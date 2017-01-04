Неизвестный Романцев: баскетболист, шутник, не рыбак

В прошлом — баскетболист
Олег Романцев родился в деревне Гавриловское в Рязанской области в 1954 году, а вырос в Красноярске. Там будущий игрок и тренер «Спартака» начал заниматься спортом и познакомился с Александром Тархановым, нынешним тренером «Урала», который стал Олегу Ивановичу верным другом и даже свидетелем на свадьбе.
«В красноярский «Автомобилист» Романцев пришёл в 14 лет, а до этого он хорошо играл в баскетбол, даже выступал за юношескую сборную России, — вспоминает Александр Тарханов, который дружит с Олегом Ивановичем с 1968 года. — Романцев жил в районе Зелёная Роща и играл за местный «Металлург», а потом тренер позвал его к нам в «Автомобилист». Чтобы добраться оттуда на тренировки, ему нужно было делать три пересадки — уходило по полтора часа в одну сторону. И за всё время он ни разу не опоздал.
По юношам Романцев, потом игравший защитника, у нас был центральным нападающим, много забивал. Напористый, ничего не боялся, шёл в такую борьбу иногда! Играли как-то товарищеский матч со сборной края в День физкультурника. Романцев прыгает «рыбкой» и забивает гол, а защитник соперников толкает его головой прямо в штангу. Кровь пошла, увезли его в больницу, думали — всё. Через два дня Романцев приходит ко мне в медицинском халате: «Не хочу в больнице лежать, дай штаны, чтоб домой доехать». Он никогда никому не уступал».
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После дебюта за «Спартак» уехал в родной Красноярск
Почти одновременно в 1976 году Романцев и Тарханов переезжают в Москву. Первый — в «Спартак» к Константину Бескову, а второй — в ЦСКА. Но дружбе это не мешало.
«Я с трибуны наблюдал дебютный матч Романцева в основном составе «Спартака» в 1976 году против «Локомотива». Олег отлично сыграл на левом фланге обороны, а красно-белые выиграли — 3:1. После матча пошли втроём ужинать — Романцев, Валера Гладилин и я. Олег сидел смурной, не разговаривал с нами особо, я почувствовал — что-то не так.
На следующий день договорились отдохнуть вместе, сходить на бега в пять вечера. Встречаемся с Валеркой у ипподрома, а Олега нет! Я отправил Гладилина на бега, а сам пошёл на улицу Горького, сейчас — Тверская, там междугородняя связь была. Звоню ему домой в Красноярск. Романцев поднимает трубку: «Не хотел тебе ничего говорить, иначе бы уговорил меня остаться». Оказывается, у Романцева случился конфликт с одним из игроков «Спартака» (с Евгением Ловчевым. — Прим. «Чемпионата»), и Олег уехал, потому что не был связан с клубом контрактом. Но уже через год Бесков пригласил Олега в «Спартак».
Любит пошутить
»Все говорят, что Олег замкнутый и смурной. Но это совсем не так, — продолжает Тарханов. — В компании веселее его нет. Как-то пригласила меня будущая жена на Новый год: позвала подруг, а я — друзей вместе с Романцевым. Подруги до сих пор вспоминает тот праздник как самый весёлый в жизни!
Романцев вообще любил розыгрыши. Как-то ехали мы с «Автомобилистом» в Омск. С нами был наш друг Александр Кишневский, который потом в ЦСКА и «Ростове» играл. Он говорит: «У меня в Омске близкие родственники, точно меня найдут в городе и позовут к себе». Мы приехали и после тренировки с Романцевым подкинули Кишневскому записку: «Саша, живём по такому-то адресу, ждём тебя». Купили ему торт, конфет набрали и послали его туда. Через полтора часа приходит испуганный: «Зашёл, а там какие-то алкоголики сидят, чуть не отобрали все сладости». Ну что делать? Сели чай пить".
Запомнил шутки Романцева и администратор «Спартака» Александр Хаджи, который больше 20 лет проработал в московском клубе и тоже успел стать Романцеву другом.
