«Самое страшное, когда Суарес открывает рот». Перлы комментаторов

Константин Выборнов
Россия — Коста-Рика
— Вот такой у нас КВН: 3:3 — и Гусман на поле.
Константин Генич
ЦСКА – «Мордовия»
— 7:1! И вот я думаю: каково Витьку?
ВИДЕО https://rutube.ru/play/embed/8431042?wmode=opaque
Италия — Испания
Генич: А это не фол? Товарищ судья, это не на жёлтую карточку?
Александр Шмурнов: А товарищ ли он?
Генич: А судья ли он? Судя по сегодняшней игре, может возникнуть и такой вопрос.
АЕК – «Спартак»
— Кто-нибудь так легко обыгрывал арбитра, как это сделал капитан московского «Спартака»?
ЦСКА – «Тоттенхэм»
— Это страшный корейский Сон снова приходит в наши дома.
Виктор Гусев
Португалия — Уэльс
— Если позволите, валлийцы выстраиваются в штрафной гусеницей.
Португалия – Франция
— Эдер, какой-то Эдер забивает. Да, это игрок сборной Португалии. Но Эдер…
Роман Гутцайт
«Барселона» — «Атлетико»
— Самое страшное — это когда Суарес открывает рот, но не для того, чтобы что-то сказать.
«Бавария» — «Ростов»
— В перерыве Курбан Бердыев и другие главные тренеры «Ростова» что-то подскажут команде.
«Спартак» — ЦСКА
— Борьба… Скидка будет? Нет, не будет. Не сезон!
Кирилл Дементьев
Онлайн Лиги чемпионов
— Паздан на все мячи бросается. Паздан сказал — Паздан сделал!
Тимур Журавель
ЦСКА – «Монако»
— В атаке «Монако» весьма низкорослые футболисты. Когда видишь их вблизи, кажется, что они могут поместиться в карман Василия Березуцкого.
Павел Занозин
«ПСЖ» – «Челси»
— Баба сегодня играет без ошибок… Он сегодня — мужик!
Денис Казанский
ЦСКА – «Кубань»
— Передача Дзагоева, гол Мусы — звучит как музыка Пахмутовой, слова Николая Добронравова.
ВИДЕО https://rutube.ru/play/embed/8382829?wmode=opaque&autoStart=true
Евгений Алдонин: Ерёменко отдаёт пас шведкой.
Денис Казанский: Скорее, финкой, а не шведкой.
Португалия – Исландия
— И тут выставил Пепе шипастый длинный чулок.
ЦСКА – «Тоттенхэм»
— «Армейцы» знали, что это не будет прогулка с белым пуделем по березовой аллее. Всё сложно.
Англия — Шотландия
— Этот матч было приятно комментировать, приятно смотреть и будет приятно забыть.
Геннадий Орлов
Уэльс — Словакия
— Ничего страшного, что словаки проиграли. Следующую выиграют. (В следующем матче Словакия должна была играть со сборной России. — Прим. «Чемпионата»)
«Зенит» — «Оренбург»
— Готовится пробить Кержаков. А может, он и есть Забивака? Проверим сейчас.
«Зенит» – «Амкар»
— Дзюба очень остро сыграл. Это для Черчесова. Посыл, месседж, как говорят. Телеграмма по-нашему. Или письмо.
ВИДЕО https://rutube.ru/play/embed/9641075?wmode=opaque&autoStart=true
Фёдор Погорелов
«Интер» – «Удинезе»
— Это был пенальти. Почему пенальти? Потому что не надо обнимать малознакомого мужчину в своей штрафной.
«Атлетико» — «Райо Вальекано»
— Показалось, что нет офсайда. Смотрим повтор. Уф, тут метра три… Тут можно завернуться в этот офсайд холодной зимней ночью.
«Краснодар» — «Зенит»
— Бьёт Быстров, но мимо. У Володи левая — для входа в троллейбус.
Михаил Поленов
Англия – Россия
— Березуцкий! Кстати, снова из-под Дайера удар. «Из-поддайер» такой.
Владимир Стогниенко
«Фенербахче» — «Локомотив»
— А тут Фернандао — метр девяносто четыре. Из серии — у вас продаётся бразильский шкаф?
«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»
— Даже пуховик Арсена Венгера выражает неудовольствие тем, что игроки «МЮ» так долго вводят мяч в игру.
Георгий Черданцев
«Динамо» — «Краснодар»
— Группа поддержки достаточно симпатичная… Можно пригласить в комментаторскую!
«Дандолк» — «Зенит»
— Хотелось бы вам много историй рассказать, жаль, что нужно комментировать футбол.
Дмитрий Шнякин
«Ростов» — «Спартак»
— Ростов-папа показал «Спартаку», кто тут папочка.
Онлайн Лиги чемпионов, о матче «Лудогорец» — «ПСЖ»
— Кавани бежит, как лось, и в этот раз рога не помешали ему срезать мяч в противоход голкиперу.
«Арсенал» — ЦСКА
— Ерёменко выбрал не ту дорожку.
— Без Романа не получается игра в кайф.
— Всё равно атака ЦСКА держит нос по ветру.