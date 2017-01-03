«Ты обещал на мне жениться! — Ну и?». Шутки года

Бабаев: особой альтернативы Игнашевичу в клубе нет, и в сборной он незаменим
meldonium61:
— 2036 год. Президент и владелец ЦСКА Бабаев: альтернативы Игнашевичу в центре защиты сборной и ЦСКА пока нет. Я уверен, главный тренер сборной Олег Александрович Шатов возьмёт его на чемпионат Европы в Исландии.
Мы недавно продлили контракт с Сергеем ещё на 4 года. Очень рады, что он продолжит выступление за наш клуб. Ему всего 56 лет, ещё играть и играть. Молодые ребята учатся и перенимают опыт. Особенно это касается нашей звёздочки Даниила Акинфеева, которому в наследство от отца достался такой прекрасный партнёр. Время показало, что Игнашевич незаменим, и все видят, что в России нет защитников такого же уровня. Сергей уже заверил, что не будет завершать карьеру до ЧМ-2038 в Монголии и очень надеется там сыграть.
Следователи ищут видеотабло стадиона «Крестовский» за 144 млн рублей
justas:
– Такое ощущение, что, когда, образно говоря, этот стадион строят с одной стороны, с другой его кто-то разбирает.
На стадионе «Динамо» установят уникальную систему мусороудаления
boroda2-67:
– «Мусороудаление» из РФПЛ в этом сезоне уже произошло.
Чемпионский автобус сборной Франции стал объектом для шуток в Интернете
meniscus:
– Достаточно наклеить на корму «Pardon».
Широков: вариант с моим переездом в Китай возможен
fixin:
– Осень-2016 – в китайском языке появилось новое слово: «Усятаю».
Лучше бы выиграла Греция. Почему победа Португалии — это грустно
kozyi:
– Сборная Португалии — это как тупой парень, который поступил в универ и должен был вылететь в первом семестре, а в итоге закончил универ.
В Ростове за билетами на матч с «Андерлехтом» с девяти утра наблюдается очередь
amkarperm59:
— Один город — одна команда.
Один стадион — одна касса.
«Краснодар» сыграет с «Биркиркарой» в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы
jinno:
— Такое ощущение, что название клуба придумали, упав на клавиатуру головой. И вот что получилось — так клуб и назвали.
М. Фернандес: начал учить русский язык с преподавателем
alibabaster:
— Журналист: дадите интервью на русском языке?
Фернандес: да нет, наверное.
Журналист: теперь вы настоящий русский.
АВГУСТ
Роналду замечен с покрашенными в чёрный цвет ногтями на ногах
raccoonlirious:
— Зато дырок не видно на чёрных носках.
«Ювентус» объявил о переходе Игуаина за € 90 млн
marty-mcfly:
— Что общего между Максимом Галкиным и Гонсало Игуаином? Они оба выбрали старую синьору.
Источник: главный тренер «Астаны» Стойлов может возглавить «Локомотив»
alibabaster:
— Источник: «Локомотив» возглавит немецкий специалист Рельс Плацкарт.
СЕНТЯБРЬ
На открытии стадиона «Крестовский» может спеть итальянский тенор Андреа Бочелли
garrygarryson:
— Ещё не родился тот тенор, который споёт на открытии этого стадиона!
Милевский стал игроком «Тосно»
vserdcetolkospartak:
— Официально внесён в заявку под 0,75-м номером.
Венгер не позволил Моуринью сесть рядом с собой в штаб-квартире УЕФА
amkarperm59:
— Нет, это невозможно, это стул для пуховика.
«Зенит» победил «Маккаби» Т-А, проигрывая по ходу матча 0:3
bomzhara-i-dva-shara:
— У меня товарищ 20 минут назад при 0:3 за пивом ушёл. Посоны, чё ему сказать-то, когда вернётся??? Опасно, у него же пиво будет в руках…
amkarperm59:
— Скажи: «Спорим на пиво, что «Зенит» выиграл?».
«Локомотив» отправился на матч с «Уфой» по МЦК
justas:
— Когда за окном в пятый раз показались «Лужники», игроки стали подозревать, что до Уфы на этом поезде они не доедут.
Полузащитник «Шеффилд Уэнсдей» решил уйти из футбола и посвятить себя религии
kokos-89:
— Ибрагимович решил уйти из футбола и основать свою религию – Златанизм.
Судья Матюнин подарил Халку красную карточку с автографом
alex-reg35:
— Судья в Китае:
— Халк, тебе красная, уходи с поля…
— Спасибо, реф, у меня своя!
Судья Матюнин получил двойку за работу на матче «Зенит» — «Рубин»
pasha7:
— Он физически не мог показать красную карточку. Она с автографом у Халка)
На матче ЦСКА – «Тоттенхэм» ожидается около 300 болельщиков «шпор»
russ:
— 300 шпортанцев.
ОКТЯБРЬ
Ельцин Техеда: друзья пытались понять, есть ли у меня русские корни
luckystriker1984:
— …и добавил: «Понимаешь».
В итальянской Серии B игрок впервые получил зелёную карточку
zalgirisforever:
— А есть ещё «фиолетовая карточка» — это когда все прежние карточки сгорают, и «белая карточка» — это когда можно играть руками.
Говорят, Платини с Блаттером хотели ввести ещё «кредитную карточку», по которой можно было бы выкупать жёлтые и красные и покупать белые :)
Карпин опроверг информацию о помолвке с эстонской учительницей
newneelch:
— Ты обещал на мне жениться!
