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175 лет назад 2016
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В английском футболе всё меньше доморощенных тренеров
Фото: Эдди Хау и Шон Дайч
Текст: Сергей Титов

Против всех. Английский футбол выживает английских тренеров

Один из главных итогов первой части сезона АПЛ – все будут говорить о чём угодно, но только не о работе местных специалистов.
6 января 2017, пятница. 14:00. Футбол
«Все жаждут тренеров-иностранцев, которые всегда воспринимаются как гении тактики. Они выглядят намного привлекательнее: «Давайте посмотрим, что сделает этот бельгийский или аргентинский менеджер». Недавно прочитал, как Клиши говорит, что Пеп запретил игрокам есть пиццу. Он гений. За год до этого Раньери разрешил есть пиццу. Два гения: один разрешил, другой запретил. Клиши говорит, как эта новая диета замечательна, они не едят нездоровую пищу. А в «Бёрнли» мы следим за диетой с тех пор, как я сюда пришёл. Я практиковал это ещё в «Уотфорде» – диетологи, повара, консультанты. Но от меня вам слышать это неинтересно».

Шон Дайч, чей скромный «Бёрнли» с третьей попытки наконец-то готов закрепиться в Премьер-лиге, готов уколоть иностранную тренерскую силу по любому поводу, а перед стартом сезона у него случилась натуральная истерика. Раньери и Клопп играли 4-4-2 – его «Бёрнли» использовал тот же рисунок игры. Антонио Конте ввёл в команде жёсткие беговые тренировки – те же требования Дайча никто не заметил.

Но если бы только Дайч злился на иностранную рабочую силу… Во второй день 2017-го «Сандерленд» образцово запрессинговал «Ливерпуль» – команда Дэвида Мойеса глубоко садилась назад, выбивала мячи наотмашь, а потом душила соперника и заставляла терять мячи задолго до нового приближения к чужой штрафной. Ни Фабио Борини, ни Аднан Янузай до «Сандерленда» не умели играть в прессинге ТАК. Мойес при помощи неувядающего Джермейна Дефо сыграл 2:2, а после матча выдал: «Сегодня «Сандерленд» здорово прессинговал. Будь я немцем, журналисты смаковали бы мои действия». Ехидная насмешка в адрес Юргена Клоппа, у которого виноваты были судьи, а не слабая игра под прессингом, которую навязал Мойес.

Британец выиграл тренерскую дуэль у немца, но это действительно никому не интересно. Английскую Премьер-лигу до старта сезона окрестили чемпионатом мира среди тренеров – немецкая, испанская, итальянская, португальская, французская и аргентинская школы должны были выяснить, чей кунг-фу круче, чья тактика лучше работает. Про хозяев симпозиума болельщики и пресса дружно забыли.

С волной иностранцев, наводнивших Премьер-лигу, меняется английский футбол. Маурисио Почеттино учит свою команду прессинговать, Хосеп Гвардиола и Юрген Клопп – атаковать, как «Барселона», Антонио Конте – думать, как образцовая итальянская команда. Прессинга стало больше, первобытного «бей-беги» и ошалелой игры в атаку в стиле «Блэкпула» – меньше, особенно в топ-матчах, где сюжет чаще определяют не спецэффекты, а мысли. Британских тренеров на фоне Клоппа, Почеттино и Конте считают динозаврами без идей и мозгов. Хотя даже Тони Пьюлис, над чьей первобытностью стиля шутит вся Англия, придумал две вещи, ставшие для островного футбола знаковыми – ауты Рори Делапа и тактику 6-3-1, по которой в декабре играл его «Вест Бромвич».

От недооценки английской школы страдают действительно талантливые специалисты, и главный из них – рулевой «Борнмута» Эдди Хау. Он одержим. Каждое утро в 6:30 он заезжает на базу «Борнмута», чтобы подготовиться к 12-часовой тренировке, распечатать для игроков нужную статистику (только позитивную, например, сказать про 90% точных передач, упустив, что 60% – назад или поперёк), следит в столовой за рационом, ограничивая игроков в шоколаде и мучных продуктах, и постоянно всматривается в лист бумаги, на котором написано его жизненное кредо: «Делай каждый день своим шедевром». Он настолько одержим тренировочным процессом, что составляет график даже для жены Вики, каждый понедельник приезжая домой с почасовой табличкой времени, которое он может провести с ней рядом. А его «Борнмут» наследует идеи Хосепа Гвардиолы. Хау много говорил о влиянии Пепа на свою работу, и это заметно в стиле игры «вишенок» – например, гол «Арсеналу» получился исключительно гвардиоловским. «Борнмут» перегрузил зону, выманил «канониров» на правый фланг и резко перевёл игру налево – и из таких мелочей формируется стиль.
«Борнмут» перегружает зону, стягивая на себя игроков «Арсенала»…

«Борнмут» перегружает зону, стягивая на себя игроков «Арсенала»…

…и находит свободное пространство передачей на Чарли Дэниелса.

…и находит свободное пространство передачей на Чарли Дэниелса.

Отчасти Англия уже начала прозревать. Поражение от Исландии, где футбольная вертикаль выстроена идеально, заставило Криса Эрла, директора образования FA, провести реформу тренерских курсов – и осенью 2016-го на получение лицензий 1-го и 2-го уровня, позволяющих работать с детьми, записалось в общей сложности 30 тысяч специалистов, в основном из добровольного сектора, а стоимость этих курсов снизилась до средней в 210 и 320 долларов соответственно. Фактической директивы от Эрла нет, но Крис уверяет, что всех тренеров учат вести игру низом, отказываясь от традиционного английского «бей-беги», и прививать интерес к футболу детям.

Волна британских тренеров, таких же одержимых, как Эдди Хау, – это единственное, что может изменить акценты в АПЛ. Менталитет русского и англичанина сильно разнится, но у нашего футбола он похож – при равных возможностях «своего» и иностранца мы обязательно выберем иностранца. Так поступает и английская пресса. Она будет спокойно наблюдать, как Сэм Эллардайс, упрямый и приевшийся, как мясные пироги на стадионах, опять спасёт свою команду от вылета. Как Дэвид Мойес попробует сделать из «Сандерленда» новый «Эвертон». Будет посматривать в сторону Эдди Хау. Но редко о них будут писать в позитивных тонах, уж точно реже, чем о Вальтере Маццарри, который насобирал уже достаточно хвалебных од за полгода. Английские традиции бессильны перед захватившей мир глобализации.

Пока же у тренерского чемпионата мира будет победитель-иностранец. Не считая сэра Алекса Фергюсона, последним британцем, выигравшим АПЛ, был Кенни Далглиш. Шотландец. Британцам не дают шанса проявить себя в полноценном топ-клубе – во-первых, это невыгодно как раз с ментальной точки зрения, имиджу клуба сильнее поможет тренер-звезда; во-вторых, после каждой неудачи их начинает съедать пресса, как Брендана Роджерса в «Ливерпуле». Ещё хуже, когда они обречены на съедение заранее – с Дэвидом Мойесом в «МЮ» иначе сложиться не могло.

Британия проиграет тренерский чемпионат мира, но Мойес, Дайч и Хау со своими скромными командами обязательно напомнят, что умеют тренировать не хуже многих иностранцев.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
6 января 2017, пятница
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