Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля 2016 Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Борьба Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат
Билеты на спорт Купить билет на матч ХК Лада!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Поль Погба и Жозе Моуринью
Фото: Reuters
Текст: Марк Бессонов

От Погба до Мельгарехо. 10 худших трансферов 2016 года

Погба, Ниасс, Андре Гомеш и другие провальные трансферы 2016 года.
4 января 2017, среда. 15:00. Футбол

10. Поль Погба


Из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» за 105 млн евро

Игрок, за которого заплатили самую крупную сумму в истории, в любом случае попадает под настоящий пресс. С экранов мониторов и рекламных щитов на вас смотрит самоуверенно откинувший назад голову Поль Погба, а на поле «Олд Траффорд» вы наблюдаете потерявшегося в большом футболе мальчика. Француз частенько не попадает в темп, выпадает из комбинационной игры. Хорошо, хоть удалось забить несколько мячей. У Поля ещё достаточно времени, чтобы исправиться и стоит отметить, что с каждой игрой он выглядит всё более уверенно.

9. Генрих Мхитарян


Из «Боруссии Д» в «Манчестер Юнайтед» за 42 млн евро

Частью масштабного манчестерского шопинга стал и Генрих Мхитарян. Многие называли этот трансфер самым удачным для «МЮ» в летнее трансферное окно. Однако Моуринью замариновал полузащитника на скамейке запасных, ссылаясь на его физическую форму после травмы. Сам Мхитарян заявлял, что готов выйти на поле, но в редкие минуты, отведённые ему тренером, ничем примечательным запомниться не сумел. Лишь в последние время Генрих стал регулярно появляться на поле и выдал несколько отличных матчей. Так что хочется верить, что он в этом списке впоследствии окажется абсолютно лишним.
→ Генриально! Как Мхитарян спасает «МЮ» и свою карьеру в клубе

8. Стеван Йоветич


Из «Манчестер Сити» в «Интер» за 12,5 млн евро

Ни Джеко, ни Йоветич не смогли закрепиться в «Ман Сити» и уехали выступать в Серию А. В отличие от Эдина, у Йоветича был солидный опыт выступлений в Серии А – именно в футболке «Фиорентины» Стеван сделал себе имя. Летом 2015-го Йо-Йо вернулся в Италию, на правах аренды присоединившись к «Интеру». Черногорец здорово начал и забил несколько важных мячей, «Интер» даже выкупил его контракт. Однако в конце концов Йоветич проиграл конкуренцию Икарди, Кандреве и Перишичу и плотно уселся на скамейку запасных. По слухам, уже этой зимой не сумевший до конца раскрыть свой талант форвард вернётся во Флоренцию, а может даже окажется в «Спартаке».

7. Лоренсо Мельгарехо


Из «Кубани» в «Спартак» за 4,5 млн евро

Переговоры о трансфере Мельгарехо в «Спартак» длились более месяца. За это время вся эта история уже успела всем поднадоесть, и когда парагваец подписал контракт с красно-белыми, все выдохнули. Завышенные ожидания Лоренсо никак не оправдал. «Спартак» брал себе забивного форварда, отличившегося восемь раз за половину сезона, а получил потерянного легионера, не знавшего, что делать на поле. За год в футболке «Спартака» Мельгарехо отличился лишь три раза и начал немного оживать только в последние месяцы.
→ Вопрос дня. Решит ли Мельгарехо проблемы «Спартака» в атаке?

6. Андре Гомеш


Из «Валенсии» в «Барселону» за 35-65 млн евро

Сборная Португалии – это стильно и модно, покупаем. Объяснить приобретение «Барселоной» далеко не самого сильного игрока «Валенсии» и португальской сборной чем-то другим довольно проблематично. Андре Гомеш ничем примечательным не выделялся в «Валенсии», не феерил на Евро, но заслужил солидный контракт в большом клубе из-за наличия медали чемпиона Европы. Как-то точно и объективно охарактеризовать игру Гомеша за сине-гранатовых сейчас нереально – эта игра пока так же невнятна, как и сам многомиллионный трансфер.

