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Юлиан Дракслер
Фото: instagram.com/draxlerofficial/
Текст: Анатолий Романов

Витсель, Дракслер и «Спартак». Главные трансферы и слухи недели

Если вы в праздники пропустили какие-то новости, то изучите наш обзор главных трансферов и слухов первой недели 2017 года.
9 января 2017, понедельник. 08:30. Футбол
→ Бабло побеждает зло. Почему Аксель Витсель прав

Главные трансферы недели

Аксель Витсель


Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель наконец-то определился с клубом, в который он перейдёт из «Зенита». Как ни странно, им оказался не «Ювентус». 3 января петербургский клуб официально объявил о трансфере игрока в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь». По имеющимся данным, «Зенит» получит за трансфер игрока 20 млн евро, а сам → Витсель заработает за четыре года в Китае от 65 до 80 млн евро.

Джонатан Менса и Бернард Бериша


В течение первой недели 2017 года состоялись два трансфера с участием игроков «Анжи». Махачкалинский клуб,
в очередной раз меняющий курс, отпустил Джонатана Менсу и Бернарда Беришу. Защитник сборной Ганы заключил соглашение с «Коламбус Крю» из американской MLS, а полузащитник сборной Косово подписал контракт на 3,5 года с «Тереком». Согласно Transfermarkt, Бериша обошёлся клубу из Грозного в 2,5 млн евро.

Карлос Страндберг


Нападающий «армейцев» Карлос Страндберг стал игроком бельгийского «Брюгге». Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что столичный клуб продал шведа в несколько раз дороже, чем в своё время купил. Судя по всему, речь идёт о суммах в 450 тысяч евро при покупке Страндберга у «Хеккена» и 1,5 млн евро за продажу в «Брюгге». Карлос сыграл за ЦСКА в Премьер-Лиге 19 матчей, в которых забил пять голов.

Юлиан Дракслер


Из первых зарубежных трансферов нового года выделяется переход немецкого полузащитника Юлиана Дракслера в «ПСЖ». Французский клуб заплатил за него «Вольфсбургу» 40 млн евро, а контракт полузащитника рассчитан до лета 2021 года.

Сделку официально подтвердили 3 января. Счастливый Юлиан пообещал сделать всё для побед «ПСЖ». В «Вольфсбурге» ему такого настроя иногда недоставало.

Джон Оби Микел


Нигерийский полузащитник «Челси» отправился в Китай вслед за бывшим одноклубником Оскаром. Лондонцы отпустили 29-летнего Микела в «Тяньцзинь Тэда». Джон Оби красиво попрощался с командой: «После 10 лет в «Челси», 374 матчей и 11 завоёванных трофеев пришло время сказать «пока». Каждый амбициозный футболист мечтает выступать в АПЛ. Это лучшая лига в мире. Играть в «Челси» и работать с лучшими тренерами в мире было честью для меня. Всем в «Челси» — до свидания и спасибо», – написал нигериец в «Твиттере».

Неманья Гудель и Хуан Итурбе


Два игрока, к которым приписывали интерес «Зенита», всё-таки не переедут в Россию. «Аякс» продал полузащитника Неманью Гуделя в китайский «Тяньцзинь Тэда» за 5,5 млн евро. Сам же серб будет зарабатывать около 5 млн евро в год. Нападающий «Ромы» Хуан Итурбе перешёл на правах аренды в «Торино». При этом туринский клуб получил право выкупа парагвайца за сумму порядка 12-14 млн евро.

Главные слухи недели

«Спартак»


От фактов – к слухам. В первые дни 2017-го очень много разговоров вокруг будущих трансферов «Спартака». По-прежнему ждёт официального подтверждения переход нападающего «Милана» Луиса Адриано. Лидеру РФПЛ приписывают интерес к защитникам Алексею Козлову («Динамо») и Георгию Тигиеву («Анжи»), полузащитнику Оскару Хильемарку («Палермо», Италия) и нападающему Себастьяну Дриусси («Ривер Плейт», Аргентина). Турецкие СМИ 4 января сообщили о продаже «Спартаком» в «Трабзонспор» Сердара Таски за 1 млн евро, но позже защитник опроверг информацию о подписании контракта с турецким клубом. Тем временем Ивелин Попов вроде бы согласился на улучшенное предложение со стороны того же «Трабзонспора», однако против жизни в Турции возражает жена полузащитника. Лоренсо Мельгарехо попал в фокус внимания другого турецкого клуба – «Галатасарая». Наконец, под вопросом находится переход Ромуло во «Фламенго». 7 января бразильские СМИ сообщили, что «Спартак» требует компенсацию за бразильца, чей контракт истекает летом этого года.

ЦСКА


Действующий чемпион страны претендует на бразильского защитника Мойзеса, который принадлежит «Коринтиансу», но отдавался в аренду бразильскому клубу «Баия». Половина прав на игрока может обойтись «армейцам» в 2 млн евро. Кстати, интерес к Мойзесу приписывают и «Спартаку». Кроме того, 4 января португальская пресса сообщила, что в фокусе внимания ЦСКА находится другой бразилец – полузащитник «Эшторила» Матеус Индио. Вернувшийся в состав красно-синих из аренды Витиньо в свою очередь заинтересовал «Галатасарай». Турецкие СМИ сообщили 6 января о принципиальной договорённости между Зораном Тошичем и «Трабзонспором». Для самого серба, по его словам, приоритет – продолжить играть за ЦСКА.

