Самые забавные фото 2016 года

Фото: Сергей Апенькин, "Чемпионат"

Фото: Сергей Апенькин, "Чемпионат"

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

Фото: Артём Гусев, "Чемпионат"

Фото: Денис Тырин, "Чемпионат" Ахмед Муса

Фото: fc-zenit.ru Артём Дзюба

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

Фото: РИА Новости

Фото: Сергей Апенькин, "Чемпионат"

Фото: Сергей Расулов, "Чемпионат"

Фото: Елена Разина, "Чемпионат" Александр и Михаил Кержаковы

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

Фото: vk.comfcsm_official_ Массимо Каррера

Фото: Официальный сайт ФК «Урал

Фото: РИА Новости

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

Фото: Дмитрий Голубович, "Чемпионат" Антон Соснин

Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат" Квинси Промес

Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат" Артём Дзюба

Фото: Денис Тырин, "Чемпионат" Артём Дзюба

Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат" Александр Кержаков

Фото: Алексей Старостин, "Чемпионат"

Фото: Сергей Апенькин, "Чемпионат"

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