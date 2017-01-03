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175 лет назад 2016
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Давид Луис
Фото: Reuters
Текст: «Чемпионат»

От Фернандо до Луиса. 10 лучших трансферов 2016 года

Давид Луис, Жулиано, Эдин Джеко и другие лучшие трансферы уходящего года.
3 января 2017, вторник. 12:00. Футбол

10. Эрик Бейи


Из «Вильярреала» в «Манчестер Юнайтед» за 35 млн евро

Выцепил дорогущего защитника и другой английский гранд. В отличие от Луиса, Бейи не имеет за своей спиной солидной предыстории. Селекционерам «МЮ» хватило одного сезона, чтобы оценить таланты мощного, быстрого и ловкого центрального защитника. С первых же матчей ивуариец сделал солидную заявку на место в основе, показав себя в стартовых турах АПЛ. Именно Бейи стал ведущим защитником манкунианцев, потому его травма в матче с «Челси» стала дополнительной головной болью для Жозе Моуринью. По возвращении из лазарета Бейи наверняка вернёт себе место в основе. Ему всего 22 года, потому «Юнайтед» в любом случае сделал отличное вложение на будущее.

9. Садио Мане


Из «Саутгемптона» в «Ливерпуль» за 46,5 млн евро

«Саутгемптон» уже несколько лет является главной лавочкой, в которой закупается «Ливерпуль» в период трансферных окон. За последнее время из стана «святых» на «Энфилд» переехали Натаниэл Клайн, Деян Ловрен, Адам Лаллана и Рики Ламберт. Летом «Ливерпуль» оформил крупнейший трансфер в истории «Саутгемптона», заплатив более 45 млн евро за Садио Мане. Сенегалец с первых же матчей стал оправдывать заплаченные за него деньги и впечатлил всех: скорость, техника, мощь, напор – Мане просто рвал и метал на старте сезона, заставив забыть о потраченной на него сумме.

8. Шкодран Мустафи


Из «Валенсии» в «Арсенал» за 41 млн евро

Дорогой центральный защитник – тренд летнего трансферного окна 2016 в АПЛ. «Арсенал», мечтающий-таки выиграть первый за много лет титул, решил солидно потратиться и не постеснялся отстегнуть «Валенсии» более 40 млн евро за центрального защитника. С приходом Мустафи «Арсенал» серьёзно прибавил в обороне – когда Шкодран выходил в основе, «канониры» ни разу не проиграли, благодаря чему в 14 турах пропустили 14 раз, меньше только «Тоттенхэм» и «Челси». Более того, Мустафи постепенно становится лидером на поле и в раздевалке, что также большой плюс для Венгера, который после ухода Фабрегаса так и не может найти в составе настоящего капитана.

7. Фернандо


Из «Сампдории» в «Спартак» за 12 млн евро

В поисках укрепления центра полузащиты «Спартак» остановил выбор на полузащитнике «Сампдории» Фернандо. Когда бразилец приехал на презентацию на «Открытие арену», походил он на кого угодно, только не на профессионального футболиста. Однако за несколько недель Фернандо вернул свои кондиции и стал ключевой фигурой команды в центре поля. Уверенная игра бразильца в связке с Глушаковым позволяет «Спартаку» контролировать центр поля как минимум в 80% матчей РФПЛ. Стоит отметить и трансфер Романа Зобнина, пришедшего в «Спартак» за 3 миллиона и быстро завоевавшего место в стартовом составе.

6. Жулиано


Из «Гремио» в «Зенит» за 7 млн евро

Возможно, новичок «Зенита» немного выбивается из этого звёздного списка, однако нельзя обойти его успехи в Лиге Европы. Здесь Жулиано с пятью мячами и пятью ассистами в пяти матчах является полноценным MVP. Во внутреннем первенстве бразилец также успешно заменяет Халка, регулярно записывая на свой счёт результативные баллы. Сам Жулиано не скрывает, что мечтает попробовать свои силы в топовом европейском первенстве, потому «Зенит» через пару лет вполне может и заработать на этом трансфере.

5. Эдин Джеко


Из «Манчестер Сити» в «Рому» за 8 млн евро

Ярлык неудачника навесили и на Джеко, не сумевшего навязать полноценную конкуренцию Серхио Агуэро. В Рим Эдин отправился за игровой практикой на правах аренды, однако зимой «волки» выкупили контракт игрока за не самые большие восемь млн евро. Джеко провёл невнятную концовку сезона-2015/16, зато в сезоне нынешнем показал, что в своё время не зря считался одним из самых опасных форвардов Европы. 12 голов в 15 играх – и Эдин делит первое место с Мауро Икарди в бомбардирской гонке Серии А.
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4. Чиро Иммобиле


Из «Севильи» в «Лацио» за 8,5 млн евро

В «Севилье» и «Боруссии» Иммобиле так и не смог прижиться, зато по возвращении в Италию вновь превратился в забивного форварда. Вернулся Чиро, правда, не в «Торино», а в «Лацио», где быстро завоевал место в стартовом составе. Девять голов в первой части сезона – прекрасный результат для форварда в Серии А, за которого заплатили смешные по современным меркам деньги.


3. Тимо Вернер


Из «Штутгарт» в «РБ Лейпциг» за 10 млн евро

Одно из главных действующих лиц главной выскочки европейского сезона. Тимо Вернер перебрался в вышедший в Бундеслигу «Лейпциг» как не оправдавший надежд молодой талант. Однако Ральф Хазенхюттль дал 20-летнему полузащитнику полную свободу действий в атаке. В итоге Вернер с восемью мячами обосновался на четвёртой строчке в списке бомбардиров, а сам «Лейпциг» сенсационно взлетел на вторую строчку турнирной таблицы.
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2. Илкай Гюндоган


Из «Боруссии Д» в «Манчестер Сити» за 26 млн евро

Наверное, лучший трансфер лета 2016 по соотношению цена-качество. За скромные по современным меркам 26 млн евро на «Этихад» прибыл умный, креативный полузащитник, обладающий прекрасной культурой паса. Всё как любит Гвардиола. К примеру, стомиллионный Поль Погба за 13 матчей в АПЛ отметился двумя мячами и одним результативным пасом. У Гюндогана, сыгравшего вдвое меньше из-за травмы, на счету уже три мяча и ассист. И это не говоря уже о полезности на поле, точности передач и проценте брака, по которым Илкай превосходит француза.

1. Давид Луис


Из «ПСЖ» в «Челси» за 38 млн евро

Возвращение Луиса на «Стэмфорд Бридж» вызвало неоднозначную реакцию со стороны фанатов «Челси». С одной стороны, Давид в период лондонской карьеры запомнился как позитивный и любящий команду футболист, с другой – как крайне ненадёжный защитник, способный совершить ляп на ровном месте. Однако Конте, когда соглашался вывалить 40 миллионов евро за 29-летнего игрока, знал, что делает. Луис за несколько месяцев работы с итальянским «алленаторе» серьёзно прибавил в плане обороны. Более того, именно бразилец выполняет крайне важную для Конте роль глубинного диспетчера, раскидывая мяч по флангам и делая передачи из глубины на Косту. Парадоксально, но именно Луис, а не ветераны Кэйхилл и Терри, стал центром защитной системы «Челси».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Виктор Жулиано Давид Луис Илкай Гюндоган Лукас Фернандо Садио Мане Том Вернер Чиро Иммобиле Шкодран Мустафи Эдин Джеко Состоявшиеся трансферы Фото
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