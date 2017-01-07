7 главных интриг 2017 года: «Спартак» и титул, Россия и ЧМ

Выиграет ли «Спартак» титул
В 2017 год «Спартак» вошёл лучшей командой России и лидером РФПЛ. С новым тренером Массимо Каррерой красно-белые выдали лучший старт за последние 15 лет без чемпионств. В этом сезоне «Спартаку» часто везло, когда соперники не реализовывали свои моменты, а капитан команды Денис Глушаков забивал невероятными ударами на последних минутах. В итоге после 17 туров москвичи опережают «Зенит» на пять очков и могут наконец сделать то, о чём давно мечтают спартаковские болельщики.
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Уйдёт ли Месси из «Барселоны»
Лионель Месси и «Барселона» вместе уже 16 лет. Возможно, 2017-й станет годом расставания аргентинца и испанского клуба. По слухам, Месси не устраивают предложенные каталонцами условия личного контракта. Тогда как «Манчестер Сити» готов предложить € 230 млн и собрать, возможно, лучшую аргентинскую связку Месси-Агуэро в АПЛ.
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Отберут ли у России чемпионат мира
В целом для российского спорта 2016-й стал одним из самых неудачных в современной истории. Допинг-скандалы, отстранения сборных по различным видам спорта, отобранные чемпионаты мира по биатлону и бобслею. Несмотря на это, Виталия Мутко повысили до вице-премьера и оставили на посту президента РФС, а ФИФА по слухам из английских источников начала расследование против российского чиновника. Есть вероятность, что всё это приведёт к тому, что Россия лишится ЧМ-2018.
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Выиграет ли «Реал» Лигу чемпионов второй раз подряд
Ещё никому не удавалось выиграть Лигу чемпионов два раза подряд. Зинедин Зидан может прервать эту закономерность. «Реал» в конце 2016-го был невероятно силён и после первого круга обгонял «Барсу» на шесть очков. Тем более мадридцам снова повезло с жеребьёвкой — в 1/8 команда Зидана сыграет с «Наполи». Больше всех за победу в ЛЧ будет биться Кришитану Роналду, который точно сравняется с Месси по «Золотым мячам», если первым в истории футбола сможет поднять над головой кубок чемпионов дважды подряд.
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Выйдет ли сборная России из группы Кубка конфедераций
Новый тренер, новая сборная, новые надежды. И главная надежда России в 2017-м — достойное выступление сборной на Кубке конфедераций, то есть выход из группы. Летом этого года в Россию приедут Криштиану Роналду, Чичарито и сборная Новой Зеландии, чтобы сыграть с нашей сборной, которая при Черчесове играла пока только товарищеские матчи.
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Станет ли «Лейпциг» чемпионом Германии
В Германии появился свой «Лестер». Несколько туров подряд «Лейпциг» даже опережал непобедимую «Баварию» в Бундеслиге. Встретившись с выскочками из «Ред Булл», команда Анчелотти разгромила «Лейпциг» со счётом 3:0, но в новом году шансы на то, что в чемпионате Германии впервые за пять лет сменится победитель, всё равно остаются.
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Уйдёт ли Симеоне из «Атлетико»
В 2016 году у Диего Симеоне не всё получалось в «Атлетико». Третьей силой в Испании потихоньку становится «Севилья», а «матрасники» могут даже не попасть в Лигу чемпионов по итогам этого сезона. Впрочем, если у аргентинского тренера продолжится кризис идей в Мадриде, ему всегда предложат контракт в родном «Интере», где Симеоне ждут как мессию, который поднимет клуб со дна и наконец будет соперничать с «Ювентусом» и «Ромой».
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