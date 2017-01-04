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175 лет назад 2016
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Аксель Витсель
Фото: fc-zenit.ru
Текст: Антон Матвеев

Бабло побеждает зло. Почему Аксель Витсель прав

Аксель Витсель будет играть в футбол в Китае, зарабатывать бешеные деньги, ради которых отказал «Ювентусу».
4 января 2017, среда. 20:00. Футбол
→ Опрос: как вы относитесь к решению Акселя Витселя вместо «Ювентуса» перейти в китайский клуб?

Потому что деньги важны всем. Самое модное сейчас обвинять Витселя в корысти. Мол, Аксель думает только о бабле, в жизни его больше ничего не волнует, он сам подписал своей карьере смертный приговор и далее по обвинительному списку. Но в истории любого футболиста многие забывают одну простейшую вещь: деньги волнуют всех. Абсолютно всех. Независимо от их заработка и количества буханок чёрного хлеба/шикарных вилл и островов.

Если вам платят 30 тысяч рублей в месяца — вы наверняка хотите 40. Для начала. Если вам платят 300 в месяц — вы стремитесь зарабатывать 400. Если вам платят 3 миллиона евро в год — вы думаете о зарплате в 4 миллиона.
Если вы зарабатываете 30 тысяч — то хотите 40. Если 3 миллиона — хотите 4.
Понятно, что Аксель Витсель уже давным-давно богатый товарищ, истинный миллионер, который может позволить себе всё, что угодно. Он не смотрит на акционные товары в магазинах и не ищет раз в год самую дешёвую путёвку в Турцию/Египет. Деньги не улучшат качество его жизни, но лишними уж точно не будут.

Это совершенно нормально — соглашаться на зарплату в 15 миллионов евро в год. Притом цифра без возможных бонусов.

Легче всего обвинять человека в корысти, сложнее — понять, что Аксель всего лишь рассуждает логически. Если
тебе предлагают безумные деньги, при этом зарабатывать ты их будешь, не напрягаясь, — какой смысл отказываться? Чтобы стать рыцарем на белом коне? Едва ли Витселю важны комментарии на российских спортивных сайтах.

А теперь самое важное.

Мы ведь не только что узнали: для Витселя деньги важнее амбиций. Неужели это было не понятно, когда бельгиец согласился играть за «Зенит»? Здорово любить наш, российский футбол, но давайте смотреть на вещи адекватно. «Зенит» никогда не был клубом сильнее, перспективнее или амбициознее «Бенфики». Португальский проект — один из самых известных в мире, к тому же оттуда регулярно переходят в топ-клубы. И перебраться из «Бенфики» в «Зенит» — шаг уж точно не вперёд.

В 2012-м вперёд Витсель шагал только в финансовом плане. Это не обвинение, это факт.

За шесть лет в европейском футболе Аксель всем показал свой уровень. Всем, считая себя самого. И звездой Витсель был только по ценнику. Но вовсе не по игре. Нет, Витсель в «Зените» не провалился — отнюдь, был игроком систематизирующим и чертовски важным.
Вы правда думаете, что «Ювентус» не видел своё будущее без Акселя?
Однако в сухом остатке Витсель — неплохой, качественный футболист европейского уровня. Но не более того.

У него хватает минусов — от медлительности до сомнительных защитных навыков — хотя свои плюсы он использует отменно. Мы все живём не в 90-х, чтобы любой трансфер в «прославленный европейский клуб» воспринимать как нечто невероятное, потрясающее, безумно почётное.

Да, Витсель был в шорт-листе «Ювентуса». Да, «Старая синьора» почти купила Акселя ещё летом, но не по её вине трансфер сорвался в последний момент. Да, и сейчас итальянцы предлагали Витселю контракт. Но вы правда думаете, что «Ювентус» не видел своё будущее без Акселя (https://www.championat.com/football/article-264500-obzor-glavnyh-sobytij-dnja-v-futbole.html)? Хотел его, только его и именно его? Считал его футболистом топ-уровня?

Сомнительно. При всём уважении к «Ювентусу», там и не собраны игроки хай-класса на каждой позиции. «Юве» — шикарно выстроенная, вычерченная команда, где работа в режиме соло совсем не так важна, как общий труд.
Витсель не стал бы легендой «Ювентуса».
Витсель наверняка не стал бы в «Ювентусе» легендой клуба или его лидером. Потому и «Юве» не страдает из-за сорванного трансфера. Страдал бы — наверняка бы нашёл способы уговорить Витсель перебраться в Италию.

Но не сильно-то надо было.

Из перехода Витселя не нужно делать драму и мыльную оперу. Один хороший европейский клуб вел с Акселем переговоры. Бельгиец выбрал азиатский, более выгодной в финансовом плане вариант.

«Ювентус» теперь найдёт другого игрока в центр поля. Наверняка не хуже Витселя. А Аксель будет зарабатывать деньги всем своим «прапрапрапрапрапрапраправнукам».

Вот и всё.

Название китайской команды не просто так ни разу упомянуто в статье. Потому что оно не имеет ну вообще никакого значения. Человек, честно игравший за «Зенит» четыре года, отправляется на работу в Китай. Классную, высокооплачиваемую работу. И в чём здесь вина Витселя?
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Зенит Аксель Витсель
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