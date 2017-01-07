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175 лет назад 2016
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Вячеслав Малафеев
Фото: Елена Разина, «Чемпионат»
Текст: Марк Бессонов

От Клозе до Малафеева. Кто завершил карьеру в 2016 году

Лука Тони, Мирослав Клозе, Хуан Валерон и другие звёзды, завершившие карьеру в 2016 году.
7 января 2017, суббота. 15:00. Футбол

Вальтер Самуэль, 38 лет


Начало карьеры: 1996 год

Вальтер Самуэль – тот самый футболист, благодаря которому во многом Моуринью и его «Интер» не знали себе равных в сезоне-2009/10. Аргентинский защитник вместе с Лусио цементировал оборону «нерадзурри» и вместе с бразильцем создал одну из самых надёжных связок центральных защитников в Европе. До этого Самуэль был игроком основы в таких клубах, как «Бока Хуниорс» и «Рома», попробовал свои силы в «Реале», проиграл конкуренцию и перебрался в «Интер», где показал лучшую игру в своей карьере. Последние два сезона аргентинец провёл в Швейцарии, где защищал цвета «Базеля», а месяц назад вновь вернулся в «Интер», где вошёл в тренерский штаб Стефано Пиоли.

Лука Тони, 39 лет


Начало карьеры: 1994 год

История Луки Тони прекрасна и трагична одновременно. Он долгое время считался бесперспективным игроком, мотаясь по заштатным командам Серии В. Лишь в 28 лет, после перехода в «Фиорентину», стартовала большая карьера Луки. В течение нескольких лет он стал чемпионом Германии, выиграл чемпионат мира и превратился в одного из сильнейших форвардов Европы. Под конец карьеры у жены Тони случился выкидыш. Лука впал в депрессию и хотел повесить бутсы на гвоздь, но с подачи супруги всё-таки переборол себя и подписал контракт с «Вероной», в составе которой забил более 50 голов за два с половиной сезона. История Луки обязательна к прочтению, потому не пропустите этот материал.
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Микель Артета, 34 года


Начало карьеры: 1999 год

Как и Тони, Артета долгое время не мог найти «свою» команду. Воспитанник «Барселоны» пробовал силы в «ПСЖ», «Рейнджерс» и «Реал Сосьедад», однако обрёл себя в АПЛ. В составе «Эвертона» Артета долгое время был незаменимым игроком полузащиты, одно время составлял связку с Динияром Билялетдиновым. В 30 лет Микель заслужил предложение «Арсенала», где выступления на футбольном поле совмещал с обучением тренерской профессии. Сейчас Артета – член штаба Гвардиолы в «Манчестер Сити».

Вячеслав Малафеев, 37 лет


Начало карьеры: 1997 год

Малафеев – один из любимчиков питерского виража. Человек, который посвятил всю карьеру одному клубу, с которым прошёл и трудные времена, и триумфы в еврокубках, в любом случае заслуживает уважения.

«Пока бежал круг почёта, перед глазами вся футбольная жизнь пролетела. Вроде бы, провёл долгую карьеру, сыграл так много матчей, но теперь, в 37 лет, всё вдруг закончилось. С одной стороны, радостное событие — всё прошло замечательно, стадион меня приветствовал. С другой — какая-то грусть остаётся. Я понимал, что рано или поздно этим всё кончится, но никак не решался поставить точку», — сказал он после прощальной игры.

Точку Малафеев поставил после 17 лет в «Зените», за которые завоевал 11 трофеев, в том числе четыре раза побеждал в чемпионате страны, Кубке и Суперкубке УЕФА.
Фото: Елена Разина, "Чемпионат"
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Диего Милито, 37 лет


Начало карьеры: 1999 год

Лишь в 25 лет Диего Милито попробовал свои силы в европейском футболе. В 29 закрепился в составе «Дженоа» и только в 30 получил приглашение в большой клуб. Талант аргентинца разглядел Жозе Моуринью, сделавший из Милито нападающего топ-уровня. Тот отплатил двумя голами в финале против «Баварии», принёсшем клубу победу в Лиге чемпионов. После ухода Жозе карьера Диего постепенно угасала вместе с золотыми временами «Интера». В 35 он вернулся на родину, где ещё два года «попылил» за родной «Расинг» из Авельянеды, выиграл с командой Апертуру и с чувством выполненного долга завершил карьеру. Кстати, в прощальном матче Диего принял участие и Моуринью.