«Однажды на сборе решили подшутить над врачом Васильковым, — рассказывает Хаджи. — Подходим мы с Олегом Ивановичем к Цымбаларю и Мамедову и даём маленькие гирьки: одному – пять килограммов, другому – три. Затем Романцев подходит к доктору Сергеичу и говорит: «Почему ты только молодых штрафуешь за лишний вес? Наверное, у тебя со стариками есть договоренность». Васильков тут же реагирует: «Не может такого быть. Делаю всё как положено». И вот заходят Цымбаларь с Мамедовым. Встают на весы — излишки. Мы с Романцевым сделали лица кирпичом и смотрим на реакцию врача. Васильков не может понять: несколько минут назад их взвешивал – вес был в норме. Сергеич потом чуть с ума не сошёл, решая тот кроссворд. Ребята, правда, раскололись. Потом хохотала вся команда.
У нас был легендарный водитель — Николай Дорошин, больше 30 лет проработал. Царствие ему небесное. Они с Олегом Ивановичем были соседями, дружили. Идёт как-то Коля по Тарасовке и ёжится. А на базе раньше был большой градусник. Олег Иванович поднёс к нему сигарету, нагрел и спрашивает Колю: «Ты чего ёжишься?» — «Холодно!». «Пил вчера, что ли? На градуснике +25!» Надо было видеть Дорошина! Он не мог оторвать взгляд от термометра! Только минут через пять понял, что над ним подшутили.
Ещё такой был случай: улетая из Франции, мы зашли в местный сувенирный магазин. Олег Иванович увидел фартук с резиновой женской голой грудью и говорит: «Бери!». А наш сапожник Слава Зинченко — незаменимый человек, когда надо кого-то разыграть. Стюардессы, с которыми мы всё время летали, накрасили губы, ресницы, надели эту грудь и дают поднос с шампанским. В первом салоне летели спонсоры. Открывается дверь, выходит Вячеслав — сначала не поняли, а потом как начали заливаться! А когда ребята увидели, просто закатились, а Робсон от смеха упал на колени. Даже пилоты повыскакивали — не поняли, в чём дело».
Самая запоминающаяся установка — уйти из раздевалки
«Мы знали, что с Олегом Ивановичем никаких проблем не будет! — рассказывает капитан «Спартака» Егор Титов. — Самая запоминающаяся установка была такой: Романцев заходит, объявляет состав, а потом уходит и уводит всех помощников — даёт команде время пообщаться между собой. Так обычно было перед ЦСКА или «Локомотивом». Ты уже понимаешь, если Олег Иванович так поступает, то матч сверхважный».
— Мне врезалась в память другая установка, — вспоминает Валерий Карпин, которого Романцев в «Спартак» пригласил одним из первых, с начала работы в клубе. — Играли в Испании ответный матч с мадридским «Реалом», дома сыграли нулевую ничью. И Олег Иванович говорит: «Вы упустили свой поезд, нам здесь ловить нечего. Ну постарайтесь хотя бы запрыгнуть в последний вагон». После этих слов обыграли «Реал» со счётом 3:1".
«Раз забавный случай был, — вспоминает Владислав Тернавский. — Ехали в автобусе с игры. Я сзади сидел, на двигателе, и не услышал объявления, что теория с 8 вечера на 7:30 переносится. Ребята потом рассказывали: идёт разбор, Романцев минут 20 меня полощет: «Тернавский, тут надо так играть, туда бежать, сюда…» В этот момент я стучу и открываю дверь. Все полегли со смеху. Олег Иванович опешил: «Заходи, Тернавский».
Предсказывал будущее «Спартака»
Все последние успехи «Спартака» связаны именно с именем Романцева — и чемпионство-2001, и Кубок-2003. В 2003-м Олег Иванович покинул красно-белых, и уже больше 13 лет «Спартак» не завоёвывает трофеи.
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»Как сейчас помню, Романцев предсказал будущее «Спартака» после «золотого» матча с «Зенитом», — вспоминает Александр Шикунов, который вёл трансферные кампании «Спартака» в начале 2000-х. — Игра закончилась, команда празднует, фотографируется в центральном круге. А Романцев – нет. Сразу после свистка он пошёл в раздевалку. Тихо, незаметно, как он это обычно делал. Если посмотрите на те командные фотографии, Романцева вы там не найдёте. Мы с Червиченко уже были в раздевалке. Помню, тогда нас ещё Мутко поздравил, попросил не расслабляться. Впереди был матч с «Локомотивом», который бился за второе место с «Зенитом». Ну так вот, никого не было, победу отмечали вчетвером — Хаджи, Червиченко, Романцев и я. Просто сидели в отдельной комнатке рядом с раздевалкой. Выпили по чуть-чуть, и он сказал: «Эти — всё. С этим составом мы больше ничего не выиграем. Они уже потухшие»…
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Мог уехать на границу
После «Спартака» Олег Романцев недолго тренировал «Сатурн» и московское «Динамо», а с 2006 года фактически не работал главным тренером. Хотя ещё в начале 1990-х Олег Иванович мог уехать в Европу.