5. Ганелли Имбула


Из «Порту» в «Сток Сити» за 24 млн евро

Самый дорогостоящий трансфер зимы 2016 в АПЛ. И самый крупный в истории «Стока». За футболиста, не сыгравшего ни одного матча за сборную Франции и не закрепившегося в составе «Порту», «гончары» вывалили круглую сумму. Менеджмент «драконов» вновь проявил себя с лучшей стороны – перепродать нестабильного опорника за 24 млн евро надо уметь. Имбула начал в «Стоке» как игрок основы, однако постепенно осел в запас. В этом сезоне Ганелли появился на поле 10 раз и ничем примечательным не отметился.

4. Умар Ниасс


Из «Локомотива» в «Эвертон» за 17,8 млн евро

Зимой и «Эвертон», и «Локо», и Ниасс были счастливы. «Ириски» получили в своё распоряжение добротного форварда типажа Лукаку, «железнодорожники» — солидные отступные, а сам Умар – возможность показать себя в АПЛ. Спустя полгода каждая из сторон сожалела о сделке. Не рассчитывающий на форварда Куман усадил новичка в запас, а затем и вовсе перевёл в дубль, а «Локомотив» до сих пор мучается из-за отсутствия забивного нападающего. Ниасс не прижился на «Гудисоне» и с вероятностью 99,9% покинет клуб уже этой зимой.

3. Габриэл Барбоза


Из «Сантоса» в «Интер» за 25 млн евро

Сложно позитивно судить о футболисте, только проявившем себя в бразильском первенстве, прозвавшем себя Габигол и уехавшем зажигать в миланских клубах. Каким бы талантливым Габигол, точнее — Габриэл Барбоза, ни считался на родине, в Италии он пока откровенно не тянет. Примечательно, что Франк де Бур не был заинтересован в его проибретении, однако руководство нерадзурри настояло на своём и оформило сделку. В итоге клуб потратил солидную сумму на 20-летнего подростка с пафосной причёской и бородой, проведшего на поле 16 минут за половину сезона. Выводы делайте сами.


2. Хесе


Из «Реала» в «ПСЖ» за 25 млн евро

На презентации Хесе в качестве игрока «ПСЖ» большее внимание, чем сам игрок, привлекла его подруга Аура Руис, впечатлившая парижских фотографов своими формами. Пока что Аура – самое яркое впечатление для местных после переезда Хесе во Францию. За полгода в Париже испанец не провёл ни одного полного матча и отметился лишь одним забитым мячом. И то с пенальти. Не самый выдающийся результат для человека, которого называли самым талантливым воспитанником «Реала» за последнее время.
→ Красота дня. Девушка новичка «ПСЖ» Хесе Родригеса — Аура Руис

