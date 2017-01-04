Витсель выбрал деньги. Главное — в обзоре дня

«Зенит» и «Тяньцзинь Цюаньцзянь» достигли соглашения о переходе бельгийского полузащитника. Ранее в СМИ сообщалось, что бельгиец может заработать в Китае примерно $ 80 млн.Витсель присоединился к сине-бело-голубым в сентябре 2012 года и за пять сезонов в Петербурге провёл 180 матчей, забил 22 гола и отдал 13 результативных передач. Вместе с «Зенитом» Витсель стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.«Зенит» благодарит Акселя Витселя за время, проведённое в Петербурге, и желает удачи в составе новой команды", — говорится на официальном сайте клуба.ЦСКА заинтересован в покупке защитника бразильского «Коринтианса» Роберто Мойзеса. «Армейцы»предложили бразильскому клубу $ 2 млн за 50% прав на футболиста, сообщает Мeutimao.В прошлом сезоне 21-летний игрок на правах аренды выступал за «Байю» во втором по силе дивизионе чемпионата Бразилии. За 36 матчей он забил один гол. По истечении аренды футболист вернулся в «Коринтианс», но клуб рассчитывает продать его, чтобы улучшить текущее финансовое положение, поскольку не может гарантировать ему стабильной игровой практики.Ранее бразильские СМИ сообщали, что в приобретении Мойзеса заинтересован «Спартак».«Ювентус» на своём официальном сайте объявил о переходе из «Дженоа» полузащитника. Туринский клуб приобрёл 28-летнего футболиста за € 8 млн и может выплатить «грифонам» ещё € 1 млн в случае успешных выступлений хавбека.Ринкон подписал с «Ювентусом» контракт до 30 июня 2020 года. Он стал первым в истории бьянконери игроком из Венесуэлы.В нынешнем розыгрыше Серии А Ринкон провёл 16 матчей, отдал две голевые передачи и получил четыре жёлтые карточки.«Суонси Сити» объявил о назначениина пост главного тренера. Как сообщает официальный сайт английского клуба, соглашение со специалистом подписано на 2,5 года. 44-летний англичанин ранее являлся помощником главного тренера «Баварии» Карло Анчелотти.За матчем с «Кристал Пэлас» он будет наблюдать с трибун и дебютирует на тренерском мостике «Суонси» 7 января, когда «лебеди» сыграют с «Халл Сити» в Кубке Англии.Предыдущим наставником «Суонси» был американский специалист Боб Брэдли, уволенный спустя три месяца после назначения. В таблице английской Премьер-лиги «Суонси» после 19 матчей располагается на последней строчке.«ПСЖ» на своём официальном сайте объявил о переходе из «Вольфсбурга» полузащитника. Контракт с немецким футболистом рассчитан до 30 июня 2021 года. В парижском клубе Дракслер будет выступать под 23-м номером.«Очень горд открыть для себя новый этап в карьере. Намерен сделать всё, чтобы „ПСЖ“ выиграл новые титулы и продолжал расти на международном уровне», — сказал Дракслер после подписания контракта.Защитник, ранее выступавший за московское «Динамо», может вернуться в «Витесс», сообщает Fox Sports. По данным издания, голландский футболист, находящийся в статусе свободного агента, заключит с клубом контракт до 2019 года. Отметим, что Бюттнер уже выступал за «Витесс» с 2008 по 2012 год.Ранее сообщалось, что «Динамо» достигло компромисса с Бюттнером по его уходу из клуба, а Бюттнер подтвердил, что не собирается продолжать карьеру в московской команде. Защитник перешёл в «Динамо» в 2014 году из «Манчестер Юнайтед» примерно за € 5,5 млн.«Анжи» пока не определился с кандидатурой главного тренера, сообщает «Спорт-экспресс».Ранее руководство дагестанцев достигло соглашения со том, что он будет руководить командой до конца сезона, однако, после того как владельцем «Анжи» стал, было принято решение не заключать соглашение с Щербаченко, а также расстаться со спортивным директором. По данным источника, теперь за селекцию в махачкалинском клубе будет отвечать Александр Танцюра.На сегодняшний день на пост главного тренера «Анжи» рассматриваются трое специалистов: рулевой «СКА-Хабаровск» Александр Григорян, знакомый с Кадиевым по сотрудничеству в нижегородской «Волге», Леонид Назаренко, работавший с Кадиевым в махачкалинском «Динамо», а также бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин.