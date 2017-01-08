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175 лет назад 2016
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Ахмед Муса
Фото: Reuters
Текст: «Чемпионат»

Муса принёс «Лестеру» победу. Главное — в обзоре дня

Дубль Мусы, победная серия «Манчестер Юнайтед» и разгромная победа «Реала» — в обзоре дня.
8 января 2017, воскресенье. 00:00. Футбол
Дубль Мусы позволил «Лестеру» выбить «Эвертон» из Кубка Англии

«Лестер Сити» выиграл у «Эвертона» в матче 1/32 финала Кубка Англии. Встреча проходила в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» и завершилась со счётом 2:1 в пользу «лис».

На 63-й минуте Ромелу Лукаку открыл счёт. Три минуты спустя экс-футболист ЦСКА Ахмед Муса провёл ответный мяч, а на 71-й Муса оформил дубль.

«Лестер Сити» вышел в 1/16 финала Кубка Англии и узнает имя следующего соперника по результатам жеребьёвки. «Эвертон» вылетел из турнира.

«Манчестер Юнайтед» впервые за 7 лет одержал 8 побед подряд

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Рединг» в матче 1/32 финала Кубка Англии.
Встреча проходила в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счетом 4:0 в пользу манкунианцев.

«МЮ» одержал восьмую победу во всех турнирах подряд. В предыдущий раз манкунианцы выигрывали восемь встреч кряду в сентябре 2009 года.

4 декабря 2016 года «МЮ» не сумел победить «Эвертон» в выездном матче 14-го тура АПЛ (1:1), после чего ни разу не терял очки.

«Реал» разгромил «Гранаду», забив пять голов в Мадриде

В матче 17-го тура испанской Примеры «Реал» на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде разгромил со счётом 5:0 «Гранаду».

На 12-й минуте «сливочные» вышли вперёд благодаря голу Иско. На 20-й минуте точным ударом отметился Карим Бензема, а семь минут спустя отличился Криштиану Роналду. На 31-й минуте Иско оформил дубль, окончательный результат этой встречи установил на 58-й минуте Карлос Касемиро.

Лидирующий в таблице Примеры «Реал» на шесть очков опережает идущую на втором месте «Барселону». «Гранада» располагается на 19-й строчке.

Ивелин Попов признан лучшим игроком Болгарии за 2016 год

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов признан лучшим игроком Болгарии за 2016 год. Попов набрал по итогам голосования 161 балл, всего на три пункта опередив капитана «Лудогореца» и сборной Болгарии Светослава Дякова, информирует болгарский интернет-портал Sportal.

Лучшим тренером был признан наставник «Лудогорца» Георги Дерменджиев.

29-летний Попов получил награду лучшему игроку года в Болгарии во второй раз подряд. В 2014 году приз достался вратарю «Лудогореца» Владиславу Стоянову.

«Анжи» полетит на первый зимний сбор в полном составе

Новый главный тренер «Анжи» Александр Григорян сообщил, что все футболисты команды примут участие в первом сборе, который пройдёт в Анталии.

Ранее сообщалось, что «Анжи» готов отпустить 13 игроков основного состава свободными агентами.

«Команда летит на первый сбор фактически в полном составе, за исключением двух игроков — Бериши и Менса, которые покинули команду зимой. Остальные все в полном и звёздном составе летят на сбор. Не знаю, откуда появилась информация про 13 игроков. Наверное, она взята из каких-то непонятных источников.

Боли, как и другие наши звёздные ребята, является нашей прерогативой. Я еду тренировать команду, которая есть, а кто там кого продаст, купит, кто уйдёт — это важный момент, конечно, но тренировать будем всех. Если наши высокооплачиваемые игроки будут пользоваться спросом других команд, значит, по факту сразу будем искать замену», — цитирует Григорян ТАСС.

По словам специалиста, на первом сборе он отказался от услуг переводчиков.
«На первом сборе не вижу в переводчиках необходимости. Игроки являются профессионалами, которые приехали зарабатывать большие деньги. Пусть учатся понимать по-русски хотя бы на бытовом уровне».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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