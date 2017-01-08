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175 лет назад 2016
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«Владимирский централ», «Конь», «Уилл Григг» и другие футбольные песни
Фото: РИА «Новости»
Текст: Антон Матвеев

«Don't take me home!». Лучшие футбольные саундтреки 2016

Самые популярные песни, без которых футбольный 2016-й был бы намного скучнее и тише.
8 января 2017, воскресенье. 12:00. Футбол

Don't take me home!


Главный турнир года — Евро-2016. Это ведь очевидно, да? А вот и его главная песня. Британская фанатская кричалка — не официальный саундтрек турнира во Франции. Но на деле она была в миллион раз популярнее официального саундтрека Дэвида Гетты (название писать не будем — не стоит оно того).
Задорная песня английских, валлийских, ирландских и североирландских болельщиков быстро пришлась по душе и фанатам других стран. В итоге её распевали все — от португальцев до албанцев. Болельщики хором исполняли заразительные строчки. И это было очень круто.

Правда, почти всех британских болельщиков относительно быстро «забрали домой». Лишь валлийцы горланили почти до финала.

Don't take me home
Please don't take me home
I just don't want to go to work
I wanna stay here
Drink all your beer
Please don't take me home https://twitter.com/anemicroyalty13/status/752191663838232581

«Уилл Григг в огне»


Британцы на Евро презентовали ещё одну песню, которая свела всех с ума. Нападающему скромного «Уигана» и сборной Северной Ирландии Уиллу Григгу преданный фанат Шон Кеннеди посвятил песню. И выложил её на YouTube 7 мая 2016-го. С тех пор ролик посмотрели… 3,5 млн человек.

Болельщик переложил новые слова на музыку популярного в 1990-е годы хита певицы Галы Риццато Freed from Desire, а Кеннеди самостоятельно исполнил песню перед камерой. Ролик моментально разлетелся по Сети. Текст песни, в частности, состоит из таких строк: «Он будет забивать голы, забивать всё больше и больше. Он будет забивать голы – именно для этого мы его и подписали. Уилл Григг в огне, а ваша защита в ужасе».

Форвард так ни одной минуты и не сыграл на Евро, но именно его имя фанаты скандировали чаще других. Например, в матче со сборной Германии песня в исполнении поклонников бело-зелёных звучала на протяжении всех 90 минут. А перед игрой журналисты огорошили вопросом о легендарной песне защитника Матса Хуммельса, спросив, не трепещет ли он перед Уиллом Григгом. Впрочем, немец не растерялся, отметив, что и сам любит эту песню: «Мне очень нравится эта песня, я даже видел видеоролик со звонком болельщиков в службу спасения».

Взорвавшая медиапространство песня долетела и до других футбольных знаменитостей. Звезда «Манчестер Юнайтед» 1990-х годов француз Эрик Кантона в одном из видеороликов для британского телевидения исполнил зажигательную песню про Уилла Григга.
На матче 1/8 финала Евро с Уэльсом состоялось последнее исполнение «Will Grigg’s on fire», ставшей ещё одним неофициальным гимном турнира.

«Ху!»


Это, конечно, не совсем песня. Но определённо саундтрек — саундтрек одной из лучших сказок 2016 года. Блистательная, искренняя и страстная сборная исландских «викингов» на чемпионате Европы сенсационно проникла в четвертьфинал, хлопнув по дороге английских миллионеров.

Исландцев полюбили во всём мире не только за игру, но и за потрясающее отношение к болельщикам. Сигурдссон и Ко после каждого матча обязательно подходили к своим фанатам и вместе с ними исполняли «клич викингов». Хотя и без него у исландцев был полный порядок с боевитостью.

В любом случае бой курантов в этом году предлагаем отчитывать ритмичными хлопками и звучным «ху!».

«Рейкьявик»


Исландские болельщики были неподражаемы вообще во всём. Вы хотите, чтобы исландцы спели российскую песню? Сложную, неизвестную им российскую песню? Исландцы никогда не откажут. Исландцам в кайф помочь вам. Группа «Маша и медведи» ещё 18 лет назад сочинила хит. И называется он «Рейкьявик». Ну как такую песню не спеть уроженцам собственно Рейкьявика? Обозреватель «Чемпионата» перед матчем Евро-2016 Англия — Исландия обращался именно с такой просьбой к исландским фанатам. Разумеется, для их относительного удобства русские слова написали латиницей. Чтобы был хоть какой-то шанс понять, о чём же поют Маша и её bears.

