Мороз и Дзюба — день чудесный. Как футболисты встретили Рождество

Фёдор Смолов шлёт поздравления с Рождеством из тёплых краев. С конца декабря футболист отдыхает на острове Сен-Бартелеми, расположенном в Карибском море. Эх, красота!
Семья Ребровых проводит новогодние праздники в Доминиканской Республике.
Дмитрий Комбаров отмечал Рождество в уютной обстановке в одном из отелей в Красной Поляне. Именно здесь, кстати, во время зимней Олимпиады-2014 состоялись соревнования по большинству видов спорта.
Александр Кержаков с женой отмечали два праздника одновременно: Рождество и день рождения сына Евгения Плющенко и Яны Рудковской.
Глушаковы и Шишкины провели Рождество в семейной обстановке, по-домашнему.
Для семьи Василия Березуцкого это Рождество стало особенным: в этот день они крестили дочку. Поздравляем с таким знаменательным событием!
Артём Дзюба также провёл праздник с семьёй. И не побоялись же морозов, пошли гулять!
Отмечали Рождество и в доме Люка Уилкшира. Австралиец принял православие, когда женился.
Максим Канунников также поздравляет всех с Рождеством.