегать по газону.
Фото: Сергей Апенькин, "Чемпионат"
Вооот такую небольшую, но вкусную рыбу поймал Михаил Кержаков, чем спешит поделиться с братом.
Фото: Сергей Расулов, "Чемпионат"
Роман Зобнин против Артёма Фидлера.
Фото: Елена Разина, "Чемпионат"
Александр и Михаил Кержаковы
В Томске главному тренеру «Спартака» Массимо Каррере подарили клюшку для хоккея с мячом. Жаль, в Италии в эту игру не играют.
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
В перерыве матча «Урал» — «Ростов» на поле «СКБ-Банк Арены» выбежали люди в костюме упаковок майонеза и талисман команды Шмель.
Фото: vk.comfcsm_official_
Массимо Каррера
У «Рубина» в арсенале имеется атрибутика и для суровых погодных условий.
Фото: Официальный сайт ФК «Урал
Неоднозначный шарф у болельщика «Спартака» — он болеет за красно-белых или против ЦСКА?
Фото: РИА Новости
Вот такой мастер многозадачности работает на стадионе «Открытие Арена».
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
Антон Соснин недоумевает, как «Динамо» смогло вылететь в ФНЛ.
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
Владимир Тихонов даёт Дмитрию Баринову установку на матч со «Спартаком».
Фото: Дмитрий Голубович, "Чемпионат"
Антон Соснин
Квинси Промес развлекается на тренировке «Спартака».
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"
Артём Дзюба в своём репертуаре.
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
Квинси Промес
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"
Артём Дзюба
Фанатам Александр Кержаков готов отдать последнюю одежду.
Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"
Артём Дзюба
Вот такой колоритный болельщик поддерживает «Ростов».
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"
Александр Кержаков
А Дэдпул и Человек-паук, оказывается, неравнодушны к «Кубани».
Фото: Алексей Старостин, "Чемпионат"
Фото: Сергей Апенькин, "Чемпионат"