Мисс трибун. Самые яркие болельщицы РФПЛ 2016 года

В наши фотогалереи попадает немало ярких лиц с трибун российских стадионов. Всячески приветствуя постоянно растущее число представительниц прекрасного пола на матчах РФПЛ, мы решили по итогам каждого тура делать подборку из самых впечатляющих фотографий с трибун.
Самые яркие кадры из этих подборок мы выложили в нашу новогоднюю галерею и предложили нашим читателям самим выбрать болельщицу года.
Вот что у вас получилось.
10-е место
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
9-е место
Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»
8-е место
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"
7-е место
Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»
6-е место
Фото: instagram.com/allalina
5-е место
Фото: Reuters
4-е место
Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»
3-е место
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
2-е место
Фото: instagram.com/nefedovanata89
1-е место
Фото: instagram.com/milky_noway
Фото: instagram.com/milky_noway
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Фото: instagram.com/milky_noway
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