Лучшие формы клубов РФПЛ по версии дизайнера

Это можно носить не только на стадион

Гармоничный минимализм

Всё спокойно

Углеводороды – наше всё

Становится скучно

Back to USSR

Детали

5 лучших (по возрастанию)

За какой из российских клубов можно начать болеть из-за красивой формы? Чья форма выглядит устаревшей? Кто угадал тренды сезона? Мы предложили дизайнеруоценить форму, в которой футболисты РФПЛ выходят на поле. Изучив комплекты (домашний, выездной, запасной) всех 16 клубов, он сделал несколько выводов об основных тенденциях чемпионата.Яркий нетипичный принт и лаконичный логотип компании «Ростех» заставил провести некоторое время на сайте спонсора после увиденного – вдруг именно они занимаются проработкой дизайна? Но ничего найти не удалось, кроме научных центров, инновационных разработок и современных технологий. Пожалуй, единственный дизайн, который мог бы претендовать на востребованность в широких массах, даже далёких от спорта. Если выбирать один из комплектов, пусть будет чёрный — как самый цельный. Хотя и остальные цветовые варианты хороши.Полупрозрачный принт на ткани, некричащие цвета, минималистичный дизайн радуют глаз тихой гармонией. Схожесть тональности и зачастую цветов говорит о тренде. Но если говорить конкретно об «Уфе», то нужно понять, что может означать инфографика. У «Зенита» грамотно выведен спонсор — не в лоб, всё выглядит довольно естественно. Ну и ментоловый оттенок домашней формы довольно приятный.Комбинации с оттенками ментола явно в тренде. Во всех этих формах нет ничего кричащего. Всё как будто выдержанно по неким строгим канонам. Принты и сочетания цветов смотрятся гармонично и целостно, но схожесть дизайна не позволяет выделить один из комплектов. Приятная градация домашней формы «Краснодара», интересный принт на выездной форме «Терека». У «Локомотива» решение с полосками довольно интересное, хорошо смотрится.Даже в форме футбольных клубов проскальзывает идея, что углеводороды нашему сердцу ближе всего. Можно ли предположить, что полоска на форме – это аналогия чёрной полоски-цензуры? Если серьёзно, формы обеих команд выглядят слишком сухо. «Газпром» подан очень прямолинейно, без фантазии.Это слишком уж просто и скучно! Можно было бы понять, если бы присутствовала какая-то особенность в отделке, материалах, конструкции… Но этого тоже нет. Явно не хватает индивидуальности этим формам. Домашняя форма «Урала» вызывает ассоциацию с дорожными работами из-за похожего на спецодежду оттенка.Конформистские полоски и орнаменты переносят во времена советского прошлого. Возможно, случай, когда внешняя оболочка не имеет особого значения для носящего? Особенно это касается выездной формы «Рубина»: кубики напоминают забор. Да и полоски не лучше. Чёрные футболки ЦСКА подошли бы консультанту спортивного магазина. Салатовый цвет у ЦСКА просто ужасный! Пожалуй, в совокупности у ЦСКА и «Рубина» худшие комплекты форм. Хотя и «Амкар» ушёл недалеко.В целом форма неинтересная, но отличная градация тёмного на рукавах. Ну а комбинации с ментолом и его оттенками возвращают дизайн к мейнстриму, к части общего ментолового тренда этого сезона.