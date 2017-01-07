Тошича ждут в Турции, а он хочет остаться в ЦСКА. Обзор дня

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич подтвердил информацию о том, что его хочет приобрести турецкий «Трабзонспор», но, по словам серба, он желает продлить истекающий в конце сезона контракт с «армейцами».«Да, с „Трабзонспором“ были контакты, но я не думаю об этом. Я предан ЦСКА, в этом клубе я уже шесть лет, и мой приоритет — продлить истекающий контракт. На следующей неделе я возвращаюсь в Москву, и мы сядем за стол переговоров. Представители „Трабзонспора“ звонили мне, но для меня первым идёт ЦСКА, а уже потом все остальные клубы», — цитирует Тошича Sportske.Ранее турецкие СМИ сообщили, что Тошич и «Трабзонспор» достигли принципиальной договорённости. В ноябре прошлого года появилась информация, что ЦСКА предложил 29-летнему хавбеку продлить контракт с понижением зарплаты. При этом отмечалось, что игрок не очень хочет идти на сокращение зарплаты.«Галатасарай» намерен усилить атакующую линию и обратил внимание на нападающего ЦСКА Витиньо, утверждает турецкое интернет-издание Fotospor.Ранее сообщалось, что в сфере интересов «Галатасарая» находится полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо.Витиньо последние два сезона провёл на правах аренды в бразильской команде «Интернасьонал». В минувшем сезоне чемпионата Бразилии он забил 8 голов, сделал 4 голевых паса и получил 8 жёлтых карточек в 28 матчах чемпионата Бразилии.ЦСКА продал нападающего Карлоса Страндберга в «Брюгге» примерно за € 1,5 млн, сообщает бельгийское интернет-издание Voetbalnieuws. Официально о переходе 20-летнего футболиста было объявлено 5 января.Красно-синие купили Карлоса у шведского клуба «Хеккен» в феврале 2015 года примерно за $ 500 тыс. В составе ЦСКА Страндберг забил пять голов в 28 матчах.Полузащитник Джон Оби Микел объявил об уходе из «Челси». Футболист написал прощальное письмо, которое опубликовал на своей официальной странице в «Твиттере». Карьеру нигериец продолжит в «Тяньцзинь Тэда».«После 10 лет в «Челси», 374 проведённых матчей и 11 завоёванных трофеев пришло время сказать «пока». Каждый амбициозный футболист мечтает играть в Премьер-лиге. Это лучшая лига в мире. Играть в «Челси» и работать с лучшими тренерами в мире было честью для меня.Я рад присоединиться к «Тяньцзинь Тэда». Хочу помочь команде расти как на поле, так и вне его.Всем в «Челси» — до свидания и спасибо», — написал Оби Микел в числе прочего.Несколько дней назад агент Иоаннис Эммануилидис назвал слухами информацию о возможном переходе полузащитника «Бенфики» Андреаса Самариса в «Зенит», однако сегодня, 6 января, португальское издание O Jogo утверждает, что переговоры всё-таки ведутся. Отмечается, что петербургский клуб предложил 27-летнему греческому футболисту контракт, по которому тот будет зарабатывать € 2,7 млн в год. Нынешняя зарплата Самариса в «Бенфике» — € 1,8 млн в год.Ранее сообщалось, что «Зенит» готов заплатить € 20 млн за Самариса. Сам футболист хочет перейти в «Зенит» и готов отклонить предложения из Англии.Переход полузащитника сборной Болгарии Ивелина Попова из «Спартака» в «Трабзонспор» может сорваться из-за жены футболиста — певицы Елены, сообщает Offnews. По информации болгарского интернет-издания, президент «Трабзонспора» Мухаррем Уста убедил руководство «Спартака» продать 29-летнего футболиста на предложенных условиях. Более того, Попов принял условия личного контракта. Однако в итоге жена полузащитника выступила против переезда в Турцию. Отмечается, что «Трабзонспор», несмотря на это, не отказывается от идеи приобретения Попова и намеревается сделать новое предложение футболисту.Бывший главный тренер «Анжи», «Сатурна» и «Мордовии» Андрей Гордеев стал преемником Александра Григоряна, возглавившего накануне махачкалинский клуб, на посту главного тренера «СКА-Хабаровск». С 41-летним специалистом заключено соглашение, рассчитанное до конца этого сезона, сообщает пресс-служба дальневосточного клуба.«Как вы понимаете, для меня предложение из Хабаровска было достаточно неожиданным. Но я долго над ним не раздумывал. Один из главных аргументов в пользу СКА – руководство клуба ставит перед командой серьёзные задачи. На сегодняшний день клуб и команда уже прошли определённый путь, но впереди решающий отрезок сезона, поэтому нужно двигаться дальше с новыми силами, чтобы добиться результата. Все нюансы касаемо предсезонной подготовки комплектования буду решать уже на месте», — сказал Гордеев.После 24 туров «СКА-Хабаровск» занимает третье место в таблице Футбольной национальной лиги.Стали известны даты спаррингов московского «Спартака» во время зимних сборов в рамках подготовки ко второй части сезона. На первом сборе в Абу-Даби (18 января — 1 февраля) игроки «Спартака», как это было уже известно, встретятся 31 января с «Копенгагеном». На втором сборе в Эстепоне (4–17 февраля) красно-белые проведут два спарринга. Они намечены на 10 и 16 февраля.Как сообщает пресс-служба красно-белых, на заключительном этапе подготовки в Марбелье (20 февраля — 2 марта) столичная команда проведёт товарищескую встречу 26 февраля. Соперники «Спартака» в контрольных матчах, которые состоятся во время испанских сборов, определятся позднее.«Челси» ведёт переговоры о переезде на «Уэмбли» после того, как «Тоттенхэм» освободит стадион в 2018 году. Руководство «Челси» полно уверено, что на специальном заседании 11 января получит разрешение на реконструкцию стадиона, сообщает Daily Mail.Если это случится, синим нужно искать место, где проводить домашние матчи на время строительства, которое начнётся летом 2018 года. Ожидается, что на перестройку будет потрачено примерно £ 500 млн.В настоящее время на «Уэмбли» выступает «Тоттенхэм», однако «шпоры» планируют завершить все работы по своей новой арене до начала сезона-2018/19. Если же случится задержка по сдаче объекта, «Челси» может столкнуться с трудностями по аренде стадиона на период реставрации «Стэмфорд Бридж», который должен быть сдан до начала сезона-2021/22.