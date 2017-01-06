От Широкова до Джеррарда. Кто завершил карьеру в 2016 году

«Я люблю бренчать на гитаре больше, чем играть в футбол», — сказал Освальдо, когда «Кьево» обратился к его услугам в поисках бюджетного форварда. В 30 лет Пабло Освальдо, о котором в «Саутгемптоне» Маурисио Почеттино отзывался как об идеальном нападающем, завершил футбольную карьеру ради музыки. Трудный характер талантливого аргентинца помешал ему по-настоящему проявить себя на топ-уровне. Освальдо курил, дрался с одноклубниками и тренерами, играл на гитаре, а в свободное время выходил на поле и забивал голы. В том, что копии Джонни Деппа не удалось реализовать свой потенциал, виноват только он сам. Хотя вряд ли сам Пабло об этом сильно жалеет.
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О Романе Широкове было написано столько, что придумать какую-то новую формулировку, характеризующую его карьеру, – занятие не из лёгких. За последние годы Широков стал если не главной фигурой российского футбола, то одной из самых заметных в нём личностей уж точно. Тонкие передачи, важные голы, конфликты и хлёсткие цитаты сделали из Романа одну из самых обсуждаемых персон в РФПЛ. За его плечами и трудные годы на старте карьеры, и успех в «Зените», и поездки на Евро. Широков провёл яркую карьеру, потому после завершения контракта с ЦСКА получил должность руководителя совета общероссийского профессионального союза футболистов, которую совмещает с походами на ТВ-эфиры и «огненными» интервью.
Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"
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Рыжеволосый норвежец с пушечным ударом уже давно пропал с радаров большого футбола. Оно и немудрено – после расставания с «Фулхэмом» в 2014 году Риисе успел поиграть на Кипре, в Норвегии и в Индии, где и завершил карьеру в клубе «Ченнай Титанс». Вспоминать Йона-Арне будут главным образом по выступлениям за «Ливерпуль», с которым он выигрывал Лигу чемпионов в 2005 году. В ноябре Риисе вернулся в Мерсисайд, чтобы пройти тренерскую стажировку в академии клуба.
Фото: Reuters
Ещё один норвежец, карьера которого связана главным образом с «Ливерпулем». В 22 года, когда Аггер подписал контракт с красными, он считался одним из самых перспективных защитников в Европе. Однако ни талант, ни любовь к клубу (на пальцах Даниэля красуется татуировка YNWA) не помогли ему реализовать свой потенциал. Череда травм не позволяла датчанину надолго стать игроком основы.
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«По ходу своей карьеры я принимал слишком много обезболивающих. Я знаю, что это плохо, поэтому я перестал делать это. Я перестал их пить из-за инцидента в марте прошлого года: когда мы с «Брондбю» ехали на игру, я уснул под обезболивающими, пришлось принять кофеин», — рассказывал Аггер в недавнем интервью. Именно из-за отказа играть на уколах Даниэль завершил карьеру футболиста в 31 год.
Дикань вполне мог оказаться вне списка самых именитых игроков, завершивших карьеру в этом году, если бы не яркие выступления в уже солидном даже по меркам голкипера возрасте. До 33 лет Андрей выступал за команды второго эшелона, и только после 14 лет игры на профессиональном уровне получил предложение из большого клуба. В «Спартаке» украинский голкипер быстро стал кумиром болельщиков. Многими достижениями, в том числе неплохим выступлением в еврокубках, «Спартак» обязан именно своему вратарю. Как и Плетикоса несколькими годами ранее, Андрей потерял место в составе из-за желания Валерия Карпина наигрывать в воротах голкипера с российским паспортом. В итоге Дикань оказался в «Краснодаре», где обрёл второе дыхание, отыграл два уверенных сезона и, уступив место в воротах Станиславу Крицюку, завязал с выступлениями на профессиональном уровне.
