7 самых ярких жён и подруг футболистов 2016 года

Джорджина Родригес, девушка Криштиану Роналду

Фото: instagram.com/georginagio

София Никитчук, девушка Фёдора Смолова

Анико Ваго, жена Кристиана Рамиреса

Эрьона Сулеймани, жена Блерима Джемаили

Аура Руис, девушка Хесе Родригеса

Нина Вернблум, жена Понтуса Вернблума

Перри Эдвардс, девушка Окслейда-Чемберлена

Новая подруга Роналду запомнилась нам своей простотой и скромностью. Джорджина работала продавщицей в магазине Gucci в Мадриде. После того как у неё с Криштиану завязались отношения, девушка уволилась, чтобы её не доставали папарацци. Она закрыла свой «инстаграм» и никак не собирается пользоваться особенным положением Роналду, чем разительно отличается от многих подруг футболиста.Фёдор Смолов недолго горевал после расставания с. У форварда «Краснодара» было несколько романов, а его нынешняя спутница —. Девушка является обладательницей титулов «Мисс Россия — 2015» и «Вице-мисс мира — 2015».Супруга новичка «Краснодара»старается не отставать от мужа. Как и у него, у Аники очень много тату. Наверняка Аника и Кристиан будут хвастаться своими тату перед нападающим «Краснодара» Фёдором Смоловым, который тоже любит нательную живопись. Интересно, кто же в стане «быков» теперь самый татуированный?Минувший год в первую очередь запомнится чемпионатом Европы, который прошёл во Франции. Сборной Португалии не было равных на поле, а вот на трибунах мало кто мог сравниться с, женой швейцарского полузащитника Блерима Джемаили. Во время трансляций матчей камеры часто показывали девушку, и она очень быстро стала любимицей болельщиков. Именно поэтому Эрьона получила звание самой красивой болельщицы Европы.Презентация новичка «ПСЖ» Хесе Родригеса чуть было не сорвалась из-за его эффектной девушки Ауры Руис. Она появилась в самый разгар мероприятия и буквально приковала к себе внимание фотографов и журналистов. На время дажезабыли о самом футболисте, и его представление отошло на второй план. На следующий день в прессе только и писали, что о спутнице Хесе.В завершившемся году Нина и её супруг полузащитник сборной Швеции Понтус Вернблум отвели своего сына Милле на первую тренировку в академии ЦСКА. Видимо, кадровые проблемы «армейцев» сильно волнуют всю семью, вот и решили таким образом помочь. Нина не только образцовая жена и мать, можно сказать, что она теперь напрямую занимается развитием детско-юношеского футбола в нашей стране.Новую спутницу полузащитника «Арсенала»знает вся Великобритания. Перри Эдвардс — очень популярная певица, одна из солисток девчачьей группы Little Mix. Публика полюбила девушку в том числе за её очень смелые наряды.