Думбия от соблазна устоял, Витсель — нет

Думбия устоял от китайского соблазна...
Экс-форвард ЦСКА Сейду Думбия, ныне выступающий за «Базель», отказался переезжать в Китай. «Рома», которой принадлежит трансфер ивуарийца, хочет продать игрока, и несколько клубов из Китая были готовы заплатить за Думбия свыше € 10 млн, информирует Gazzetta dello Sport. Но сам футболист не хочет покидать Европу и отказался переходить в Китай. «Базель» заплатил римлянам € 2 млн за аренду Думбия и может выкупить трансфер форварда за € 6,5 млн. В нынешнем розыгрыше чемпионата Швейцарии 29-летний Думбия забил 9 мячей в 12 матчах.
… а Витсель — нет
Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель прокомментировал своё решение перейти в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь», а не в «Ювентус». Ранее сообщалось, что Витсель заключил трёхлетний контракт с клубом, тренером которого является Фабио Каннаваро. По информации итальянских СМИ, в Китае Витселю предложили четырёхлетний контракт с зарплатой € 18 млн в год.
«Это был трудный выбор, потому что, с одной стороны, была такая отличная команда и топ-клуб, как „Ювентус“, но с другой — предложение для моей семьи, от которого я не мог отказаться. Руководство „Ювентуса“ всегда вело себя по-джентльменски со мной, я могу быть только благодарен им. Я буду поддерживать „Ювентус“, и, надеюсь, они смогут выиграть ЛЧ. Кто знает, возможно, в будущем наши пути наконец-то пересекутся», — цитирует бельгийца Football Italia со ссылкой на Tuttosport.
Ромуло откажется от денег «Спартака» ради «Фламенго»
Полузащитник «Спартака» Ромуло, который, как сообщалось ранее, договорился о контракте с «Фламенго», хочет уйти в бразильский клуб зимой. Как сообщает Coluna do Flamengo, Ромуло, чтобы перейти во «Фламенго» сейчас, может отказаться от денег, полагающихся ему по контракту со «Спартаком», который истекает летом 2017 года. Ранее сообщалось, что «Спартак» не готов бесплатно отпустить 26-летнего бразильца, выступающего за красно-белых с 2012 года. В текущем сезоне Ромуло провёл за «Спартак» восемь матчей (три в стартовом составе) в российской Премьер-Лиге.
«Рубин» хочет подписать Ал. Миранчука до начала зимних сборов
«Рубин», как уже сообщалось ранее, этой зимой намерен приобрести полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука. По информации «Спорт Бизнес Online», речь идёт о полноценном трансфере без каких-либо обменов игроками. «Рубин» настроен на приобретение лишь одного из братьев-близнецов, хотя представители Алексея настаивают на том, чтобы и брат Антон Миранчук также перешёл в казанский клуб.
В «Рубине» очень хотят, чтобы Миранчук провёл с командой полноценные зимние сборы с первого их дня. Поэтому, вероятнее всего, Миранчук с 16 января уже будет в Марбелье, где начнутся сборы «Рубина». Контракт 21-летнего футболиста с «железнодорожниками» истекает летом 2017 года.
Таски присоединится к «Трабзонспору» на сборе в Анталии
Защитник московского «Спартака» Сердар Таски, судя по всему, продолжит карьеру в Турции. По данным Milliyet, «Трабзонспор» уже достиг принципиального соглашения с 29-летним игроком, который присоединится к команде на сборе в Анталье после согласования последних деталей перехода. О финансовых подробностях возможного перехода не сообщается. В текущем сезоне российской Премьер-Лиги Таски провёл в составе «Спартака» восемь игр (семь в основном составе) и забил один гол.
На Шкулетича претендует «Легия»
Нападающий «Локомотива» Петар Шкулетич близок к уходу из клуба. На футболиста претендует польская «Легия», информирует Sport.pl. По информации источника, клубы уже начали переговоры по трансферу Шкулетича. Сумма сделки может составить более € 1 млн. В нынешнем розыгрыше РФПЛ 26-летний Шкулетич провёл 10 матчей (пять — с первых минут), в которых забил два мяча (один — пенальти) и получил одну жёлтую карточку.