Фото: Сергей Апенькин, "Чемпионат"
Карьера Муту развивалась ударными темпами – в возрасте 21 года Адриана подписал миланский «Интер», однако здесь у румына не пошло, и вскоре, после нескольких успешных сезонов в «Вероне», он заключил контракт с «Челси». И когда казалось, что звезда Муту вот-вот взойдёт на футбольный небосклон, в крови форварда нашли кокаин. Адриан заработал семимесячную дисквалификацию и многолетнее разбирательство с «Челси», требовавшего от форварда выплатить штраф в размере 15 млн евро. Только начавшая развиваться карьера футболиста пошла под откос. Да, было несколько ярких сезонов в «Фиорентине», однако всем было очевидно, что с таким талантом Муту был способен на гораздо большее. О завершении карьеры Адриан объявил ещё в прошлом году, однако напоследок решил немного побегать за румынский «Тыргу-Муреш». С октября этого года Адриан занимает пост генерального менеджера бухарестского «Динамо».
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«На тренировке перед матчем я получил ушиб, но врачи позволили мне сыграть 20 минут. До этого дня я был расслаблен, но вечером в раздевалке плакал, как ребёнок. 12 лет промелькнули перед глазами. Я забил 227 голов, сделал многое для клуба, поэтому надеюсь остаться в его истории», — сказал Ди Натале после игры с «Карпи», ставшей для него последней в футболке «Удинезе». В том матче Антонио удалось отличиться и поставить эффектную точку в многолетней истории выступлений за клуб из Удине. Антонио заявил, что собирается ещё поиграть, но пока, по прошествии полугода, всё ещё находится в статусе свободного агента.
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Шварцер провёл в перчатках 26 лет. Карьера Марка началась в начале 90-х, когда он дебютировал за австралийский клуб «Маркони Сталлионс». Спустя четыре года Шварцер получил предложение из Европы и подписал контракт с дрезденским «Динамо», а ещё через два перебрался в Англию, где отыграл 20 лет. 11 из них он отдал «Мидлсбро», но звёздный час Марка настал в «Фулхэме», с которым он в 2010-м дошёл до финала Лиги Европы. После сезона в «Челси» Шварцер перебрался в «Лестер», где должен был составить конкуренцию Касперу Шмейхелю. Завоевать место в воротах 43-летнему вратарю не удалось, зато удалось завоевать медаль чемпиона АПЛ – титул, к которому он шёл два десятка лет.
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Тот человек, благодаря которому Россия очутилась на Евро-2008. Именно удар Петрича на «Уэмбли» сделал счёт 3:2 и похоронил шансы англичан на выход в финальную стадию турнира. На ту игру Младен выходил с температурой и больным горлом, что не помешало ему поставить эффектную точку в матче, принеся не самую нужную Хорватии победу, а России подарив путёвки в Австрию и Швейцарию. Клубная карьера Петрича сложилась не столь удачно – самым ярким этапом его карьеры был сезон в дортмундской «Боруссии» и несколько лет в составе «Гамбурга». Однако широким массам Младен запомнится даже не своими голами, а эпизодом в матче Лиги чемпионов с «Нанси». Тогда нападающий «Базеля» Петрич занял место в воротах после удаления голкипера и взял пенальти на последней добавленной минуте, чем спас для команды ничью.
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Один из самых значимых игроков в истории «Ливерпуля» попрощался с родным клубом ещё год назад. Теперь, после сезона в Лос-Анджелесе, Стивен решил окончательно повесить бутсы на гвоздь.
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«Мне повезло испытать так много прекрасных моментов в своей карьере. Я горжусь, что сыграл более 700 игр за «Ливерпуль», большинство из которых в качестве капитана. Горжусь, что был причастен к возвращению былого величия на «Энфилд» и той самой ночи в Стамбуле», — написал он в «Инстаграме».
Джеррард – один из тех игроков, которыми восхищаются и которых уважают болельщики вне зависимости от клубных пристрастий. Множество титулов, красивых и важных мячей – лишь дополнение образа одного из ярчайших футболистов этого века.
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