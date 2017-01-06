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175 лет назад 2016
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Александр Григорян
Фото: http://fc-anji.ru
Текст: «Чемпионат»

Григорян возглавил «Анжи». Главное — в обзоре дня

Григорян возглавил «Анжи», Роналду в 11-й раз попал в сборную года, а Китай намерен ограничить расходы на иностранцев — главные события дня.
6 января 2017, пятница. 00:00. Футбол

Григорян назначен главным тренером «Анжи»


Александр Григорян был назначен главным тренером «Анжи», сообщает официальный сайт махачкалинского клуба. До перехода в «Анжи» Григорян являлся главным тренером «СКА-Хабаровск». Ранее
пост наставника «Анжи» покинул Павел Врба.

Григорян также работал с женской тольяттинской «Ладой», с которой выигрывал Кубок страны и завоевал престижный международный Italy Women’s Cup, а также победил с командой в чемпионате России. Затем он возглавлял пермскую «Звезду-2005», с которой трижды выигрывал Кубок и чемпионат страны, а в 2009 году пробился с этим коллективом в финал женской Лиги чемпионов.

В том же году Григорян вернулся в мужской футбол, в котором начинал свою тренерскую карьеру, став главным тренером клуба ФНЛ «Нижний Новгород». Впоследствии возглавлял ещё несколько клубов Футбольной национальной лиги: «Химки», «Луч-Энергию» (Владивосток) и «Тосно» (Ленинградская область).

Роналду в рекордный 11-й раз вошёл в команду года УЕФА по версии болельщиков


УЕФА представил команду года, состав которой определялся в голосовании среди болельщиков.

Наибольшее представительство в символической сборной 2016 года у «Реала» — Серхио Рамос, Тони Кроос, Лука Модрич и Криштиану Роналду. При этом португалец вошёл в команду года в рекордный 11-й раз. Это на три раза больше, чем у ближайшего преследователя — Лионеля Месси.

Вратарь: Джанлуиджи Буффон («Ювентус», Италия).

Защитники: Серхио Рамос («Реал», Испания), Херард Пике («Барселона», Испания), Жером Боатенг («Бавария», Германия), Леонардо Бонуччи («Ювентус», Италия).

Полузащитники: Андрес Иньеста («Барселона», Испания), Тони Кроос («Реал», Германия), Лука Модрич («Реал», Хорватия).

Нападающие: Лионель Месси («Барселона», Аргентина), Криштиану Роналду («Реал», Португалия), Антуан Гризманн («Атлетико», Франция).
Фото: Официальный сайт УЕФА

«Брюгге» объявил о переходе Страндберга из ЦСКА


Нападающий Карлос Страндберг покинул ЦСКА и продолжит карьеру в Бельгии. Футболист подписал контракт с «Брюгге». Информацию подтвердили в пресс-службе клуба.

Контракт с 20-летним футболистом подписан до 2021 года. Финансовые детали сделки неизвестны. Шведский нападающий в ближайшее время присоединится к «Брюгге» в испанском городке Сотогранде, где проходят сборы команды.

Страндберг перешёл в ЦСКА из шведского клуба «Хаккен» в 2015 году. В нынешнем сезоне РФПЛ он провёл за команду восемь матчей и забил два гола.

Марку Силва стал новым главным тренером «Халл Сити»


Бывший главный тренер «Олимпиакоса» Марку Силва возглавил «Халл Сити», сообщает официальный «твиттер» английской команды. Ранее клуб, занимающий последнюю, 20-ю, строчку в чемпионате Англии, объявил об увольнении Майка Филана с поста главного тренера.

С февраля 2015 года Филан работал в команде ассистентом, а в июле 2016-го стал исполняющим обязанности наставника «Халла».

Марку Силва в 2011 году завершил игровую карьеру, после чего работал с «Эшторилом», «Спортингом» и «Олимпиакосом». С двумя последними клубами специалист выигрывал Кубок Португалии и чемпионат Греции.

В Китае намерены ограничить расходы на иностранных футболистов


Главное государственное управление по делам физкультуры и спорта Китая собирается ограничить огромные расходы клубов на иностранных футболистов, сообщает RMC.

Клубы китайской Суперлиги в последнее время приобрели многих известных футболистов. Этой зимой аргентинский нападающий Карлос Тевес перешёл в Шанхай Шэньхуа» и стал самым высокооплачиваемым игроком мира — его годовой оклад составляет € 38 млн.

«Мы будем регулировать и ограничивать дорогостоящие покупки иностранных футболистов и, в разумных пределах, высокие доходы игроков», — говорится в заявлении.

Сдача стадиона в Сочи к ЧМ-2018 запланирована к концу января


Сдача стадиона в Сочи, который примет матчи чемпионата мира 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года, должна состояться до конца января, первый тестовый матч пройдёт 28 марта, заявил министр спорта России Павел Колобков. На центральном стадионе «Фишт», который сейчас находится в собственности администрации Краснодарского края, заканчивается реконструкция футбольного стадиона более чем на 40 тыс. мест, рассказал Колобков на совещании по использованию спортивных и туристических олимпийских объектов Сочи.

«В 2017 году на стадионе пройдут четыре матча Кубка конфедераций — три игры группового раунда и один полуфинал. В 2018 году — матч уровня до 1/4 финала чемпионата мира. Срок сдачи планируется до конца января 2017 года. А уже первое тестовое соревнование намечено на 28 марта, завершаются переговоры с одной из зарубежных команд», — цитирует Колобкова «Интерфакс».

«Реал» может повысить зарплату Зидану в два раза


Президент «Реала» Флорентино Перес намерен удвоить зарплату главного тренера команды Зинедина Зидана, сообщает El Сonfidencial.

По информации источника, 44-летний французский специалист будет зарабатывать € 8,5 млн в год по новому контракту, вместо € 4,25 млн в год, которые он получает сейчас. Срок действия соглашения Зидана с «Реалом», который сейчас действует до лета 2018 года, будет продлён на один или два года.

Зидан возглавил «Реал» в начале 2016 года и привёл команду к победе в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Александр Григорян Зинедин Зидан Карлос Страндберг Криштиану Роналду Обзор главных событий дня
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