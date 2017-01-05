«Самое страшное, когда Суарес открывает рот». Перлы комментаторов

Константин Выборнов

Виктор Гусев

Роман Гутцайт

Кирилл Дементьев

Тимур Журавель

Павел Занозин

Денис Казанский

Фёдор Погорелов

Михаил Поленов

Дмитрий Шнякин

Каждый месяц в 2016 году «Чемпионат» и читатели наблюдали за работой футбольных телекомментаторов во время российских и международных матчей, отмечая лучшие перлы и шутки в их исполнении. Особенно блеснуть в словесном мастерстве комментаторам удалось во время чемпионата Европы во Франции. К Новому году мы сделали подборку самых ярких, на наш взгляд, высказываний коллег с телевидения.— Вот такой у нас КВН: 3:3 — и Гусман на поле.— 7:1! И вот я думаю: каково Витьку?А это не фол? Товарищ судья, это не на жёлтую карточку?А товарищ ли он?А судья ли он? Судя по сегодняшней игре, может возникнуть и такой вопрос.— Кто-нибудь так легко обыгрывал арбитра, как это сделал капитан московского «Спартака»?— Это страшный корейский Сон снова приходит в наши дома.— Если позволите, валлийцы выстраиваются в штрафной гусеницей.— Эдер, какой-то Эдер забивает. Да, это игрок сборной Португалии. Но Эдер…— Самое страшное — это когда Суарес открывает рот, но не для того, чтобы что-то сказать.— В перерыве Курбан Бердыев и другие главные тренеры «Ростова» что-то подскажут команде.— Борьба… Скидка будет? Нет, не будет. Не сезон!— Паздан на все мячи бросается. Паздан сказал — Паздан сделал!— В атаке «Монако» весьма низкорослые футболисты. Когда видишь их вблизи, кажется, что они могут поместиться в карман Василия Березуцкого.— Баба сегодня играет без ошибок… Он сегодня — мужик!— Передача Дзагоева, гол Мусы — звучит как музыка Пахмутовой, слова Николая Добронравова.Ерёменко отдаёт пас шведкой.Скорее, финкой, а не шведкой.— И тут выставил Пепе шипастый длинный чулок.— «Армейцы» знали, что это не будет прогулка с белым пуделем по березовой аллее. Всё сложно.— Этот матч было приятно комментировать, приятно смотреть и будет приятно забыть.— Ничего страшного, что словаки проиграли. Следующую выиграют. (— Готовится пробить Кержаков. А может, он и есть Забивака? Проверим сейчас.— Дзюба очень остро сыграл. Это для Черчесова. Посыл, месседж, как говорят. Телеграмма по-нашему. Или письмо.— Это был пенальти. Почему пенальти? Потому что не надо обнимать малознакомого мужчину в своей штрафной.— Показалось, что нет офсайда. Смотрим повтор. Уф, тут метра три… Тут можно завернуться в этот офсайд холодной зимней ночью.— Бьёт Быстров, но мимо. У Володи левая — для входа в троллейбус.— Березуцкий! Кстати, снова из-под Дайера удар. «Из-поддайер» такой.— А тут Фернандао — метр девяносто четыре. Из серии — у вас продаётся бразильский шкаф?— Даже пуховик Арсена Венгера выражает неудовольствие тем, что игроки «МЮ» так долго вводят мяч в игру.— Группа поддержки достаточно симпатичная… Можно пригласить в комментаторскую!— Хотелось бы вам много историй рассказать, жаль, что нужно комментировать футбол.— Ростов-папа показал «Спартаку», кто тут папочка.— Кавани бежит, как лось, и в этот раз рога не помешали ему срезать мяч в противоход голкиперу.— Ерёменко выбрал не ту дорожку.— Без Романа не получается игра в кайф.— Всё равно атака ЦСКА держит нос по ветру.