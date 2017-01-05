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175 лет назад 2016
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Луис Суарес
Фото: Reuters
Текст: Галина Козлова

«Самое страшное, когда Суарес открывает рот». Перлы комментаторов

В нашей традиционной рубрике подводим итоги 2016 года в самых метких и весёлых цитатах футбольных телекомментаторов.
5 января 2017, четверг. 15:00. Футбол
Каждый месяц в 2016 году «Чемпионат» и читатели наблюдали за работой футбольных телекомментаторов во время российских и международных матчей, отмечая лучшие перлы и шутки в их исполнении. Особенно блеснуть в словесном мастерстве комментаторам удалось во время чемпионата Европы во Франции. К Новому году мы сделали подборку самых ярких, на наш взгляд, высказываний коллег с телевидения.

Константин Выборнов


Россия — Коста-Рика
— Вот такой у нас КВН: 3:3 — и Гусман на поле.

Константин Генич


ЦСКА – «Мордовия»
— 7:1! И вот я думаю: каково Витьку?
ВИДЕО https://rutube.ru/play/embed/8431042?wmode=opaque

Италия — Испания
Генич: А это не фол? Товарищ судья, это не на жёлтую карточку?
Александр Шмурнов: А товарищ ли он?
Генич: А судья ли он? Судя по сегодняшней игре, может возникнуть и такой вопрос.

АЕК – «Спартак»
— Кто-нибудь так легко обыгрывал арбитра, как это сделал капитан московского «Спартака»?

ЦСКА – «Тоттенхэм»
— Это страшный корейский Сон снова приходит в наши дома.

Виктор Гусев


Португалия — Уэльс
— Если позволите, валлийцы выстраиваются в штрафной гусеницей.

Португалия – Франция
— Эдер, какой-то Эдер забивает. Да, это игрок сборной Португалии. Но Эдер…

Роман Гутцайт


«Барселона» — «Атлетико»
— Самое страшное — это когда Суарес открывает рот, но не для того, чтобы что-то сказать.

«Бавария» — «Ростов»
— В перерыве Курбан Бердыев и другие главные тренеры «Ростова» что-то подскажут команде.

«Спартак» — ЦСКА
— Борьба… Скидка будет? Нет, не будет. Не сезон!

Кирилл Дементьев


Онлайн Лиги чемпионов
— Паздан на все мячи бросается. Паздан сказал — Паздан сделал!

Тимур Журавель


ЦСКА – «Монако»
— В атаке «Монако» весьма низкорослые футболисты. Когда видишь их вблизи, кажется, что они могут поместиться в карман Василия Березуцкого.

Павел Занозин


«ПСЖ» – «Челси»
— Баба сегодня играет без ошибок… Он сегодня — мужик!

Денис Казанский


ЦСКА – «Кубань»
— Передача Дзагоева, гол Мусы — звучит как музыка Пахмутовой, слова Николая Добронравова.
ВИДЕО https://rutube.ru/play/embed/8382829?wmode=opaque&autoStart=true

Евгений Алдонин: Ерёменко отдаёт пас шведкой.
Денис Казанский: Скорее, финкой, а не шведкой.

Португалия – Исландия
— И тут выставил Пепе шипастый длинный чулок.

ЦСКА – «Тоттенхэм»
— «Армейцы» знали, что это не будет прогулка с белым пуделем по березовой аллее. Всё сложно.

Англия — Шотландия
— Этот матч было приятно комментировать, приятно смотреть и будет приятно забыть.

Геннадий Орлов


Уэльс — Словакия
— Ничего страшного, что словаки проиграли. Следующую выиграют. (В следующем матче Словакия должна была играть со сборной России. — Прим. «Чемпионата»)

«Зенит» — «Оренбург»
— Готовится пробить Кержаков. А может, он и есть Забивака? Проверим сейчас.

«Зенит» – «Амкар»
— Дзюба очень остро сыграл. Это для Черчесова. Посыл, месседж, как говорят. Телеграмма по-нашему. Или письмо.

ВИДЕО https://rutube.ru/play/embed/9641075?wmode=opaque&autoStart=true

Фёдор Погорелов


«Интер» – «Удинезе»
— Это был пенальти. Почему пенальти? Потому что не надо обнимать малознакомого мужчину в своей штрафной.

«Атлетико» — «Райо Вальекано»
— Показалось, что нет офсайда. Смотрим повтор. Уф, тут метра три… Тут можно завернуться в этот офсайд холодной зимней ночью.

«Краснодар» — «Зенит»
— Бьёт Быстров, но мимо. У Володи левая — для входа в троллейбус.

Михаил Поленов


Англия – Россия
— Березуцкий! Кстати, снова из-под Дайера удар. «Из-поддайер» такой.

Владимир Стогниенко


«Фенербахче» — «Локомотив»
— А тут Фернандао — метр девяносто четыре. Из серии — у вас продаётся бразильский шкаф?

«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»
— Даже пуховик Арсена Венгера выражает неудовольствие тем, что игроки «МЮ» так долго вводят мяч в игру.

Георгий Черданцев


«Динамо» — «Краснодар»
— Группа поддержки достаточно симпатичная… Можно пригласить в комментаторскую!

«Дандолк» — «Зенит»
— Хотелось бы вам много историй рассказать, жаль, что нужно комментировать футбол.

Дмитрий Шнякин


«Ростов» — «Спартак»
— Ростов-папа показал «Спартаку», кто тут папочка.

Онлайн Лиги чемпионов, о матче «Лудогорец» — «ПСЖ»
— Кавани бежит, как лось, и в этот раз рога не помешали ему срезать мяч в противоход голкиперу.

«Арсенал» — ЦСКА
— Ерёменко выбрал не ту дорожку.
— Без Романа не получается игра в кайф.
— Всё равно атака ЦСКА держит нос по ветру.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Владимир Стогниенко Геннадий Орлов Георгий Черданцев Константин Генич
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