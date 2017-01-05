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Иван Новосельцев
Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»
Текст: Антон Матвеев

Модный приговор. Самые стильные причёски РФПЛ

Романтичный француз Ерёменко, Дзюба без чёлки, мех на голове Данни, террорист Траоре — проводим ревизию причёсок игроков РФПЛ.
5 января 2017, четверг. 12:00. Футбол
В современном мире встречают не только по одёжке, но и по причёске. Футболисты в основном люди самовлюблённые. Или как минимум внимательные к внешности. Потому неудивительно, что они за собой следят.

В том числе за имиджем в целом и причёской в частности. Партнёры Оливье Жиру по «Арсеналу» рассказывают, что «перед матчем парень час минимум любуется своими волосами».

Потому мы попросили профессионала – владелицу салона nOsi Юлию Яриновскую — оценить шевелюры звёзд другой Премьер-Лиги — российской. Или просто футболистов РФПЛ, кому не чуждо слово «стиль».

Фёдор Смолов


Парень привлекательный, с правильными чертами лица — такое достаточно сложно испортить причёской, даже если сильно постараться. В общем, достаточно аккуратная стрижка, с хорошей формой. Но, возможно, слегка заросшая.
Фото: РИА "Новости"

Александр Кокорин


Сейчас причёски парней становятся более простыми и мужественными. Хотелось бы, чтобы Сашина выглядела немного аккуратнее, но лёгкая небрежность – тоже стиль. Не путать с неряшливостью!
Фото: Елена Разина, "Чемпионат"

Жулиано


Простая, лаконичная причёска, без резких переходов. Отлично смотрится как с футбольной формой, так и с деловым костюмом.
Фото: Елена Разина, "Чемпионат"

Аксель Витсель


Кудри у парней — это прекрасно, а если причёска ещё и в стиле афро… Очень стильно!
Фото: Елена Разина, "Чемпионат"

Ведран Чорлука


Ненавязчивое сочетание бороды и классической стрижки. Форма затылка, правда, слегка напоминает женскую, но это обусловливается скорее густотой волос, чем отсутствием мастерства парикмахера.
Фото: Алёна Сахарова, "Чемпионат"

Виталий Денисов


Виталия очень-очень хочется постричь! Длинные волосы у парней часто выглядят хорошо и придают образу мужественную небрежность. Но не в случае, когда волосы растут неплотно!

Из-за такой причёски кажется, что у Виталия редкие волосы, хотя, скорее всего, это не так.
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"

Иван Новосельцев


Чертовски модный парень! Но хочется либо бороду сделать поаккуратнее, либо прическу слегка подпортить…

Одно до другого недотягивает. Очень жёсткая линия по бокам в сочетании с цветом волос даёт ощущение соломенной щётки. При такой структуре волос, раз уж берёшься выводить чёткие формы, нужно делать это точнее.
Фото: Алёна Сахарова, "Чемпионат"

Артём Дзюба


Тёма, срочно постриги чёлку! Ты молодой, красивый, энергичный, но она тут лишняя.
Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"

Зе Луиш


Парикмахеры, стригущие африканскую структуру волос, — большие молодцы. Для начала попробуй их хотя бы помыть и расчесать, не говоря уже о том, чтобы ровно постричь…

В случае с Зе Луишем справились: форма выдержана, кудри оставлены. Единственное, не очень приветствую косые виски в мужских стрижках, но это уже на любителя.
Фото: РИА "Новости"

Сослан Джанаев


Внешность у Джанаева суровая, и причёска абсолютно ей соответствует: ничего лишнего, глаза говорят всё.
Фото: Елена Разина, "Чемпионат"

Сердар Азмун


Когда столько красивых волос, грех их стричь. Возможно, стоит придать более квадратную форму причёске, чтобы усилить тяжесть скул.
Фото: Максим Туманов, "Чемпионат"

Сергей Игнашевич


Добавить бы Сергею жёсткости и чёткости линий в причёске… Короткая стрижка – правильный выбор, но исполнение оставляет желать лучшего.
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"

Мануэл Фернандеш


Лаконично, ничего лишнего. Волосы на голове и борода — одной текстуры, одного цвета, почти одной длины! Просто и понятно.
Фото: Алёна Сахарова, "Чемпионат"

Максим Лестьенн


Ну перебор… Бороде не хватает густоты для статуса “полноценная”. А для осветлённых волос у Максима не слишком контрастная внешность. Странно смотрится, в общем.
Фото: Максим Туманов, "Чемпионат"

Денис Глушаков


А вот Денису следовало отрастить немного больше волос, чтобы убрать акцент со лба. Жаль, это невозможно.
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

Сальваторе Боккетти


Классно, у итальянца правильная форма черепа, но слишком завышенный переход в стрижке, и это напрягает.
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

Игорь Акинфеев


Неплохой выбор длины и формы. Разве что можно было бы усилить немного плоский затылок.
Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"

Данни


Совершенно нелепый и даже немного комичный выбор стрижки! Причёска выглядит как кусочек искусственного меха на голове.
Фото: Елена Разина, "Чемпионат"

Неманья Пейчинович


Форма причёски немного женская. Надо либо сверху убирать, либо снизу отрастить.
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

Кристиан Нобоа


Отличная, модненькая, свежая стрижка. Радует, что из мужской моды ушли ирокезные формы.
Фото: Артём Гусев, "Чемпионат"

Квинси Промес


Ненавязчивая, короткая, со вкусом. Хорошая техника тушёвки на афроструктуре волос, с которой не так просто работать.
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"

Роман Ерёменко


Парень смелый и не боится сложных геометрических решений. С таким уверенным взглядом он может позволить себе всё что угодно. А в варианте с кудрями Рома преображается из жёсткого и брутального парня в романтичного француза.
Фото: РИА "Новости"
Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"

Понтус Вернблум


В таком варианте “андерката” теменная зона выглядит как парик… Я бы, наверное, посоветовала более короткие вариации.
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

Фёдор Кудряшов


Не очень приветствую ирокезы — такая стрижка придаёт образу некую комичность, а не жёсткость и брутальность, как думают её обладатели.
Фото: Артём Гусев, "Чемпионат"

Ласина Траоре


Слишком неаккуратная форма бороды делает его немного похожим на террориста, честное слово. Хотя Ласина, может, этого и добивается.
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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