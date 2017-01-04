От Погба до Мельгарехо. 10 худших трансферов 2016 года

10. Поль Погба
Из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» за 105 млн евро
Игрок, за которого заплатили самую крупную сумму в истории, в любом случае попадает под настоящий пресс. С экранов мониторов и рекламных щитов на вас смотрит самоуверенно откинувший назад голову Поль Погба, а на поле «Олд Траффорд» вы наблюдаете потерявшегося в большом футболе мальчика. Француз частенько не попадает в темп, выпадает из комбинационной игры. Хорошо, хоть удалось забить несколько мячей. У Поля ещё достаточно времени, чтобы исправиться и стоит отметить, что с каждой игрой он выглядит всё более уверенно.
9. Генрих Мхитарян
Из «Боруссии Д» в «Манчестер Юнайтед» за 42 млн евро
Частью масштабного манчестерского шопинга стал и Генрих Мхитарян. Многие называли этот трансфер самым удачным для «МЮ» в летнее трансферное окно. Однако Моуринью замариновал полузащитника на скамейке запасных, ссылаясь на его физическую форму после травмы. Сам Мхитарян заявлял, что готов выйти на поле, но в редкие минуты, отведённые ему тренером, ничем примечательным запомниться не сумел. Лишь в последние время Генрих стал регулярно появляться на поле и выдал несколько отличных матчей. Так что хочется верить, что он в этом списке впоследствии окажется абсолютно лишним.
8. Стеван Йоветич
Из «Манчестер Сити» в «Интер» за 12,5 млн евро
Ни Джеко, ни Йоветич не смогли закрепиться в «Ман Сити» и уехали выступать в Серию А. В отличие от Эдина, у Йоветича был солидный опыт выступлений в Серии А – именно в футболке «Фиорентины» Стеван сделал себе имя. Летом 2015-го Йо-Йо вернулся в Италию, на правах аренды присоединившись к «Интеру». Черногорец здорово начал и забил несколько важных мячей, «Интер» даже выкупил его контракт. Однако в конце концов Йоветич проиграл конкуренцию Икарди, Кандреве и Перишичу и плотно уселся на скамейку запасных. По слухам, уже этой зимой не сумевший до конца раскрыть свой талант форвард вернётся во Флоренцию, а может даже окажется в «Спартаке».
7. Лоренсо Мельгарехо
Из «Кубани» в «Спартак» за 4,5 млн евро
Переговоры о трансфере Мельгарехо в «Спартак» длились более месяца. За это время вся эта история уже успела всем поднадоесть, и когда парагваец подписал контракт с красно-белыми, все выдохнули. Завышенные ожидания Лоренсо никак не оправдал. «Спартак» брал себе забивного форварда, отличившегося восемь раз за половину сезона, а получил потерянного легионера, не знавшего, что делать на поле. За год в футболке «Спартака» Мельгарехо отличился лишь три раза и начал немного оживать только в последние месяцы.
6. Андре Гомеш
Из «Валенсии» в «Барселону» за 35-65 млн евро
Сборная Португалии – это стильно и модно, покупаем. Объяснить приобретение «Барселоной» далеко не самого сильного игрока «Валенсии» и португальской сборной чем-то другим довольно проблематично. Андре Гомеш ничем примечательным не выделялся в «Валенсии», не феерил на Евро, но заслужил солидный контракт в большом клубе из-за наличия медали чемпиона Европы. Как-то точно и объективно охарактеризовать игру Гомеша за сине-гранатовых сейчас нереально – эта игра пока так же невнятна, как и сам многомиллионный трансфер.
5. Ганелли Имбула
Из «Порту» в «Сток Сити» за 24 млн евро
Самый дорогостоящий трансфер зимы 2016 в АПЛ. И самый крупный в истории «Стока». За футболиста, не сыгравшего ни одного матча за сборную Франции и не закрепившегося в составе «Порту», «гончары» вывалили круглую сумму. Менеджмент «драконов» вновь проявил себя с лучшей стороны – перепродать нестабильного опорника за 24 млн евро надо уметь. Имбула начал в «Стоке» как игрок основы, однако постепенно осел в запас. В этом сезоне Ганелли появился на поле 10 раз и ничем примечательным не отметился.
4. Умар Ниасс
Из «Локомотива» в «Эвертон» за 17,8 млн евро
Зимой и «Эвертон», и «Локо», и Ниасс были счастливы. «Ириски» получили в своё распоряжение добротного форварда типажа Лукаку, «железнодорожники» — солидные отступные, а сам Умар – возможность показать себя в АПЛ. Спустя полгода каждая из сторон сожалела о сделке. Не рассчитывающий на форварда Куман усадил новичка в запас, а затем и вовсе перевёл в дубль, а «Локомотив» до сих пор мучается из-за отсутствия забивного нападающего. Ниасс не прижился на «Гудисоне» и с вероятностью 99,9% покинет клуб уже этой зимой.
3. Габриэл Барбоза
Из «Сантоса» в «Интер» за 25 млн евро
Сложно позитивно судить о футболисте, только проявившем себя в бразильском первенстве, прозвавшем себя Габигол и уехавшем зажигать в миланских клубах. Каким бы талантливым Габигол, точнее — Габриэл Барбоза, ни считался на родине, в Италии он пока откровенно не тянет. Примечательно, что Франк де Бур не был заинтересован в его проибретении, однако руководство нерадзурри настояло на своём и оформило сделку. В итоге клуб потратил солидную сумму на 20-летнего подростка с пафосной причёской и бородой, проведшего на поле 16 минут за половину сезона. Выводы делайте сами.
2. Хесе
Из «Реала» в «ПСЖ» за 25 млн евро
На презентации Хесе в качестве игрока «ПСЖ» большее внимание, чем сам игрок, привлекла его подруга Аура Руис, впечатлившая парижских фотографов своими формами. Пока что Аура – самое яркое впечатление для местных после переезда Хесе во Францию. За полгода в Париже испанец не провёл ни одного полного матча и отметился лишь одним забитым мячом. И то с пенальти. Не самый выдающийся результат для человека, которого называли самым талантливым воспитанником «Реала» за последнее время.
1. Пако Алькасер
Из «Валенсии» в «Барселону» за 30 млн евро
В нагрузку каталонцы попросили «завернуть» нападающего Пако Алькасера, который должен был стать альтернативой MSN в проходных матчах. В обратном направлении отправился Мунир. Чем Пако сильнее очередного сбагренного воспитанника, которых ещё недавно так ценили, — пока загадка. загадка. За полгода в Барселоне Алькасер отличился в официальном матче лишь раз – и то его гол стал лишь одним из семи в ворота скромного «Эркулеса».