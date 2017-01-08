Муса принёс «Лестеру» победу. Главное — в обзоре дня

«Лестер Сити» выиграл у «Эвертона» в матче 1/32 финала Кубка Англии. Встреча проходила в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» и завершилась со счётом 2:1 в пользу «лис».На 63-й минуте Ромелу Лукаку открыл счёт. Три минуты спустя экс-футболист ЦСКА Ахмед Муса провёл ответный мяч, а на 71-й Муса оформил дубль.«Лестер Сити» вышел в 1/16 финала Кубка Англии и узнает имя следующего соперника по результатам жеребьёвки. «Эвертон» вылетел из турнира.«Манчестер Юнайтед» разгромил «Рединг» в матче 1/32 финала Кубка Англии.Встреча проходила в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счетом 4:0 в пользу манкунианцев.«МЮ» одержал восьмую победу во всех турнирах подряд. В предыдущий раз манкунианцы выигрывали восемь встреч кряду в сентябре 2009 года.4 декабря 2016 года «МЮ» не сумел победить «Эвертон» в выездном матче 14-го тура АПЛ (1:1), после чего ни разу не терял очки.В матче 17-го тура испанской Примеры «Реал» на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде разгромил со счётом 5:0 «Гранаду».На 12-й минуте «сливочные» вышли вперёд благодаря голу Иско. На 20-й минуте точным ударом отметился Карим Бензема, а семь минут спустя отличился Криштиану Роналду. На 31-й минуте Иско оформил дубль, окончательный результат этой встречи установил на 58-й минуте Карлос Касемиро.Лидирующий в таблице Примеры «Реал» на шесть очков опережает идущую на втором месте «Барселону». «Гранада» располагается на 19-й строчке.Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов признан лучшим игроком Болгарии за 2016 год. Попов набрал по итогам голосования 161 балл, всего на три пункта опередив капитана «Лудогореца» и сборной Болгарии Светослава Дякова, информирует болгарский интернет-портал Sportal.Лучшим тренером был признан наставник «Лудогорца» Георги Дерменджиев.29-летний Попов получил награду лучшему игроку года в Болгарии во второй раз подряд. В 2014 году приз достался вратарю «Лудогореца» Владиславу Стоянову.Новый главный тренер «Анжи» Александр Григорян сообщил, что все футболисты команды примут участие в первом сборе, который пройдёт в Анталии.Ранее сообщалось, что «Анжи» готов отпустить 13 игроков основного состава свободными агентами.«Команда летит на первый сбор фактически в полном составе, за исключением двух игроков — Бериши и Менса, которые покинули команду зимой. Остальные все в полном и звёздном составе летят на сбор. Не знаю, откуда появилась информация про 13 игроков. Наверное, она взята из каких-то непонятных источников.Боли, как и другие наши звёздные ребята, является нашей прерогативой. Я еду тренировать команду, которая есть, а кто там кого продаст, купит, кто уйдёт — это важный момент, конечно, но тренировать будем всех. Если наши высокооплачиваемые игроки будут пользоваться спросом других команд, значит, по факту сразу будем искать замену», — цитирует Григорян ТАСС.По словам специалиста, на первом сборе он отказался от услуг переводчиков.«На первом сборе не вижу в переводчиках необходимости. Игроки являются профессионалами, которые приехали зарабатывать большие деньги. Пусть учатся понимать по-русски хотя бы на бытовом уровне».