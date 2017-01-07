Жизнь дана для добрых дел. Ещё 10 трогательных событий 2016 года

11. Фанат «Арсенала» отдал почку болельщику «Тоттенхэма» (16 июля)
Дерби между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом» считается одним из самых непримиримых в Англии. Тем ценнее поступок, случившийся этим летом. Фанату «шпор» Тиму Риду требовалась почка, и её предложил поклонник «Арсенала». Растроганный пациент рассказал о случившемся.
«Невозможно описать словами, что этот парень сделал для меня и моей семьи. Он дал мне второй шанс в этой жизни. Отдал мне свою почку без колебаний, несмотря на риск для собственной жизни. Ты настоящий герой, и все должны знать, что ты топ и проявил мужество. Хоть ты и грязный «канонир», но я горжусь, что ты мой лучший друг», – написал Рид в «Фейсбуке».
12. Аргентинец проплыл километр ради фото с Месси (17 июля)
Аргентинец Сули Сванотдыхал на Ибице в том же месте, где и Лионель Месси. Болельщик заметил яхту соотечественника и проплыл до неё километр ради фото с нападающим. Сван упаковал телефон в полиэтиленовый пакетик, но аппарат всё равно намок и пришёл в негодность.
Месси позволил Свану подняться на борт, угостил соком и поговорил с ним о футболе. Оказалось, что фанат симпатизирует «Атлетико». Аргентинцы сфотографировались на телефон Месси, а кадр болельщик получил с помощью социальной сети. Гостя яхты довезли до берега на катере друзья Месси. «Он говорил со мной не как какая-то суперзвезда. Месси был скромен и гостеприимен, как и вся его семья. Они замечательные», – рассказал Сван в интервью El Mundo Deportivo..
13. «Спортинг» заключил контракт с больным раком (24 июля)
Этим летом «Спортинг» подписал соглашение с пятилетним мальчиком по имени Франсиско, который болен раком. По условиям контракта мальчик вывел команду на первый матч «Спортинга» в этом сезоне.
«Мы очень рады подписать контракт с Франсиску, миссия которого открыть новую эпоху «Спортинга». Нашему клубу уже 110 лет. С такими людьми, как Франсиско, мы легко проживём ещё по меньшей мере 110 лет», – сказал президент «Спортинга» Бруну де Карвалью.
14. Футболисты «Реала» обняли Черышева (21 сентября)
Этим летом Денис Черышев ушёл из «Реала», в котором находился 14 лет. В сентябре 2016 года полузащитник впервые оказался на «Сантьяго Бернабеу», когда уже не имел отношения к «Реалу». Однако Иско, Начо и Карвахаль, встретившись с россиянином в подтрибунном помещении, начали его обнимать. Также Черышев поболтал с Хамесом Родригесом.
15. Пятилетний болельщик извинился за то, что не придёт на матч (19 октября)
Пятилетний поклонник «Селтика» Луис Кайес сильно переживал, что не может посетить матч 9-го тура чемпионата Шотландии между любимой командой и «Мазервеллом». Кайес позвонил в клуб и принёс извинения за своё отсутствие на стадионе, сообщила мама мальчика.
«Луис без спроса взял мой телефон. У нас была включена громкая связь, и мне было слышно, как на его звонок ответили в справочной «Селтика». Он сказал, что не сможет прийти на матч, потому что будет отмечать день рождения друга. Сын был расстроен и хотел объясниться. Когда мы ехали на вечеринку, Луис переживал, что Скотт Браун и Брендан Роджерс заметят его отсутствие на стадионе», – приводит слова мамы мальчика Daily Record.
16. «Реал Сосьедад» взял на работу бездомного (26 октября)
Бродяга Рубен жил на улице три года. Из них восемь месяцев он спал возле стадиона «Аноэта», на котором играет «Реал Сосьедад». Руководство клуба обратило внимание на Рубена из-за местных жителей, которые приносили ему еду и одежду. Мужчина получил двухмесячный контракт, по которому помогал на стадионе во время домашних матчей «Реала Сосьедад». В ближайшее время работе бездомного дадут оценку, и, если она будет положительной, ему предоставят постоянный контракт.
17. Налдо сделал предложение жене на стадионе «Краснодара» (29 октября)
Защитник «Краснодара» использовал новый стадион не по основному назначению. Футболист привёл свою девушку Джулиану на арену, сказав, что даст там интервью журналистам. На самом деле никакого интервью не было. Футболист вывел подругу на газон под бразильскую романтическую песню, подарил Джулиане букет роз и сделал предложение, встав на колено.
18. Ребёнок-инвалид тренируется на стадионе «Челси» (5 ноября)
Бывший тренер «Краснодара» Олег Кононов посетил матч 11-го тура АПЛ «Челси» – «Эвертон». В перерыве этой встречи на поле «Стэмфорд Бридж» тренировались дети в форме «Челси». Среди них был даже ребёнок-инвалид, который занимался наравне с другими детьми. Тренер снял видео и выложил в своём «фейсбуке».
19. Фанаты «Фейеноорда» поддержали игрока, чья мать умерла (20 ноября)
Фанаты «Фейеноорда» поддержали полузащитника Тонни де Вильену, у которого умерла мать. Она скончалась после продолжительной болезни. В связи с этим Вильена пропустил две игры. Затем хавбек вернулся в состав команды, и перед началом встречи фанатский сектор команды спел знаменитую песню «You'll never walk alone», сопроводив ее десятком тысяч включённых фонариков на мобильных телефонах.
20. Катастрофа с самолётом «Шапекоэнсе» сплотила весь мир (28 ноября)
В Колумбии упал самолёт с футболистами бразильского «Шапекоэнсе» на борту. Выжили только шестеро из 77 человек. Это ужасное событие сплотило целую страну. Все клубы чемпионата Бразилии поставили в своих «твиттерах» герб «Шапекоэнсе» вместо фото профиля.
На всех континентах матчи начинались с минуты молчания, в том числе и перед играми РФПЛ.
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