Кристиан Аббьяти, 39 лет


Начало карьеры: 1994 год

Аббьяти был противоречивой фигурой на протяжении всей карьеры. Кристиан никогда не считался вратарём для сборной Италии, долгое время не входил в планы тренерского штаба «Милана», катался по арендам, настроил против себя прессу, признавшись в приверженности идеям нацизма. Однако на протяжении восьми лет Аббьяти входил в обойму голкиперов россонери, в своё время вытеснив из ворот самого Диду. Когда академия «Милана» подарила первой команде Джанлуиджи Доннарумму, Кристиан, признав, что будущее команды в надёжных руках, повесил перчатки на гвоздь.

Хуан Валерон, 41 год


Начало карьеры: 1995 год

Культовый игрок для фанатов «Депортиво» и знаковая фигура всего испанского футбола. Перейдя в галисийский клуб в 2000 году, Валерон стал частью красочного и яркого «Депортиво», выигрывавшего Кубок и Суперкубок Испании и обыгрывавшего на «Альянц Арене» саму «Баварию». Долгое время он был одним из ведущих игроков в сборной Испании – именно на счету Хуана победный гол в ворота сборной России на Евро-2004. Карьеру Валерона подкосила череда травм, лишившая его футбола почти на два года. В 2013 году полузащитник покинул «Депортиво» и ещё три сезона выступал за «Лас-Пальмас».

Стипе Плетикоса, 37 лет


Начало карьеры: 1996 год

Ещё один знаковый для российского футбола вратарь. В современной истории «Спартака» было два голкипера, к которым у фанатов красно-белых минимум претензий – Дикань и, собственно, Плетикоса. Хорват приехал в Москву уже сложившимся вратарём и на несколько лет прочно занял место в «рамке». В 2010 году Валерий Карпин решил сделать ставку на молодого Сослана Джанаева, Плетикоса же в поисках лучшей жизни разорвал контракт со «Спартаком» и отправился путешествовать по Европе. Ни в «Тоттенхэме», ни в «Депортиво» Стипе закрепиться не удалось. Зато по возвращении в Россию Плетикоса завоевал свой первый российский трофей, вместе с «Ростовом» победив в Кубке России.
Фото: Алексей Старостин, "Чемпионат"
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Какау, 35 лет


Начало карьеры: 1999 год

Детство Какау было трудным – отец много пил, мать работала уборщицей, потому бразильцу вместе с братьями приходилось постоянно где-то подрабатывать, чтобы заработать лишний реал. В 18 лет он уехал в Германию, чтобы стать профессиональным футболистом. Начав с клуба пятого дивизиона, Какау поднялся до первой Бундеслиги, где в составе «Штутгарта» наколотил более 100 голов и стал чемпионом страны. Своей игрой бразилец заслужил вызов в сборную Германии, приняв участие в отборочном турнире ЧМ-2010. После 11 лет в составе «швабов» Какау поиграл в Японии, на несколько месяцев подписал контракт со «Штутгартом II», где и завершил карьеру.

«Футбол сильно изменился, — рассказал он. – Я считаю, что в какой-то момент снова придёт время, когда опыт будет цениться не ниже, чем потенциал. Я уже сдал первые экзамены на получение тренерской лицензии, но приоритетом для меня является менеджмент. Теперь буду проходить дистанционные курсы по спортивному менеджменту в университете Нюрнберга».

Мирослав Клозе, 38 лет


Начало карьеры: 1998 год

До 22 лет Клозе не считался хоть сколько-нибудь перспективным футболистом. Кое-как окончив среднюю школу, Миро по настоянию родителей поступил в училище и выбрал профессию плотника, параллельно выступая за любительский клуб седьмого дивизиона «Блаубах-Диделькопф». Лишь после перехода в «Кайзерслаутерн» о Клозе стали говорить как о потенциальном игроке сборной Германии. А затем была куча командных и индивидуальных наград, в том числе звание лучшего бомбардира в истории чемпионатов мира и лучшего голеодора в истории немецкой сборной. Клозе регулярно забивал и под конец карьеры в составе «Лацио», играя в основном на инстинктах форварда. В 38 лет Миро завязал с большим футболом, однако наверняка он мог пополнять свой бомбардирский счёт на высшем уровне ещё на протяжении четырёх-пяти лет. Класс позволяет.
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Вальтер Самуэль Вячеслав Малафеев Диего Милито Какау Кристиан Аббьяти Лука Тони Микель Артета Мирослав Клозе Стипе Плетикоса Хуан Валерон
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