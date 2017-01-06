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175 лет назад 2016
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Стивен Джеррард
Фото: Reuters
Текст: Марк Бессонов

От Широкова до Джеррарда. Кто завершил карьеру в 2016 году

Стивен Джеррард, Даниэль Аггер, Адриан Муту и другие звёзды, завершившие карьеру в 2016 году.
6 января 2017, пятница. 17:00. Футбол
Фото: Reuters
«Я люблю бренчать на гитаре больше, чем играть в футбол», — сказал Освальдо, когда «Кьево» обратился к его услугам в поисках бюджетного форварда. В 30 лет Пабло Освальдо, о котором в «Саутгемптоне» Маурисио Почеттино отзывался как об идеальном нападающем, завершил футбольную карьеру ради музыки. Трудный характер талантливого аргентинца помешал ему по-настоящему проявить себя на топ-уровне. Освальдо курил, дрался с одноклубниками и тренерами, играл на гитаре, а в свободное время выходил на поле и забивал голы. В том, что копии Джонни Деппа не удалось реализовать свой потенциал, виноват только он сам. Хотя вряд ли сам Пабло об этом сильно жалеет.

«Какой футбол? Играю рок!» Как Освальдо закончил карьеру
Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"
О Романе Широкове было написано столько, что придумать какую-то новую формулировку, характеризующую его карьеру, – занятие не из лёгких. За последние годы Широков стал если не главной фигурой российского футбола, то одной из самых заметных в нём личностей уж точно. Тонкие передачи, важные голы, конфликты и хлёсткие цитаты сделали из Романа одну из самых обсуждаемых персон в РФПЛ. За его плечами и трудные годы на старте карьеры, и успех в «Зените», и поездки на Евро. Широков провёл яркую карьеру, потому после завершения контракта с ЦСКА получил должность руководителя совета общероссийского профессионального союза футболистов, которую совмещает с походами на ТВ-эфиры и «огненными» интервью.

10 вещей, по которым мы будем помнить Романа Широкова
Фото: Reuters
Рыжеволосый норвежец с пушечным ударом уже давно пропал с радаров большого футбола. Оно и немудрено – после расставания с «Фулхэмом» в 2014 году Риисе успел поиграть на Кипре, в Норвегии и в Индии, где и завершил карьеру в клубе «Ченнай Титанс». Вспоминать Йона-Арне будут главным образом по выступлениям за «Ливерпуль», с которым он выигрывал Лигу чемпионов в 2005 году. В ноябре Риисе вернулся в Мерсисайд, чтобы пройти тренерскую стажировку в академии клуба.
Фото: Reuters
Ещё один норвежец, карьера которого связана главным образом с «Ливерпулем». В 22 года, когда Аггер подписал контракт с красными, он считался одним из самых перспективных защитников в Европе. Однако ни талант, ни любовь к клубу (на пальцах Даниэля красуется татуировка YNWA) не помогли ему реализовать свой потенциал. Череда травм не позволяла датчанину надолго стать игроком основы.

