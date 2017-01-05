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Пьер-Эмерик Обамейянг
Фото: Reuters
Текст: «Чемпионат»

Китай теперь хочет Обамейянга. Главное — в обзоре дня

Китай теперь хочет Обамейянга, Самарис не перейдёт в «Зенит», Ромуло может стать игроком «Фламенго», — главные события дня.
5 января 2017, четверг. 00:00. Футбол

Агент Самариса: информация о переходе Андреаса в «Зенит» — всего лишь слухи


Иоаннис Эммануилидис, который представляет интересы полузащитника «Бенфики» Андреаса Самариса, сообщил, что информация о возможном переходе греческого футболиста в «Зенит» является
слухами.

«Я не имею никакой информации о возможном переходе Самариса в «Зенит». Лучше вам спросить об этом в «Бенфике» или в самом «Зените». Андреас — профессиональный футболист, и он играет там, где у него контракт. В данный момент контракт у него с «Бенфикой», и он счастлив в этой команде. У меня же не было никаких контактов с представителями «Зенита», так что данная информация всего лишь слухи», — цитирует Эммануилидиса «Р-Спорт».

Ранее в СМИ сообщалось, что Самарис хочет перейти в «Зенит», а питерцы якобы готовы заплатить за трансфер игрока € 20 млн.

Агент Миранчука: цифры, указанные в СМИ, не соответствуют действительности


Вадим Шпинёв, представляющий интересы Алексея Миранчука, в беседе с корреспондентом «Чемпионата» опроверг информацию по суммам выплат, которые его клиенту предлагают в «Локомотиве» и «Рубине».

По информации «Спорт-экспресс», московский клуб предложил максимальный порог заработной платы в € 1,8 млн и подъёмные € 2 млн, а казанцы предложили оклад в размере € 2,5 млн и € 3 млн в виде подъёмных. При этом «Рубин» предложил за выкуп контракта € 3 млн, а сам «Локомотив» надеется выручить € 8 млн.

«Цифры, указанные в заметке „Спорта-экспресс“, не соответствуют действительности, как в отношении „Рубина“, так и „Локомотива“, — заявил Шпинёв.

Ромуло 11 января может стать игроком «Фламенго»


Полузащитник «Спартака» Ромуло в январе сменит клубную прописку. На следующей неделе 26-летний футболист должен стать игроком «Фламенго».

Как сообщает UOL, представители обоих клубов согласовали последние детали трансфера. Переход Ромуло должен состояться 11 января. Финансовые детали сделки неизвестны.

Ранее сообщалось, что бразилец готов отказаться от денег, полагающихся ему по контракту со «Спартаком», который истекает летом 2017 года.

В текущем сезоне Ромуло провёл за «Спартак» восемь матчей (три в стартовом составе) в российской Премьер-Лиге.

«Шанхай СИПГ» предложил «Боруссии» Д € 150 млн за Обамейянга


Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамейянгможет стать самым высокооплачиваемым игроком в мире. La Gazzetta dello Sport сообщает, что «Шанхай СИПГ» предложил «шмелям» € 150 млн за габонского форварда.

Если Обамейянг примет предложение, то будет получать в неделю € 800 тыс., что составляет более € 41 млн в год.

Пока же самым высокооплачиваемым игроком остаётся Карлос Тевес, который в конце декабря перешёл в «Шанхай Шэньхуа» из «Бока Хуниорс». В неделю 32-летний аргентинец зарабатывает € 720 тыс.

Источник: Страндберг перешёл из ЦСКА в «Брюгге»


Нападающий ЦСКА Карлос Страндберг продолжит карьеру в бельгийском клубе «Брюгге», сообщает Sportbladet.

По информации источника, 20-летний шведский нападающий подписал с «Брюгге» контракт, который будет рассчитан на 4,5 года.

Новый главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко ещё в середине декабря сообщил, что зимой московский клуб, скорее всего, покинут форварды Карлос Страндберг и Ласина Траоре.

Страндберг перешёл в ЦСКА из шведского клуба «Хаккен» в 2015 году. В нынешнем сезоне РФПЛ он провёл за команду восемь матчей и забил два гола.

Бериша перешёл из «Анжи» в «Терек», заключив контракт на 3,5 года


Полузащитник «Анжи» Бернард Бериша продолжит карьеру в «Тереке», сообщает президент грозненского клуба Магомед Даудов.

«Дорогие друзья! Сегодня «Терек» заключил контракт с албанским легионером Бернардом Бериша. О том, что достигнута принципиальная договорённость между футболистом, нами и махачкалинским «Анжи», мы информировали футбольную общественность на днях. Мы заключили контракт на три с половиной года. Таким образом, Бериша стал первым новичком нашей команды в это зимнее трансферное окно.

Знаю, что многие болельщики «Терека» очень хотели видеть Бернарда в нашей команде. Он всего лишь год выступает в РФПЛ, но за это короткое время успел заявить о себе с наилучшей стороны. Его по праву называют одним из лучших атакующих полузащитников в лиге. Надеемся, что эти свои качества Бериша проявит и приумножит в нашем клубе, с нашей с вами помощью, при нашей поддержке. Добро пожаловать в «Терек», Бернард», — написал Даудов в своём «инстаграме».

25-летний футболист перешёл в махачкалинский клуб в январе 2016 года. За «Анжи» Бериша провёл 30 матчей, в которых забил 4 гола.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Алексей Миранчук Бернард Бериша Пьер-Эмерик Обамейянг Ромуло Обзор главных событий дня
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