«Как тренер Романцев опережал своё время, очень глубоко анализировал футбол, на сборах читал серьёзные книги чемоданами, — вспоминает помощник главного тренера «Спартака» Вячеслав Викторович Грозный. — Конечно, трудно совмещать три поста, но он никогда никому не жаловался. Олег Иванович мог уехать в «Депортиво», ряд других авторитетных европейских клубов звали его к себе, но не сложилось. Бросить «Спартак» и сборную России было нереально. Романцев говорил, что Россия — его страна, и уезжать совсем не хотел».
У бывшего вратаря сборной СССР Алексея Прудникова другая версия, почему Романцев в «Депортиво» не уехал.
«Я ведь в 1991-м возил его в «Депортиво», только вышедший в Примеру, — вспоминал Прудников. — Мы думали предложить испанцам Садырина или Романцева. Остановились на Олеге Ивановиче. В «Депортиво» были в восторге: человек, победивший «Реал», шикарно знающий футбол. Ещё он поразил всё руководство клуба: прилетел, ничего не спрашивал ни про гостиницу, ни про рестораны, только попросил видео матчей команды. И изучал их, изучал… Настоящий профи, фанат своего дела. Президент «Депортиво» Лендойро любит повторять: «Я до сих пор храню контракт Романцева!». Он его уже подписал. Все были согласны, все были в восторге, но в последний момент из СССР не прислали одну жалкую справку — что Романцев несудим, чтобы Иваныч получил разрешение на работу в Испании».
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«Страшное дело! Конец 90-х и начало 2000-х в «Спартаке» было сумасшедшим временем, — признался Олег Иванович. — Я потому так рано и закончил тренировать, что те времена были сумасшедшими. По два-три часа спал! Это неправильно, но президентом я стал вынужденно, иначе мы не сохранили бы «Спартак»…
В семье — истина в последней инстанции
На футбольных матчах Олег Романцев часто появляется с внучкой Алиной. Она рассказала «Чемпионату», какой Олег Иванович дедушка.
»В семье у деда есть две стороны, — объясняет Алина. — С одной стороны, он, так же как со своими игроками, диктатор со сложным характером, может сделать жёсткое замечание, но по делу, может категорично что-то запретить или на чём-то настоять. Вообще, он истина в последней инстанции, его слово никогда не подвергается сомнению и обязательно к исполнению. С другой стороны, дед может поговорить за жизнь, любит пошутить.
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"
Олег Романцев с внучкой Алиной
Консультировал Аленичева, Карпина и Слуцкого, поддерживал Газзаева
«Когда Дмитрий Аленичев решал, идти ему в «Спартак» или нет, Олег ездил к своему игроку и консультировал его, потому что понимал: из-за возраста тот может быть не совсем готов, — продолжает Алина Романцева. — Карпину, когда тот был тренером «Спартака», тоже помогал: «Не смотри газеты, не смотри телевизор, пусть говорят». Даже после Евро-2016 Олег попросил телефон Слуцкого и сразу ему позвонил. А недавно Валерий Газзаев избирался на пост президента РФС, и дед сильно его поддерживал. Вместе они даже посетили несколько городов, встречались с болельщиками».
Рыбалка — миф
Олег Романцев считается главным рыбаком российского футбола. После завершения карьеры Олег Иванович признался, что пропускал игры «Спартака» по телевизору ради другого увлечения.
«Рыбалка была раньше, интересы сместились, — заявляет внучка великого тренера. — Когда дед только ушёл из футбола, он вёл затворнический образ жизни — ни с кем не общался, даже с друзьями из театра «Современник», не то что с футбольными людьми. Сейчас он больше остаётся в Москве, общается со своими игроками, тренирует команду ветеранов и ездит с ними на игры в другие города и страны. Как он говорит, единственное, что осталось у «Спартака», — болельщики, и он мотивирует их этими выездами. Дед стал более открытым».