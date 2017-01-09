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175 лет назад 2016
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Вадим Скрипченко
Фото: РИА Новости
Текст: «Чемпионат»

«Скрипченко должен три зарплаты». Главное — в обзоре дня

«Ливерпуль» не выиграл у клуба четвёртого дивизиона, Шмейхель стал лучшим спортсменом Дании, а «Урал» жалуется на Скрипченко — в обзоре дня.
9 января 2017, понедельник. 00:00. Футбол

Юношеская сборная России разгромила Индию со счётом 8:0 на мемориале Гранаткина


В матче 1-го тура группового этапа XXIХ международного юношеского турнира памяти первого вице-президента ФИФА Валентина Гранаткина юношеская сборная России разгромила команду Индии со счётом 8:0.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Глушков, Денисов, Руденко, Лацевич, а по дублю оформили Глушенков и Цыпченко.

В другом матче группы B сборные Беларуси и Латвии сыграли вничью (2:2).

Турнир проводится в Санкт-Петербурге с 7 по 22 января. Матчи проходят в Петербургском спортивно-концертном комплексе. В соревнованиях принимают участие 16 сборных, составленных из игроков не старше 1999 года рождения.

«Ливерпуль» не смог победить «Плимут» из четвёртого дивизиона в Кубке Англии


«Ливерпуль» и клуб «Плимут Аргайл», занимающий второе место во второй лиге (четвёртый дивизион чемпионата страны), сыграли вничью в матче 1/32 финала Кубка Англии. Встреча проходила в Ливерпуле на
стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 0:0.

В первом тайме подавляющее территориальное преимущество было у хозяев. «Ливерпуль» много времени провёл в атаке, но по-настоящему голевых моментов было немного. После перерыва рисунок игры не изменился: «Плимут» глубоко оборонялся и сумел отстоять ничью.

Командам предстоит переигровка, по итогам которой определится, кто выйдет в 1/16 финала Кубка Англии.

Заметим, что стартовый состав «Ливерпуля» на матч стал самым молодым за всю историю клуба. Средний возраст состава — 21 год и 296 дней.

Каспер Шмейхель получил приз лучшему футболисту Дании за 2016 год


Голкипер «Лестер Сити» и сборной Дании Каспер Шмейхель получил приз лучшему футболисту страны за 2016 год. Шмейхель впервые удостоился этой награды.

«Очень горд и счастлив, потому что был признан лучшим игроком Дании за 2016 год», — написал Шмейхель в «Твиттере».

«Челси» разгромил «Питерборо Юнайтед» в 1/32 финала Кубка Англии


«Челси» разгромил «Питерборо Юнайтед» в матче 1/32 финала Кубка Англии. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 4:1.

У хозяев дубль оформил Педро Родригес, по разу отличились Миши Батшуайи и Виллиан. Единственный мяч в составе гостей забил Том Николс.

В другом матче «Мидлсбро» на своём поле победил «Шеффилд Уэйнсдей» со счётом 3:0.

«Челси» и «Мидлсбро» вышли в 1/16 финала Кубка Англии и узнают следующих соперников по результатам жеребьёвки.
Кубок Англии. 1/32 финала
08 января 2017, воскресенье. 18:00 МСК
Челси
Лондон
4 : 1
Питерборо Юнайтед
Питерборо
1:0 – Родригес – 18, 2:0 – Батшуайи – 43, 3:0 – Виллиан – 52, 3:1 – Николс – 70, 4:1 – Родригес – 75
Удаления: Терри, 67 – нет

«Урал» подаст жалобу на Скрипченко в РФС


Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что клуб подаст жалобу в РФС на бывшего тренера команды Вадима Скрипченко. По словам Иванова, специалист должен выплатить клубу три зарплаты по контракту. После резонансного поражения от «Терека» (1:4) Скрипченко покинул клуб, заявив, что устал, однако уже через некоторое время он возглавил «Крылья Советов».

«Выплатил ли Скрипченко три зарплаты до 9 января? Нет. Ничего не сдвинулось с места. Подаём на него в Палату по разрешению споров РФС. Он должен был выплатить, сам, видимо, он это делать не хочет. Пусть теперь решает РФС. Речь идёт именно о трёх зарплатах. Мы должны ему подарить эти деньги? Он нам говорил одно, а, оказывается, провёл переговоры за нашей спиной и возглавил «Крылья». Мы же взрослые люди, все всё понимают», — цитирует Иванова «Спорт-экспресс».

Иванов, отвечая на вопрос о том, поздравил ли он с назначением в ЦСКА Виктора Гончаренко, сказал: «А чего его поздравлять? Это же работа тренера. Молодец! Рад за Виктора Михайловича. Хорошо, что в него поверили в таком большом клубе, дай бог ему удачи».

Шкулетич, Самедов, Хенти, Шишкин, Логашов не полетят на первый сбор «Локомотива»


Как стало известно «Чемпионату», пять игроков не полетят с «Локомотивом» на первый сбор команды в Испании. Это нападающие Петар Шкулетич, Эзекил Хенти, полузащитник Александр Самедов, а также защитники Арсений Логашов и Роман Шишкин.

Ранее сообщалось, что Самедов близок к переходу в московский «Спартак», который готов заплатить за него € 3 млн. Шкулетичем интересуются греческий ПАОК и турецкая «Касымпаша». Хенти и Шишкин также, скорее всего, покинут «железнодорожников» в зимнее трансферное окно.

9 января футболисты «Локомотива» выйдут из отпуска — на этот день запланировано медобследование. Первый сбор пройдёт с 10 по 23 января.

Кейруш подал в отставку с поста главного тренера сборной Ирана


Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш подал в отставку с поста главного тренера сборной Ирана, сообщает AP. 63-летний специалист принял такое решение в связи с отсутствием, по его мнению, поддержки со стороны федерации футбола страны.

Отметим, что Кейруш пытается покинуть пост национальной команды уже не в первый раз. В апреле 2015 года стало известно, что у него возникли проблемы с налоговой службой Ирана, в связи с чем он решил оставить пост наставника сборной, однако позже глава иранской федерации футбола Али Кафашиан сообщил, что всё разрешилось положительно и Карлуш продолжил свою работу.

Кейруш возглавил сборную Ирана в 2011 году и квалифицировался с ней на чемпионат мира 2014 года в Бразилии. Его контракт был рассчитан до ЧМ-2018, который пройдёт в России.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Ливерпуль ФК Локомотив Челси Вадим Скрипченко Каспер Шмейхель Обзор главных событий дня
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