→ «Северяне заселяют Рейкьявик!» Исландцы поют русскую песню

В итоге они исполнили нашу песню так, что группа «Маша и Медведи» теперь вовсе не лучший исполнитель трека «Рейкьявик».

Гимн сборной России


Вы не обязаны знать его слова. И никто не требует ставить его на будильник. Или слушать каждое утро в душе. Но, признайтесь, во время Евро-2016 вы реагировали на эту мелодию с особыми чувствами. Надежда, вдохновение, предвкушение — как без них на главном футбольном турнире? Когда есть особая надежда на свою сборную — России.
В 2017-м задача сборной — заставить российских болельщиков трепетать при звуках гимна
Однако выступление нашей команды притупило чувства что к ней самой, что к гимну. В 2017-м задача Черчесова и его питомцев — снова заставить российских болельщиков трепетать при звуках гимна.

«Оле-Ола!»


Евро-2016 уже в прошлом, а вот ЧМ-2018 впереди. И он должен наверняка запомниться классными песнями. Например, композицией «Оле-Ола» в исполнении… бабушек. «Бурановских бабушек».

Серебряные призёры Евровидения-2012 представили клип на этот трек, посвящённый ЧМ, перед матчем 7-го тура РФПЛ «Крылья Советов» — ЦСКА (1:2). За полчаса до начала игры, прошедшей 18 сентября, бабушки задорно спели «Оле-Ола». Неизвестно, придётся ли эта песня по душе иностранцам, но русские люди уж точно обратят внимание на такое видео.

«Fire»


Главная сказка 2016-го пришла к нам из Лестера. Одноимённая команда взяла да и выиграла чемпионат Англии, обойдя кучу топ-клубов. И это при том, что перед стартом «Лестеру» вообще предрекали вылет. Но Варди и Ко выдали волшебный сезон и сенсационно взяли золото в самом сложном чемпионате планеты Земля.

Это было бы невозможно без бешеного настроя «лис» на матчи. Его во многом обеспечивала песня Fire знаменитой рок-группы Kasabian. Участники бэнда — ярые фанаты «Лестера», потому выбор тут очевиден. В итоге драйвовый трек, по сути, стал гимном лестеровского успеха.

«Я сказал игрокам: когда выходите на поле, вы слышите эту песню. Значит, вы должны стать воинами и биться до конца», — версия Клаудио Раньери.

→ «Я человек-сосиска». Перлы Раньери – о себе, «Лестере» и футболе

«Владимирский централ»


Александр Зинченко, ставший открытием первой части прошлого сезона РФПЛ, любит, оказывается, не только играть в футбол, но и петь. В его исполнении можно послушать как рэп, так и «Владимирский централ». Молодой украинец отжигал в различных видео с зимних сборов «Уфы». Нынче Зинченко уже принадлежит «Манчестер Сити» и пытается играть за ПСВ на правах аренды.

Но наше сердце принадлежит его песням. Про такое лучше не говорить, а хотя бы один раз услышать. Тем более что поёт там не только Зинченко, но и, например, известный русский шансон-исполнитель Эммануэль Фримпонг.


«Конь»


Вячеслав Караваев, которого Слуцкий решил не оставлять в ЦСКА, здорово играет в Чехии. И чувствует себя там отлично, ничего не стесняясь. Например, 21-летний защитник спел песню группы «Любэ» «Конь» на традиционном посвящении новичков пражской «Спарты». Пожалуй, выбор Караваева можно не объяснять.

«После последней игры пошли с командой в ресторан, а у них традиция — новичок должен спеть песню. Меня поставили на стул, заставили петь. А сначала нужно назвать имя и фамилию, рассказать, есть ли девушка, сколько денег на счету и на какой машине ездишь. Правда, денег у меня вообще нет!

Так вот встал на стул и начал исполнять «Коня» группы «Любэ». Покраснел весь, было очень стыдно. Хорошо ли пою?! Конечно же нет!» — честно рассказал Вячеслав в интервью «Чемпионату».


→ Караваев: я встал на стул и спел песню про коня!
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Лестер Сити Сборная Исландии — Футбол Сборная России — Футбол Александр Зинченко Вячеслав Караваев
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