— Ну и?
Сёмин: пора доставать старый «петушок»
gufak-shakur:
— Представляю, если эту новость переведут и на иностранном сайте выложат)))
desperad0s:
— Английские журналисты потребовали лишить Россию права поведения ЧМ-2018 в связи с угрозой публичной демонстрации «петушка», ФИФА выразила обеспокоенность подобным выражением гомофобии, а Яя Туре уже заявил, что не приедет в Россию.
Слуцкий: к оскорбительному плакату фанатов ЦСКА отнёсся нормально
dinamik1989:
— А зачем на баннере перечёркнут Том Хэнкс?
Самолёт «Фенербахче» совершил вынужденную посадку из-за столкновения с птицами
Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"
nixon61:
— Это был «петушок» Сёмина.
shmurnober:
— Наконец-то нашёлся мяч Серхио Рамоса.
Трамваи и троллейбусы Санкт-Петербурга «заговорили» голосом Орлова
byvalyi:
— А смеяться будут голосом Аршавина.
zhano:
— Калитка на моей даче заговорила голосом Семшова.
zhano:
— Утки в пруду заговорили голосом Арустамяна.
21041998:
— Кондукторы, наверное, заговорят голосом Денисова?)
fish-comeback:
— Надеюсь, он озвучивал такие названия, как «Гельсингфорсская улица», «Улица Кржижановского», «Друскеникский переулок», «Якобштадтский переулок» и прочие ништяки.
maximes:
— Перед остановкой будет звучать «ИИИИииииии», а если будет авария — «ай-яй-яй».
rampant1965:
— Следующая остановка… Да ладно остановка, что творит Лодыгин! Браво, Лодыгин!
«Лацио» ведёт переговоры с «Амкаром» по трансферу Селихова
vottak:
— Источник: вратарь «Амкара» Селихов замечен на вокзале «Пермь-2» с билетами на поезд Пермь – Рим.
amkarperm59:
— Он сейчас на Ленина у «Колизея» автобус ждёт.
НОЯБРЬ
В Сети появился ролик, где Ю. Газзаев разбирает игру, 93 раза использовав мат
glorpishhevika:
— В Сети появился ролик, где КДК 93 раза радуется просмотру ролика, где Ю. Газзаев разбирает игру.
dreamchild3:
— C первого взгляда можно перепутать с новым фильмом Квентина Тарантино. Фирменный операторский приём съёмки снизу, невероятная концентрация мата на минуту экранного времени, а судя по экспрессивности сцены, за кадром ещё осталась кровавая перестрелка. Неужто мастер решил посвятить следующую ленту казахскому футболу?
Тарасов и Бузова расстались после четырёх лет брака
kolokola:
— Закончился контракт.
porolon:
— Размашистая силовая манера Тарасова плохо сочеталась с высокой техникой Бузовой.
Скала: Федун должен дать Каррере больше власти при принятии решений в «Спартаке»
stic--ks:
— Федун: скорее я сброшусь со Скалы.
Роналду: это не последний мой контракт в футболе
alex-zenit-1984:
— Роналду: я лучший футболист мира, и у меня должен быть контракт «Безлимитище»!
На «Крестовском» сдвинули крышу, чтобы испытать, как она выдержит слой снега
loki1918:
— За такие деньги снег на крышу вообще не должен падать. Он должен почтительно облетать стадион ещё в воздухе.
Мяч Кубка конфедераций — 2017 в России получил название «Красава»
zelenka8:
— Акинфеев: О!!! Красава залетел.
adgjmp2005:
— Официально во время проведения Кубка конфедераций игрокам разрешено обращаться к судье — «братуха».
Adidas официально представил мяч «Красава» на Кубок конфедераций — 2017
olegflash:
— Adidas официально представил мяч «Красаучик» для матча Россия — Румыния в Грозном.
gogashramm:
— И табло для стадиона «чОткость».
В Словакии футболист сделал предложение девушке-лайнсмену перед матчем
kokorinavdinamo:
— И после этого положил покер из офсайда.
ДЕКАБРЬ
Реднапп: переводчик Павлюченко на одном из занятий вспотел больше, чем сам игрок
blackj:
— В итоге переводчик тренирует «Манчестер Юнайтед», а Павлюченко играет в «Урале».
«Урал» расстанется с Жуковым, который пожалел о переходе в российский клуб
gorsergeich:
— Ви не оправдали оказанного вам високого довэрия, товарищ Жуков… Сдайте дела товарищу Рокоссовскому.
Самедов устроил прощальную вечеринку перед уходом из «Локомотива»
kolokola:
— Также был замечен Ерёменко, который раздавал гостям какие-то сувениры.
Сёмин намерен вернуть в «Локомотив» Билялетдинова, Оздоева и Бурлака
vsp:
— И Лима такой молодой, и юный Бузникин впереди.
Карякин нанёс первый удар по мячу в матче «Спартак» – «Рубин»
serpantin777:
— Только сейчас понял, почему у Карякина не было шансов взять титул.
«Спартак» — «Рубин»: Аленичев ошибочно указан главным тренером хозяев в заявке
buffon-and-mandanda:
— Это не ошибка, ибо багаж.
Соломатин: употребление мной марихуаны? Это неправда, можете меня ещё проверить
spartakleo:
— Ерёменко: употребление наркотиков? Можете проверить Соломатина.