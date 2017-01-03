«Ты обещал на мне жениться! — Ну и?». Шутки года

Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"

— 2036 год. Президент и владелец ЦСКА Бабаев: альтернативы Игнашевичу в центре защиты сборной и ЦСКАпока нет. Я уверен, главный тренер сборной Олег Александрович Шатов возьмёт его на чемпионат Европы в Исландии.Мы недавно продлили контракт с Сергеем ещё на 4 года. Очень рады, что он продолжит выступление за наш клуб. Ему всего 56 лет, ещё играть и играть. Молодые ребята учатся и перенимают опыт. Особенно это касается нашей звёздочки Даниила Акинфеева, которому в наследство от отца достался такой прекрасный партнёр. Время показало, что Игнашевич незаменим, и все видят, что в России нет защитников такого же уровня. Сергей уже заверил, что не будет завершать карьеру до ЧМ-2038 в Монголии и очень надеется там сыграть.– Такое ощущение, что, когда, образно говоря, этот стадион строят с одной стороны, с другой его кто-то разбирает.– «Мусороудаление» из РФПЛ в этом сезоне уже произошло.– Достаточно наклеить на корму «Pardon».– Осень-2016 – в китайском языке появилось новое слово: «Усятаю».– Сборная Португалии — это как тупой парень, который поступил в универ и должен был вылететь в первом семестре, а в итоге закончил универ.— Один город — одна команда.Один стадион — одна касса.— Такое ощущение, что название клуба придумали, упав на клавиатуру головой. И вот что получилось — так клуб и назвали.— Журналист: дадите интервью на русском языке?Фернандес: да нет, наверное.Журналист: теперь вы настоящий русский.— Зато дырок не видно на чёрных носках.— Что общего между Максимом Галкиным и Гонсало Игуаином? Они оба выбрали старую синьору.— Источник: «Локомотив» возглавит немецкий специалист Рельс Плацкарт.— Ещё не родился тот тенор, который споёт на открытии этого стадиона!— Официально внесён в заявку под 0,75-м номером.— Нет, это невозможно, это стул для пуховика.— У меня товарищ 20 минут назад при 0:3 за пивом ушёл. Посоны, чё ему сказать-то, когда вернётся??? Опасно, у него же пиво будет в руках…— Скажи: «Спорим на пиво, что «Зенит» выиграл?».— Когда за окном в пятый раз показались «Лужники», игроки стали подозревать, что до Уфы на этом поезде они не доедут.— Ибрагимович решил уйти из футбола и основать свою религию – Златанизм.— Судья в Китае:— Халк, тебе красная, уходи с поля…— Спасибо, реф, у меня своя!— Он физически не мог показать красную карточку. Она с автографом у Халка)— 300 шпортанцев.— …и добавил: «Понимаешь».— А есть ещё «фиолетовая карточка» — это когда все прежние карточки сгорают, и «белая карточка» — это когда можно играть руками.Говорят, Платини с Блаттером хотели ввести ещё «кредитную карточку», по которой можно было бы выкупать жёлтые и красные и покупать белые :)— Ты обещал на мне жениться!— Ну и?— Представляю, если эту новость переведут и на иностранном сайте выложат)))— Английские журналисты потребовали лишить Россию права поведения ЧМ-2018 в связи с угрозой публичной демонстрации «петушка», ФИФА выразила обеспокоенность подобным выражением гомофобии, а Яя Туре уже заявил, что не приедет в Россию.— А зачем на баннере перечёркнут Том Хэнкс?— Это был «петушок» Сёмина.— Наконец-то нашёлся мяч Серхио Рамоса.— А смеяться будут голосом Аршавина.— Калитка на моей даче заговорила голосом Семшова.— Утки в пруду заговорили голосом Арустамяна.— Кондукторы, наверное, заговорят голосом Денисова?)— Надеюсь, он озвучивал такие названия, как «Гельсингфорсская улица», «Улица Кржижановского», «Друскеникский переулок», «Якобштадтский переулок» и прочие ништяки.— Перед остановкой будет звучать «ИИИИииииии», а если будет авария — «ай-яй-яй».— Следующая остановка… Да ладно остановка, что творит Лодыгин! Браво, Лодыгин!— Источник: вратарь «Амкара» Селихов замечен на вокзале «Пермь-2» с билетами на поезд Пермь – Рим.— Он сейчас на Ленина у «Колизея» автобус ждёт.— В Сети появился ролик, где КДК 93 раза радуется просмотру ролика, где Ю. Газзаев разбирает игру.— C первого взгляда можно перепутать с новым фильмом Квентина Тарантино. Фирменный операторский приём съёмки снизу, невероятная концентрация мата на минуту экранного времени, а судя по экспрессивности сцены, за кадром ещё осталась кровавая перестрелка. Неужто мастер решил посвятить следующую ленту казахскому футболу?— Закончился контракт.— Размашистая силовая манера Тарасова плохо сочеталась с высокой техникой Бузовой.— Федун: скорее я сброшусь со Скалы.— Роналду: я лучший футболист мира, и у меня должен быть контракт «Безлимитище»!— За такие деньги снег на крышу вообще не должен падать. Он должен почтительно облетать стадион ещё в воздухе.— Акинфеев: О!!! Красава залетел.— Официально во время проведения Кубка конфедераций игрокам разрешено обращаться к судье — «братуха».— Adidas официально представил мяч «Красаучик» для матча Россия — Румыния в Грозном.— И табло для стадиона «чОткость».— И после этого положил покер из офсайда.— В итоге переводчик тренирует «Манчестер Юнайтед», а Павлюченко играет в «Урале».— Ви не оправдали оказанного вам високого довэрия, товарищ Жуков… Сдайте дела товарищу Рокоссовскому.— Также был замечен Ерёменко, который раздавал гостям какие-то сувениры.— И Лима такой молодой, и юный Бузникин впереди.— Только сейчас понял, почему у Карякина не было шансов взять титул.— Это не ошибка, ибо багаж.— Ерёменко: употребление наркотиков? Можете проверить Соломатина.