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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Майка Месси, сын Снейдера и самолёт «Зенита» – в самой доброй статье года
Фото: instagram.com/sneijder10official
Текст: Григорий Телингатер

Жизнь дана для добрых дел. Самые трогательные события 2016 года

Человеческие поступки в футболе всегда будут важнее голов, очков и даже титулов.
6 января 2017, пятница. 19:30. Футбол
В этом году мы писали о таких печальных событиях, как договорные матчи, фанатские разборки и смерть футболистов. Но сегодня отобрали 20 событий, которые доказывают, что в мире есть добро, справедливость и благородство. В первой статье – 10 трогательных историй.

1. Футболист поборолся за футбольную площадку (11 января)


В начале 2016 года защитник «СКА-Энергии» Кахабер Аладашвили поехал отдыхать в Тбилиси. Он планировал провести время с невестой, прежде чем уехать на сборы с клубом. В результате ему пришлось проводить время не с девушкой, а тратить его на защиту футбольной площадки. К Аладашвили обратились знакомые по району. Они искали человека известного, кто мог бы повлиять на ситуацию.

Родная площадка Аладашвили. На ней играли и Гогита Гогуа, и Отар Марцваладзе. Территория была продана бизнесмену — тот обещал не трогать площадку, но потом передумал. Аладашвили пригласил знакомых из мира футбола и провёл несколько товарищеских матчей с участием как знаменитостей, так и местных жителей.
Фото: facebook.com/kaxa.aladashvili.7
Местные СМИ обратили внимание на эти игры. Тогда Аладашвили устроил акции протеста против сноса площадки с помощью музыкантов, которые там дали бесплатные концерты. Спел и Аладашвили.

В тот день на площадке побывали такие известные футболисты, как Гогита Гогуа, Соломон Квирквелия и даже Леван Кобиашвили. Последний является президентом Федерации футбола Грузии. Присутствовал и мэр Тбилиси Давид Нармания, который сообщил собравшимся, что площадку никто не тронет.

2. Бразильцы обучили собаку держать мяч в воздухе (20 января)


Понятно, что бразильцы помешаны на футболе. Играть в мяч на пляже – хобби большинства жителей прибрежных городов. Даже девушки, занимающиеся футболом, никого не удивляют. Но в Рио-де-Жанейро теперь и собаку натренировали держать мяч на весу. В городе шутят, что в следующем году бразильцы научат деревья бить штрафные.

3. Мальчик сделал майку Месси из пакета (26 января)


Мальчик из Афганистана мечтал о майке Месси, но у отца-фермера не было денег. Тогда парнишка сделал футболку из обычного пакета. Это фото облетело все новостные агентства.


Какое-то время ушло на то, чтобы опознать мальчика, но уже через месяц его нашли. Оказалось, пятилетнего болельщика зовут Муртаз Ахмади. Ему была передана настоящая футболка с автографом аргентинца. А в декабре ребёнок наконец-то встретился со своим кумиром во время товарищеского матча каталонцев. Муртаз не хотел отпускать аргентинца и тем самым немного задержал начало матча.

4. Сын Снейдера поместился в кубке Лиги чемпионов (27 января)


Милое фото выложил полузащитник «Галатасарая» Уэсли Снейдер, поместив сына в кубок Лиги чемпионов.

«Лучше я выложу фото ребёнка, чем позволю папарацци сходить с ума на улице. Сын, однажды ты будешь держать этот кубок в руках, как это делал я», – написал Снейдер, выигравший титул с «Интером» в 2010 году.

5. Лучший гол «Эвертона» забил 9-летний парень (11 февраля)


24 января в перерыве матча «Эвертон» – «Суонси» на поле вышел 9-летний Джордж, страдающий церебральным параличом. Парень преодолел страх и пробил по воротам. Это выглядело так:

11 февраля на пресс-конференции было объявлено, чей гол болельщики «Эвертона» признали лучшим в январе. Победу в конкурсе присудили Джорджу, который получил специальный приз, пообщался с футболистами «Эвертона» и поиграл с ними в футбол на базе клуба.

6. Фотограф отказался от еды ради фото (15 февраля)


За день до матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Бенфика» – «Зенит» мы с журналистами сидели в кафе в центре Лиссабона. Нам принесли еду, но фотограф Денис Тырин отказывался сесть за стол и обедать. Вместо этого он встал на улице и смотрел в небо. За коллегу было немножко неудобно, когда официант спросил: «С вашим другом всё в порядке?». К тому моменту мясо остыло, а рис, утратив красивую форму, наклонился, как Пизанская башня.

Денис в тот момент казался странным или даже душевнобольным. На самом деле у него была конкретная цель — ему хотелось сфотографировать самолёт «Зенита». Кто бывал в Лиссабоне, знает, что там на посадку заходят именно над городом. В результате фотограф дождался. Вот кадр, который Денис ценой еды показал читателями «Чемпионата».
Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"

7. Обмен футболками Буффона и Доннаруммы (21 ноября)


Чемпионат Италии уступает по уровню испанскому и английскому первенству, однако болельщиков у него не меньше. Иногда кажется, что поклонники чемпионата Италии – это отдельная секта. Именно для таких людей матч между «Ювентусом» и «Миланом» стал особенным. В той игре встретились два вратаря сборной Италии, у которых разница в возрасте составляет 21 год. После игры голкиперы обнялись и поменялись майками. Этот момент стал символичным – прошлое и будущее итальянского футбола в одном кадре.

8. Умирающий фанат мечтал о чемпионстве «Лестера» (21 апреля)


51-летний австралиец британских корней Тони Скеффингтон был болен раком аппендицита. Он всегда хотел увидеть победу любимого «Лестера» в АПЛ. В августе 2015 года он даже поставил деньги. Точнее, попросил жену поставить 2 доллара, но она по ошибке отнесла букмекерам 20 долларов. И это при котировке 3000 к 1. По прогнозам врачей, австралиец должен был скончаться, еще когда «Лестер» боролся за выживание в сезоне-2014/15. Увы, болельщик немного не дотянул до чемпионского матча «Лестера» и скончался в апреле этого года.

Увидеть титул и умереть. Фанат «Лестера» борется с раком за мечту

9. Фанаты присели, чтобы мальчик нашёл отца (25 июня)


Удивительная ситуация произошла на Евро-2016 в Париже, где в 1/8 финала встречались сборные Уэльса и Северной Ирландии. Валлийский мальчик потерял отца в толпе фанатов. Вокруг находились несколько сотен поклонников Северной Ирландии. Все они присели на корточки, чтобы парню было проще найти отца.

10. Для бельгийцев сделали прощальный коридор (1 июля)


Ещё одна трогательная картина с Евро-2016. В Лилле в 1/4 финала играли сборные Уэльса и Бельгии. Победа осталась за командой Бейла. Вскоре после матча станция метро рядом со стадионом была заполнена фанатами. Бельгийцы покидали Евро-2016 через коридор, организованный валлийскими фанатами. Спонтанный жест солидарности, показывающий, что футбол объединяет людей из разных стран.

***
Ещё десять трогательных историй из второй части 2016 года – скоро на «Чемпионате».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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