«По ходу своей карьеры я принимал слишком много обезболивающих. Я знаю, что это плохо, поэтому я перестал делать это. Я перестал их пить из-за инцидента в марте прошлого года: когда мы с «Брондбю» ехали на игру, я уснул под обезболивающими, пришлось принять кофеин», — рассказывал Аггер в недавнем интервью. Именно из-за отказа играть на уколах Даниэль завершил карьеру футболиста в 31 год.
Фото: Сергей Апенькин, "Чемпионат"
Дикань вполне мог оказаться вне списка самых именитых игроков, завершивших карьеру в этом году, если бы не яркие выступления в уже солидном даже по меркам голкипера возрасте. До 33 лет Андрей выступал за команды второго эшелона, и только после 14 лет игры на профессиональном уровне получил предложение из большого клуба. В «Спартаке» украинский голкипер быстро стал кумиром болельщиков. Многими достижениями, в том числе неплохим выступлением в еврокубках, «Спартак» обязан именно своему вратарю. Как и Плетикоса несколькими годами ранее, Андрей потерял место в составе из-за желания Валерия Карпина наигрывать в воротах голкипера с российским паспортом. В итоге Дикань оказался в «Краснодаре», где обрёл второе дыхание, отыграл два уверенных сезона и, уступив место в воротах Станиславу Крицюку, завязал с выступлениями на профессиональном уровне.
Фото: Reuters
Карьера Муту развивалась ударными темпами – в возрасте 21 года Адриана подписал миланский «Интер», однако здесь у румына не пошло, и вскоре, после нескольких успешных сезонов в «Вероне», он заключил контракт с «Челси». И когда казалось, что звезда Муту вот-вот взойдёт на футбольный небосклон, в крови форварда нашли кокаин. Адриан заработал семимесячную дисквалификацию и многолетнее разбирательство с «Челси», требовавшего от форварда выплатить штраф в размере 15 млн евро. Только начавшая развиваться карьера футболиста пошла под откос. Да, было несколько ярких сезонов в «Фиорентине», однако всем было очевидно, что с таким талантом Муту был способен на гораздо большее. О завершении карьеры Адриан объявил ещё в прошлом году, однако напоследок решил немного побегать за румынский «Тыргу-Муреш». С октября этого года Адриан занимает пост генерального менеджера бухарестского «Динамо».
Фото: Reuters
«На тренировке перед матчем я получил ушиб, но врачи позволили мне сыграть 20 минут. До этого дня я был расслаблен, но вечером в раздевалке плакал, как ребёнок. 12 лет промелькнули перед глазами. Я забил 227 голов, сделал многое для клуба, поэтому надеюсь остаться в его истории», — сказал Ди Натале после игры с «Карпи», ставшей для него последней в футболке «Удинезе». В том матче Антонио удалось отличиться и поставить эффектную точку в многолетней истории выступлений за клуб из Удине. Антонио заявил, что собирается ещё поиграть, но пока, по прошествии полугода, всё ещё находится в статусе свободного агента.
Фото: Reuters
Шварцер провёл в перчатках 26 лет. Карьера Марка началась в начале 90-х, когда он дебютировал за австралийский клуб «Маркони Сталлионс». Спустя четыре года Шварцер получил предложение из Европы и подписал контракт с дрезденским «Динамо», а ещё через два перебрался в Англию, где отыграл 20 лет. 11 из них он отдал «Мидлсбро», но звёздный час Марка настал в «Фулхэме», с которым он в 2010-м дошёл до финала Лиги Европы. После сезона в «Челси» Шварцер перебрался в «Лестер», где должен был составить конкуренцию Касперу Шмейхелю. Завоевать место в воротах 43-летнему вратарю не удалось, зато удалось завоевать медаль чемпиона АПЛ – титул, к которому он шёл два десятка лет.
Фото: Reuters
Тот человек, благодаря которому Россия очутилась на Евро-2008. Именно удар Петрича на «Уэмбли» сделал счёт 3:2 и похоронил шансы англичан на выход в финальную стадию турнира. На ту игру Младен выходил с температурой и больным горлом, что не помешало ему поставить эффектную точку в матче, принеся не самую нужную Хорватии победу, а России подарив путёвки в Австрию и Швейцарию. Клубная карьера Петрича сложилась не столь удачно – самым ярким этапом его карьеры был сезон в дортмундской «Боруссии» и несколько лет в составе «Гамбурга». Однако широким массам Младен запомнится даже не своими голами, а эпизодом в матче Лиги чемпионов с «Нанси». Тогда нападающий «Базеля» Петрич занял место в воротах после удаления голкипера и взял пенальти на последней добавленной минуте, чем спас для команды ничью.

Фото: Reuters
Один из самых значимых игроков в истории «Ливерпуля» попрощался с родным клубом ещё год назад. Теперь, после сезона в Лос-Анджелесе, Стивен решил окончательно повесить бутсы на гвоздь.

«Мне повезло испытать так много прекрасных моментов в своей карьере. Я горжусь, что сыграл более 700 игр за «Ливерпуль», большинство из которых в качестве капитана. Горжусь, что был причастен к возвращению былого величия на «Энфилд» и той самой ночи в Стамбуле», — написал он в «Инстаграме».

Джеррард – один из тех игроков, которыми восхищаются и которых уважают болельщики вне зависимости от клубных пристрастий. Множество титулов, красивых и важных мячей – лишь дополнение образа одного из ярчайших футболистов этого века.

10 моментов, по которым мы запомним Джеррарда
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Адриан Муту Андрей Дикань Антонио Ди Натале Даниэль Аггер Йон Арне Риисе Марк Шварцер Младен Петрич Пабло Освальдо Роман Широков Стивен Джеррард Фото
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