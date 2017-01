«Don't take me home!». Лучшие футбольные саундтреки 2016

Don't take me home!

«Уилл Григг в огне»

«Ху!»

«Рейкьявик»

Гимн сборной России

В 2017-м задача сборной — заставить российских болельщиков трепетать при звуках гимна

«Оле-Ола!»

«Fire»

«Владимирский централ»

«Конь»

Главный турнир года — Евро-2016. Это ведь очевидно, да? А вот и его главная песня. Британская фанатская кричалка — не официальный саундтрек турнира во Франции. Но на деле она была в миллион раз популярнее официального саундтрека(название писать не будем — не стоит оно того).Задорная песня английских, валлийских, ирландских и североирландских болельщиков быстро пришлась по душе и фанатам других стран. В итоге её распевали все — от португальцев до албанцев. Болельщики хором исполняли заразительные строчки. И это было очень круто.Правда, почти всех британских болельщиков относительно быстро «забрали домой». Лишь валлийцы горланили почти до финала.Don't take me homePlease don't take me homeI just don't want to go to workI wanna stay hereDrink all your beerPlease don't take me home https://twitter.com/anemicroyalty13/status/752191663838232581Британцы на Евро презентовали ещё одну песню, которая свела всех с ума. Нападающему скромного «Уигана» и сборной Северной Ирландиипреданный фанатпосвятил песню. И выложил её на YouTube 7 мая 2016-го. С тех пор ролик посмотрели… 3,5 млн человек.Болельщик переложил новые слова на музыку популярного в 1990-е годы хита певицыFreed from Desire, а Кеннеди самостоятельно исполнил песню перед камерой. Ролик моментально разлетелся по Сети. Текст песни, в частности, состоит из таких строк: «Он будет забивать голы, забивать всё больше и больше. Он будет забивать голы – именно для этого мы его и подписали. Уилл Григг в огне, а ваша защита в ужасе».Форвард так ни одной минуты и не сыграл на Евро, но именно его имя фанаты скандировали чаще других. Например, в матче со сборной Германии песня в исполнении поклонников бело-зелёных звучала на протяжении всех 90 минут. А перед игрой журналисты огорошили вопросом о легендарной песне защитника, спросив, не трепещет ли он перед Уиллом Григгом. Впрочем, немец не растерялся, отметив, что и сам любит эту песню: «Мне очень нравится эта песня, я даже видел видеоролик со звонком болельщиков в службу спасения».Взорвавшая медиапространство песня долетела и до других футбольных знаменитостей. Звезда «Манчестер Юнайтед» 1990-х годов французв одном из видеороликов для британского телевидения исполнил зажигательную песню про Уилла Григга.На матче 1/8 финала Евро с Уэльсом состоялось последнее исполнение «Will Grigg’s on fire», ставшей ещё одним неофициальным гимном турнира.Это, конечно, не совсем песня. Но определённо саундтрек — саундтрек одной из лучших сказок 2016 года. Блистательная, искренняя и страстная сборная исландских «викингов» на чемпионате Европы сенсационно проникла в четвертьфинал, хлопнув по дороге английских миллионеров.Исландцев полюбили во всём мире не только за игру, но и за потрясающее отношение к болельщикам. Сигурдссон и Ко после каждого матча обязательно подходили к своим фанатам и вместе с ними исполняли «клич викингов». Хотя и без него у исландцев был полный порядок с боевитостью.В любом случае бой курантов в этом году предлагаем отчитывать ритмичными хлопками и звучным «ху!».Исландские болельщики были неподражаемы вообще во всём. Вы хотите, чтобы исландцы спели российскую песню? Сложную, неизвестную им российскую песню? Исландцы никогда не откажут. Исландцам в кайф помочь вам. Группа «Маша и медведи» ещё 18 лет назад сочинила хит. И называется он «Рейкьявик». Ну как такую песню не спеть уроженцам собственно Рейкьявика? Обозреватель «Чемпионата» перед матчем Евро-2016 Англия — Исландия обращался именно с такой просьбой к исландским фанатам. Разумеется, для их относительного удобства русские слова написали латиницей. Чтобы был хоть какой-то шанс понять, о чём же поют Маша и её bears.В итоге они исполнили нашу песню так, что группа «Маша и Медведи» теперь вовсе не лучший исполнитель трека «Рейкьявик».Вы не обязаны знать его слова. И никто не требует ставить его на будильник. Или слушать каждое утро в душе. Но, признайтесь, во время Евро-2016 вы реагировали на эту мелодию с особыми чувствами. Надежда, вдохновение, предвкушение — как без них на главном футбольном турнире? Когда есть особая надежда на свою сборную — России.Однако выступление нашей команды притупило чувства что к ней самой, что к гимну. В 2017-м задача Черчесова и его питомцев — снова заставить российских болельщиков трепетать при звуках гимна.Евро-2016 уже в прошлом, а вот ЧМ-2018 впереди. И он должен наверняка запомниться классными песнями. Например, композицией «Оле-Ола» в исполнении… бабушек. «Бурановских бабушек».Серебряные призёры Евровидения-2012 представили клип на этот трек, посвящённый ЧМ, перед матчем 7-го тура РФПЛ «Крылья Советов» — ЦСКА (1:2). За полчаса до начала игры, прошедшей 18 сентября, бабушки задорно спели «Оле-Ола». Неизвестно, придётся ли эта песня по душе иностранцам, но русские люди уж точно обратят внимание на такое видео.Главная сказка 2016-го пришла к нам из Лестера. Одноимённая команда взяла да и выиграла чемпионат Англии, обойдя кучу топ-клубов. И это при том, что перед стартом «Лестеру» вообще предрекали вылет. Но Варди и Ко выдали волшебный сезон и сенсационно взяли золото в самом сложном чемпионате планеты Земля.Это было бы невозможно без бешеного настроя «лис» на матчи. Его во многом обеспечивала песня Fire знаменитой рок-группы Kasabian. Участники бэнда — ярые фанаты «Лестера», потому выбор тут очевиден. В итоге драйвовый трек, по сути, стал гимном лестеровского успеха.«Я сказал игрокам: когда выходите на поле, вы слышите эту песню. Значит, вы должны стать воинами и биться до конца», — версия, ставший открытием первой части прошлого сезона РФПЛ, любит, оказывается, не только играть в футбол, но и петь. В его исполнении можно послушать как рэп, так и «Владимирский централ». Молодой украинец отжигал в различных видео с зимних сборов «Уфы». Нынче Зинченко уже принадлежит «Манчестер Сити» и пытается играть за ПСВ на правах аренды.Но наше сердце принадлежит его песням. Про такое лучше не говорить, а хотя бы один раз услышать. Тем более что поёт там не только Зинченко, но и, например, известный русский шансон-исполнитель Эммануэль Фримпонг., которого Слуцкий решил не оставлять в ЦСКА, здорово играет в Чехии. И чувствует себя там отлично, ничего не стесняясь. Например, 21-летний защитник спел песню группы «Любэ» «Конь» на традиционном посвящении новичков пражской «Спарты». Пожалуй, выбор Караваева можно не объяснять.«После последней игры пошли с командой в ресторан, а у них традиция — новичок должен спеть песню. Меня поставили на стул, заставили петь. А сначала нужно назвать имя и фамилию, рассказать, есть ли девушка, сколько денег на счету и на какой машине ездишь. Правда, денег у меня вообще нет!Так вот встал на стул и начал исполнять «Коня» группы «Любэ». Покраснел весь, было очень стыдно. Хорошо ли пою?! Конечно же нет!» — честно рассказал Вячеслав в интервью «Чемпионату».