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Аксель Витсель
Фото: РИА «Новости»
Текст: «Чемпионат»

Витсель выбрал деньги. Главное — в обзоре дня

Витсель едет в Китай, «Ювентус» купил Ринкона, Карпин может возглавить «Анжи» — главные события минувшего дня.
4 января 2017, среда. 00:00. Футбол

«Зенит» объявил об уходе Витселя в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»


«Зенит» и «Тяньцзинь Цюаньцзянь» достигли соглашения о переходе бельгийского полузащитника Акселя Витселя. Ранее в СМИ сообщалось, что бельгиец может заработать в Китае примерно $ 80 млн.

Витсель присоединился к сине-бело-голубым в сентябре 2012 года и за пять сезонов в Петербурге провёл 180 матчей, забил 22 гола и отдал 13 результативных передач. Вместе с «Зенитом» Витсель стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

«Зенит» благодарит Акселя Витселя за время, проведённое в Петербурге, и желает удачи в составе новой команды", — говорится на официальном сайте клуба.

ЦСКА поборется со «Спартаком» за защитника «Коринтианса» Мойзеса


ЦСКА заинтересован в покупке защитника бразильского «Коринтианса» Роберто Мойзеса. «Армейцы»
предложили бразильскому клубу $ 2 млн за 50% прав на футболиста, сообщает Мeutimao.

В прошлом сезоне 21-летний игрок на правах аренды выступал за «Байю» во втором по силе дивизионе чемпионата Бразилии. За 36 матчей он забил один гол. По истечении аренды футболист вернулся в «Коринтианс», но клуб рассчитывает продать его, чтобы улучшить текущее финансовое положение, поскольку не может гарантировать ему стабильной игровой практики.

Ранее бразильские СМИ сообщали, что в приобретении Мойзеса заинтересован «Спартак».

«Ювентус» объявил о переходе Ринкона за € 8 млн


«Ювентус» на своём официальном сайте объявил о переходе из «Дженоа» полузащитника Томаса Ринкона. Туринский клуб приобрёл 28-летнего футболиста за € 8 млн и может выплатить «грифонам» ещё € 1 млн в случае успешных выступлений хавбека.

Ринкон подписал с «Ювентусом» контракт до 30 июня 2020 года. Он стал первым в истории бьянконери игроком из Венесуэлы.

В нынешнем розыгрыше Серии А Ринкон провёл 16 матчей, отдал две голевые передачи и получил четыре жёлтые карточки.

«Суонси» объявил о назначении нового главного тренера


«Суонси Сити» объявил о назначении Пола Клемента на пост главного тренера. Как сообщает официальный сайт английского клуба, соглашение со специалистом подписано на 2,5 года. 44-летний англичанин ранее являлся помощником главного тренера «Баварии» Карло Анчелотти.

За матчем с «Кристал Пэлас» он будет наблюдать с трибун и дебютирует на тренерском мостике «Суонси» 7 января, когда «лебеди» сыграют с «Халл Сити» в Кубке Англии.

Предыдущим наставником «Суонси» был американский специалист Боб Брэдли, уволенный спустя три месяца после назначения. В таблице английской Премьер-лиги «Суонси» после 19 матчей располагается на последней строчке.

Дракслер подписал с «ПСЖ» контракт до 2021 года


«ПСЖ» на своём официальном сайте объявил о переходе из «Вольфсбурга» полузащитника Юлиана Дракслера. Контракт с немецким футболистом рассчитан до 30 июня 2021 года. В парижском клубе Дракслер будет выступать под 23-м номером.

«Очень горд открыть для себя новый этап в карьере. Намерен сделать всё, чтобы „ПСЖ“ выиграл новые титулы и продолжал расти на международном уровне», — сказал Дракслер после подписания контракта.

Бывший игрок «Динамо» Бюттнер подпишет контракт с «Витессом» до 2019 года


Защитник Александер Бюттнер, ранее выступавший за московское «Динамо», может вернуться в «Витесс», сообщает Fox Sports. По данным издания, голландский футболист, находящийся в статусе свободного агента, заключит с клубом контракт до 2019 года. Отметим, что Бюттнер уже выступал за «Витесс» с 2008 по 2012 год.

Ранее сообщалось, что «Динамо» достигло компромисса с Бюттнером по его уходу из клуба, а Бюттнер подтвердил, что не собирается продолжать карьеру в московской команде. Защитник перешёл в «Динамо» в 2014 году из «Манчестер Юнайтед» примерно за € 5,5 млн.

«Анжи» рассматривает кандидатуры Карпина и Григоряна


«Анжи» пока не определился с кандидатурой главного тренера, сообщает «Спорт-экспресс».

Ранее руководство дагестанцев достигло соглашения с Фёдором Щербаченко о том, что он будет руководить командой до конца сезона, однако, после того как владельцем «Анжи» стал Осман Кадиев, было принято решение не заключать соглашение с Щербаченко, а также расстаться со спортивным директором Сергеем Доронченко. По данным источника, теперь за селекцию в махачкалинском клубе будет отвечать Александр Танцюра.

На сегодняшний день на пост главного тренера «Анжи» рассматриваются трое специалистов: рулевой «СКА-Хабаровск» Александр Григорян, знакомый с Кадиевым по сотрудничеству в нижегородской «Волге», Леонид Назаренко, работавший с Кадиевым в махачкалинском «Динамо», а также бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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