«Зенит»


Несколько любопытных, но пока не подтверждённых новостей были связаны и с петербургским клубом. По информации из Португалии, «Зенит» снова вступил в переговоры с «Бенфикой» о покупке полузащитника Андреаса Самариса и готов заплатить за грека 20 млн евро. В Италии написали о стремлении «Зенита» потратить вырученные за Витселя деньги на другого бельгийца – нападающего «Наполи» Дриса Мертенса, который, впрочем, близок к продлению контракта с неаполитанцами. Сам петербургский клуб может расстаться с Доменико Кришито. Защитника хочет купить «Марсель», цена вопроса – 12 млн евро. Помимо того, футбольный агент Герман Ткаченко рассказал о желании «Ливерпуля» взять в аренду Олега Шатова, однако «Зенит» не намерен отпускать полузащитника.

«Рубин»


Хватало в первую неделю нового года и слухов относительно игроков «Рубина». Казанский клуб хочет выкупить полузащитника Алексея Миранчука у «Локомотива» ещё до начала зимних сборов. Появилась информация о предложении со стороны «Рубина» заплатить за трансфер 3 млн евро, вот только «железнодорожники» оценили Миранчука в 8 млн евро. Турецкие СМИ поведали о желании «Рубина» купить полузащитника «Галатасарая» Ясина Озтекина за 4 млн евро. Казанский клуб покинул Марко Девич, за ним могут последовать Крис Мавинга, Алекс Сонг и Магомед Оздоев. Мавингу мечтают заполучить несколько клубов MLS, кандидатура Сонга была предложена «Трабзонспору», а от Оздоева, по данным французской прессы, отказался «Марсель», но у российского полузащитника есть вариант с «Сент-Этьенном».

«Краснодар»


Полузащитник «быков» Эбуэ Куасси близок к переходу в «Селтик». 4 января Sky Sports дал новость о прибытии Куасси в Глазго для переговоров, а сумма трансфера должна составить около 3,5 млн евро. Сам «Краснодар» близок к приобретению защитника «Локомотива» Рената Янбаева. В сферу интересов краснодарского клуба входит также 19-летний ивуарийский нападающий «Перуджи» Жан Армель Дроле.

«Анжи»


5 января пришла громкая новость с юга России: махачкалинский клуб выставил на трансфер сразу 13 игроков – это Филипп Будковский, Али Гаджибеков, Иво Иличевич, Дарко Лазич, Иван Маевский, Габриэль Обертан, Сергей Паршивлюк, Мохаммед Рабиу, Шандау, Лоренцо Эбесилио, Седрик Ямбере, Амаду Мутари и Павел Яковлев. Правда, новый главный тренер «Анжи» Александр Григорян этот слух опроверг. По его словам, на первый сбор команда отправится в сильнейшем составе. На днях прошла информация, что наиболее вероятное место продолжения карьеры Беленова – казанский «Рубин».

«Ростов»


2 января в турецкой прессе появилось соощение, что агент Дмитрия Полоза предложил его услуги «Трабзонспору», который, исходя из обилия слухов, намерен сколотить себе новый состав исключительно из игроков чемпионата России. Контракт Полоза с ростовским клубом истекает ближайшим летом. Кроме того, «Ростов» покидает защитник Папа Гуйе.

«Урал»


Екатеринбургский клуб собирается купить у «Црвены Звезды» 26-летнего нападающего Петра Орландича, а также борется с «Уфой» за 24-летнего защитника «Хапоэля» из Тель-Авива Эди Готлиба. По данным израильских СМИ, экс-игрок молодёжной сборной Израиля привлекает тем, что собирается получить в скором времени российский паспорт.

Китай


На международном трансферном рынке очередные «бомбы» готовит Китай. На неделе были несколько умопомрачительных слухов, связанных с предложениями от китайских клубов. Так, «Шанхай-СИПГ», где выступает Халк и тренирует Андре Виллаш-Боаш, вышел на дортмундскую «Боруссию» с целью купить Пьера-Эмерика Обамейянга. За трансфер нападающего боссы «Шанхая» готовы отдать 150 млн евро, сделав Обамейянга самым высокооплачиваемым игроком мира (обещанная зарплата – более 41 млн евро в год). Форвард «Челси» Диего Коста получил предложение от «Тяньцзинь Цюанцзянь», однако Роман Абрамович отказался от 95 млн евро за трансфер испано-бразильца. По данным ESPN, целый ряд китайских клубов готовы платить полузащитнику «Тоттенхэма» и сборной Англии Деле Алли зарплату в районе 1 млн фунтов стерлингов в неделю. О конкретных переговорах пока несообщается.

«Ювентус»


Несколько имён в эти дни были связаны и со «старой синьорой». Как сообщают итальянские СМИ, «Ювентус» намерен заплатить «Милану» за Джанлуиджи Доннарумму 40 млн евро, а самому 17-летнему вратарю платить 10 млн евро в год. Вдобавок туринский клуб продолжает искать ещё одного центрхава после срыва трансфера Витселя. Руководство «Ювентуса» готово отдать 80 млн евро за полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти либо выкупить у «Лиона» права на Корентина Толиссо, чей трансфер может стоить 40 млн евро.

Лассана Диарра


4 января стало известно о возможном переходе полузащитника «Марселя» в «Манчестер Юнайтед». Манкунианцам придётся отдать за 31-летнего Диарра 5 млн евро, хотя не исключено, что этот трансфер станет частью сделки по переходу в «Марсель»Моргана Шнейдерлена. Ранее имя должника «Локомотива» связывали с китайскими клубами.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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