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«Золотая бутса» — приз лучшему бомбардиру европейских футбольных лиг
Фото: Reuters
Текст: Сергей Авакян

«Новогодний бомбардирский десант с Туманного Альбиона»

Обзор борьбы за «Золотую бутсу» — приз лучшему бомбардиру европейских футбольных лиг.
6 января 2017, пятница. 22:00. Футбол
Нынешний обзор борьбы за «Золотую бутсу» отличается от предыдущих тем, что в ведущих европейских лигах за прошедший месяц (с 8 декабря 2016 года по 6 января 2017 года) проведено неравное количество туров. В связи с празднованием Рождества и Нового года в большинстве национальных чемпионатов был перерыв.

За период с прошлого обзора в Испании было сыграно всего два тура, в Германии, Италии, Португалии и Франции – по три. А вот в Англии по традиции игры проходили в режиме нон-стоп и клубы по шесть раз выходили на поле. А наиболее интенсивным был промежуток между boxing day 26 декабря по 4 января, когда единственным выходным днём для болельщиков английской Премьер-лиги стал четверг 29 декабря.

Форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамейянг сохранил лидерство, но за три игры отличился всего однажды. Чемпионат Германии взял паузу до 20 января, а вот габонец отбыл в распоряжение сборной для участия в домашнем Кубке Африки. Если сборная Габона дойдёт до полуфинала, то Обамейянгу придётся пропустить первые три игры за клуб.

Преследующий его нападающий «Кёльна» Антони Модест также забил в 3 играх один гол и к нему вплотную приблизился прошлогодний обладатель германской «Пушки бомбардира» Роберт Левандовски из мюнхенской «Баварии». Поляк за прошедший период записал на личный счёт 3 гола.
Единоличным лидером бомбардирской гонки итальянской Серии А с 14 голами (28 очков) перед перерывом стал нападающий миланского «Интера» Мауро Икарди. За 3 матча он забил дважды, оформив дубль в ворота римского «Лацио». На мяч отстают Эдин Джеко из «Ромы» (1 гол в 3 играх) и форвард «Торино» Андреа Белотти (3 мяча за 3 матча).

Отдельно надо отметить достижение Дриса Мертенса, защищающего цвета «Наполи». Являясь номинальным полузащитником, бельгиец в 3 последних матчах забил 8 (!) голов, в том числе хет-трик в ворота «Кальяри» и в следующей игре покер вратарю сборной Англии Джо Харту из «Торино». Может, «Наполи» нашёл замену Гонсало Игуаину, у которого, к слову, в активе 10 голов в составе своего нового клуба – туринского «Ювентуса»?

Перейдём к гонке бомбардиров английской Премьер-лиги. За 6 туров здесь произошли заметные изменения. Сразу 5 футболистов пополнили список топ-30, и теперь он насчитывает 8 бомбардиров, забивших 10 и более мячей. Лидерство сохранил форвард лондонского «Челси» Диего Коста, сыгравший в 5 играх и отметившийся трижды. В борьбе за «Золотую бутсу» он делит третье-четвёртое места с Мауро Икарди с 14 голами (28 очков).

Нападающий лондонского «Арсенала» Алексис Санчес в 6 играх забил всего 2 мяча, и с ним сравнялся новичок «Манчестер Юнайтед» и АПЛ Златан Ибрагимович. Неплохо начавший сезон швед (4 гола в 4 играх) в последующих 6 встречах взял затянувшуюся паузу. Но затем его, как говорится, прорвало – 9 мячей в 9 матчах. Теперь у обоих по 26 очков (13 мячей).

По 11 голов имеют в своём активе Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Ромелу Лукаку («Эвертон») и Джермейн Дефо («Сандерленд»). Аргентинец отбывал 4-матчевую дисквалификацию и сыграл только в двух последних турах (1 гол). Бельгиец в 6 играх забил 4 мяча, а бывший нападающий сборной Англии Дефо пытается в меру своих сил поднять свой клуб из зоны аутсайдеров.

И, наконец, по 10 голов на счету дуэта из нынешней сборной Англии и лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейна и Деле Алли. Если появление прошлогоднего обладателя английской «Золотой бутсы» в топ-30 было вполне ожидаемым, то 20-летний Алли, можно сказать, ворвался в компанию признанных голеадоров АПЛ. В 4 последних играх на его счету 7 забитых мячей.

Наибольшее количество голов в чемпионатах по системе «осень-весна» забил нападающий французского «ПСЖ» Эдинсон Кавани – 18. Но у него только 27 очков, так как повышающий коэффициент у лиги 1 1,5, а не 2, как в Испании, Германии, Англии, Италии и Португалии. Как известно, коэффициенты определяются по рейтингу УЕФА клубных турниров (1-5-е места – 2; 6-22-е места -1,5; 23-54-е места — 1). В нынешнем сезоне в силе цифры за период 2011/12 – 2015/16. Скорее всего, в будущем розыгрыше «Золотой бутсы» Франция переместится на 5 место, так как на сегодня перед началом стадии плей-офф еврокубков у Франции 52,999 очков, а у Португалии – 48,999. На седьмом месте Россия с 48,732 очками.

Как сказано выше, в испанской Примере было сыграно всего два тура. По 3 мяча забили футболисты «Барселоны» Лионель Месси и Луис Суарес, обогнав прежнего лидера бомбардирской гонки Криштиану Роналду из мадридского «Реала». Теперь на их счету по 12 голов (24 очка). Что касается португальца, то «Реал» в связи с участием в клубном чемпионате мира сыграл всего одну игру, в которой Роналду был предоставлен отдых. Столько же (10 голов) стало у Яго Аспаса из «Сельты».

3 мяча в 4 играх провёл форвард «Андерлехта» Лукаш Теодорчик и с 16 голами продолжает уверенно лидировать в гонке бомбардиров чемпионата Бельгии, опережая ближайшего преследователя на 4 гола.

После дисквалификации вернулся на поле форвард «Витории Гимарайнш» Мусса Марега, но в трёх матчах ни разу не забил. Этим простоем воспользовался Андре Силва из «Порту» и теперь у обоих по 10 голов (20 очков).

В качестве дополнительной информации представим табличку, в которой отмечено, сколько туров прошло и предстоит сыграть в ведущих лигах.
Кроме того, у некоторых бомбардиров, входящих в топ-30 «Золотой бутсы», в запасе по одной перенесённой игре: «Валенсия» — «Реал»М (К. Роналду) и «Кротоне» — «Ювентус» (Г. Игуаин).
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
6 января 2017, пятница
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