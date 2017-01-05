Модный приговор. Самые стильные причёски РФПЛ

Фёдор Смолов

Фото: РИА "Новости"

Александр Кокорин

Фото: Елена Разина, "Чемпионат"

Жулиано

Фото: Елена Разина, "Чемпионат"

Аксель Витсель

Фото: Елена Разина, "Чемпионат"

Ведран Чорлука

Фото: Алёна Сахарова, "Чемпионат"

Виталий Денисов

Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"

Иван Новосельцев

Фото: Алёна Сахарова, "Чемпионат"

Артём Дзюба

Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"

Зе Луиш

Фото: РИА "Новости"

Сослан Джанаев

Фото: Елена Разина, "Чемпионат"

Сердар Азмун

Фото: Максим Туманов, "Чемпионат"

Сергей Игнашевич

Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"

Мануэл Фернандеш

Фото: Алёна Сахарова, "Чемпионат"

Максим Лестьенн

Фото: Максим Туманов, "Чемпионат"

Денис Глушаков

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

Сальваторе Боккетти

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

Игорь Акинфеев

Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"

Данни

Фото: Елена Разина, "Чемпионат"

Неманья Пейчинович

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

Кристиан Нобоа

Фото: Артём Гусев, "Чемпионат"

Квинси Промес

Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"

Роман Ерёменко

Фото: РИА "Новости"

Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"

Понтус Вернблум

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

Фёдор Кудряшов

Фото: Артём Гусев, "Чемпионат"

Ласина Траоре

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

В современном мире встречают не только по одёжке, но и по причёске. Футболисты в основном люди самовлюблённые. Или как минимум внимательные к внешности. Потому неудивительно, что они за собой следят.В том числе за имиджем в целом и причёской в частности. Партнёры Оливье Жиру по «Арсеналу» рассказывают, что «перед матчем парень час минимум любуется своими волосами».Потому мы попросили профессионала – владелицу салона nOsi— оценить шевелюры звёзд другой Премьер-Лиги — российской. Или просто футболистов РФПЛ, кому не чуждо слово «стиль».Парень привлекательный, с правильными чертами лица — такое достаточно сложно испортить причёской, даже если сильно постараться. В общем, достаточно аккуратная стрижка, с хорошей формой. Но, возможно, слегка заросшая.Сейчас причёски парней становятся более простыми и мужественными. Хотелось бы, чтобы Сашина выглядела немного аккуратнее, но лёгкая небрежность – тоже стиль. Не путать с неряшливостью!Простая, лаконичная причёска, без резких переходов. Отлично смотрится как с футбольной формой, так и с деловым костюмом.Кудри у парней — это прекрасно, а если причёска ещё и в стиле афро… Очень стильно!Ненавязчивое сочетание бороды и классической стрижки. Форма затылка, правда, слегка напоминает женскую, но это обусловливается скорее густотой волос, чем отсутствием мастерства парикмахера.Виталия очень-очень хочется постричь! Длинные волосы у парней часто выглядят хорошо и придают образу мужественную небрежность. Но не в случае, когда волосы растут неплотно!Из-за такой причёски кажется, что у Виталия редкие волосы, хотя, скорее всего, это не так.Чертовски модный парень! Но хочется либо бороду сделать поаккуратнее, либо прическу слегка подпортить…Одно до другого недотягивает. Очень жёсткая линия по бокам в сочетании с цветом волос даёт ощущение соломенной щётки. При такой структуре волос, раз уж берёшься выводить чёткие формы, нужно делать это точнее.Тёма, срочно постриги чёлку! Ты молодой, красивый, энергичный, но она тут лишняя.Парикмахеры, стригущие африканскую структуру волос, — большие молодцы. Для начала попробуй их хотя бы помыть и расчесать, не говоря уже о том, чтобы ровно постричь…В случае с Зе Луишем справились: форма выдержана, кудри оставлены. Единственное, не очень приветствую косые виски в мужских стрижках, но это уже на любителя.Внешность у Джанаева суровая, и причёска абсолютно ей соответствует: ничего лишнего, глаза говорят всё.Когда столько красивых волос, грех их стричь. Возможно, стоит придать более квадратную форму причёске, чтобы усилить тяжесть скул.Добавить бы Сергею жёсткости и чёткости линий в причёске… Короткая стрижка – правильный выбор, но исполнение оставляет желать лучшего.Лаконично, ничего лишнего. Волосы на голове и борода — одной текстуры, одного цвета, почти одной длины! Просто и понятно.Ну перебор… Бороде не хватает густоты для статуса “полноценная”. А для осветлённых волос у Максима не слишком контрастная внешность. Странно смотрится, в общем.А вот Денису следовало отрастить немного больше волос, чтобы убрать акцент со лба. Жаль, это невозможно.Классно, у итальянца правильная форма черепа, но слишком завышенный переход в стрижке, и это напрягает.Неплохой выбор длины и формы. Разве что можно было бы усилить немного плоский затылок.Совершенно нелепый и даже немного комичный выбор стрижки! Причёска выглядит как кусочек искусственного меха на голове.Форма причёски немного женская. Надо либо сверху убирать, либо снизу отрастить.Отличная, модненькая, свежая стрижка. Радует, что из мужской моды ушли ирокезные формы.Ненавязчивая, короткая, со вкусом. Хорошая техника тушёвки на афроструктуре волос, с которой не так просто работать.Парень смелый и не боится сложных геометрических решений. С таким уверенным взглядом он может позволить себе всё что угодно. А в варианте с кудрями Рома преображается из жёсткого и брутального парня в романтичного француза.В таком варианте “андерката” теменная зона выглядит как парик… Я бы, наверное, посоветовала более короткие вариации.Не очень приветствую ирокезы — такая стрижка придаёт образу некую комичность, а не жёсткость и брутальность, как думают её обладатели.Слишком неаккуратная форма бороды делает его немного похожим на террориста, честное слово. Хотя Ласина, может, этого и добивается.