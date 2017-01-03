Женский взгляд. 7 самых сексуальных футболистов РФПЛ

6. Николас Ломбертс («Зенит»)

Фото: РИА Новости Неманья Пейчинович

3. Фёдор Смолов («Краснодар»)

2. Самуэль Гарсия («Рубин»)

Каждый год мы с девчонками… нет, не ходим в баню, а составляем рейтинг самых сексуальных футболистов РФПЛ. После такого хочется верить, что девушки, которые смотрят российскую Премьер-Лигу, делают это из искренней любви к игре, а не к красавчикам, которыми полон мир отечественного футбола.Не буду скрывать, что испытываю небольшую слабость к испанцам. Всё-таки помимо футбольных качеств в них есть что-то особенно сексуальное, жгучее и притягательное.Бельгиец довольно сильно изменился с тех пор, как пришёл в «Зенит». В принципе, неудивительно, ведь прошло уже почти 10 лет. За это время он возмужал и стал намного брутальнее.Очень милый молодой человек, который привлекает не только своей самоотдачей на поле, но ещё и невероятной харизмой.Чем так привлекает Пейчинович? Во-первых, он высокий и статный, что немаловажно для мужчины. Во-вторых, у него пронзительно глубокий взгляд и душевная улыбка. Пожалуй, этого достаточно, чтобы претендовать на звание мужчины-мечты.Легкая небритость, многочисленные татуировки, красивая улыбка — всё это невероятно сексуально.Интересно, сколько времени Саму тратит на то, чтобы привести себя в порядок? Испанец всегда выглядит замечательно — и на поле, и за его пределами.Положа руку на сердце, присуждаю звание самого сексуального футболиста РФПЛ Хави Гарсии. Впрочем, как и моя коллега Галина Козлова в прошлом году. Абсолютно с ней согласна, что в испанце идеально буквально всё: телосложение, точёные скулы, длинные ресницы и добрый взгляд.