1. Пако Алькасер


Из «Валенсии» в «Барселону» за 30 млн евро

В нагрузку каталонцы попросили «завернуть» нападающего Пако Алькасера, который должен был стать альтернативой MSN в проходных матчах. В обратном направлении отправился Мунир. Чем Пако сильнее очередного сбагренного воспитанника, которых ещё недавно так ценили, — пока загадка. загадка. За полгода в Барселоне Алькасер отличился в официальном матче лишь раз – и то его гол стал лишь одним из семи в ворота скромного «Эркулеса».
→ 7 самых странных трансферов лета: от Игуаина до Алькасера
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Андре Гомеш Байе Умар Ниасс Ганелли Имбула Генрих Мхитарян Пако Алькасер Поль Погба Стеван Йоветич Хесе Родригес Состоявшиеся трансферы
Новости. Футбол
4 января 2017, среда
15:03 «Шанхай СИПГ» предложил «Боруссии» Д € 150 млн за Обамейянга
14:59 Шандау: «Анжи» может продать меня. Кажется, у клуба проблемы
14:36 Препелицэ: у «Ростова» сильная команда, мы показали это в матчах Лиги чемпионов
14:17 «Зенит» готов заплатить € 20 млн за Самариса
14:00 Экс-хавбек «Томи» Дроппа может продолжить карьеру в «Словане»
13:47 Венгер: я не видел Озила уже неделю, он пока недоступен
13:32 Цауне требуется операция на голеностопе
13:01 Агент: впервые слышу об интересе «Спартака» к Хильемарку
12:58 Бадштубер провёл переговоры с «Гамбургом»
12:39 Ромуло 11 января может стать игроком «Фламенго»
12:24 Куртуа: учитывая победную серию, можно сказать, что «Челси» превосходит ожидания
11:57 Жиру: «Арсеналу» должно быть стыдно за пропущенные голы в матче с «Борнмутом»
11:38 Манданда может вернуться в «Марсель» и уже встретился с Субисарретой
11:13 Караваев отправится со «Спартой» на предсезонные сборы в Испанию
11:13 «Сток Сити» продлит контракт с Краучем
10:57 Источник: Таски подписал контракт с «Трабзонспором»
10:33 Чех: «Арсенал» в матче с «Борнмутом» проявил характер
10:24 Хавбек «Палермо» Хильемарк попал в сферу интересов «Спартака»
10:03 В Нигерии утверждают, что на форварда «Уотфорда» Саксесса наложили проклятье
09:45 Зидан: нормально, что из-за Роналду возникают дебаты
09:38 Экс-хавбек «Локомотива» Диарра интересен «Манчестер Юнайтед»
09:32 Номера выживших в авиакатастрофе игроков «Шапекоэнсе» не будут использоваться
09:27 Экс-наставник сборной Испании: Роналду, брюшной пресс у тебя лучше, чем у Месси
08:44 Беланда пропустит КАН-2017 из-за перелома пальца ноги
08:24 Грасия уверен, что в «Рубине» от него не будут требовать быстрых успехов
08:04 Бентеке отказался от перехода в «Бэйцзин Гоань» и контракта на сумму £ 40 млн
08:02 Зидан: хочу, чтобы Пепе остался в «Реале»
07:46 Хёнесс считает, что игра «РБ Лейпциг» полезна для Бундеслиги
07:29 ФИФА может наказать футболистов, которые откажутся от участия в Кубке Африки
07:25 Отец Хамеса не думает, что игрок покинет «Реал»
07:15 Источник: Ломбертс останется в «Зените» до конца сезона
06:41 Грасия не хотел бы приобретать игроков для «Рубина» из «Реала Сосьедад»
02:03 Венгер: «Борнмут» заслуживает аплодисментов, несмотря на преимущество в отдыхе
01:47 «Атлетико» выиграл в гостях у «Лас-Пальмаса» в 1/8 Кубка Испании
01:44 «Халл Сити» объявил об увольнении Филана с поста главного тренера
00:55 «Сток Сити» обыграл «Уотфорд», «Кристал Пэлас» уступил дома «Суонси»
00:40 «Арсенал» вырвал ничью в матче с «Борнмутом», проигрывая по ходу игры 0:3
00:04 Девич: «Рубин» навсегда останется в моём сердце!
00:00 Скауты «Челси» просматривали полузащитника «Вест Хэма» Антонио
3 января 2017, вторник
23:32 В Германии сообщили, что хавбек «Динамо» (Киев) перешёл в клуб второй Бундеслиги
23:07 Бывший наставник «Дармштадт 98» Майер возглавил «Кайзерслаутерн»
22:50 В 1/8 финала Кубка Испании «Валенсия» проиграла «Сельте», «Осасуна» — «Эйбару»
22:31 Бывший нападающий ЦСКА Янчик остался без команды
22:17 Витсель: Петербург займёт особое место в сердце, нужно двигаться дальше
22:07 Гризманн: больше не спрашивайте меня о моём будущем
Все новости RSS
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+