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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Конте, Моуринью и другие тренеры превращают Премьер-лигу в Серию А
Фото: Reuters
Текст: Кирилл Хаит

Мы это где-то видели. Как АПЛ превращается в Серию А

Множество звёзд, профессиональные комментаторы и лучшая в мире телекартинка – всё это в АПЛ есть. Но появляется и кое-что ещё.
9 января 2017, понедельник. 12:00. Футбол
Деле Алли, Генрих Мхитарян и Оливье Жиру сделали новогодние праздники незабываемыми. После трудной победы над «Бёрнли» мы наконец-то увидели, как корректного Хосепа Гвардиолу достали британские журналисты: «Удаление Фернандиньо? Зачем вы спрашиваете меня, разве я судья?», «Я рад
победе сильнее, чем вы думаете», «Мы в чемпионской гонке, почему вы думаете, что мы не в ней?» — и так далее. Златан Ибрагимович в 35 лет борется с Санчесом и Костой за титул лучшего бомбардира АПЛ, а по авторитетности оставил обоих далеко позади. «Арсенал» идёт практически по чемпионскому графику (больше двух очков за игру), но не попадает даже в топ-4.

В общем, жаловаться зрителям вроде бы не на что. Тем более что с визуальной точки зрения АПЛ – лучший футбольный продукт в мире. Мы знаем все гримасы Фила Джонса, знаем, каким жестом вытирает пот со лба Неманья Матич и почти слышим, как вздыхает Жозе Моуринью после очередного решения арбитра. Всё здорово.

Особенно если не любить итальянский футбол рубежа нулевых и не проводить с ним параллели. А вот если это сделать, то можно заметить, что в английском футболе кое-чего становится слишком много.

Старая добрая АПЛ, которой больше нет


Фразу «живи и дай жить другим» в последние, наверное сезонов 10 можно применить к любому из главных клубов Англии, кроме тех, что тренировал Моуринью. Это делало лигу, с одной стороны, немного примитивной в плане тактики, а с другой стороны – многие тренеры получали лучшие условия для развития собственного видения игры.

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Это вопрос пустого или полного стакана. Арсен Венгер ни разу с 2004 года не выигрывал чемпионат, потому что не изменил своему стилю – или он ни разу за 20 лет не занял место ниже четвёртого, притом что не изменил своему стилю? Что важнее? САФовский «Манчестер Юнайтед» не стал парковать «автобус» ради победы в финале Лиги чемпионов: дважды играл с «Барселоной» и даже не пытался. Ротация Бенитеса довела «Ливерпуль» до пары катастроф в чемпионате, но в отдельно взятой игре команда могла победить кого угодно и победила в Стамбуле.
Когда Серия А была сильнейшим чемпионатом на планете, ей не хватало зрелищности, несмотря на огромное число звёздных форвардов.
АПЛ была лигой тренеров, стили которых развивались независимо друг от друга. Когда приехал Моуринью, его прагматизм сходу принёс «Челси» пару титулов, но лига в целом избежала революции: просто добавилась ещё одна команда со своим стилем, который иногда доминировал. Это не мешало Фергюсону, Бенитесу и Венгеру гнуть свои такие разные линии. Но сейчас в Англии слишком много хищников.

От Моуринью к Конте через Раньери


Конте, как и Моуринью, всегда сосредоточен на том, чтобы помешать сопернику. «Команда, которая меньше владеет мячом, меньше ошибается. Наша цель – заставить соперника больше ошибаться». Угадайте, кто из них это сказал? Подходит обоим, не правда ли? Клопп также сосредоточен на том, чтобы не дать играть сопернику. Его афористичная фраза «прессинг – лучший плеймейкер» идеально отражает то, чем его команда занимается на поле. Это очень динамично, драйвово, просто круто, но факт в том, что «Ливерпулю» удобнее ловить ошибки соперника, чем создавать моменты в позиционных атаках.

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В конце концов, есть Раньери. «Лестер» же был не только сказкой, но и триумфом позиционной обороны. А если мы возьмём эталонный образец доминирующего стиля игры из Каталонии, что увидим? Даже Гвардиола в матче против «Челси» решил отзеркалить 3-4-3, чтобы не дать лондонцам разбежаться. И это был отличный план, матч почти до самого конца шёл на три результата. И Почеттино в игре с «Челси» сделал то же самое: отзеркалил Конте, не дал «Челси» быть собой. Важно не столько то, что выиграл (как не важно и поражение «Сити» в равном матче), а то, что «Челси», проигрывая, не имел моментов.
Конте, как и Моуринью, всегда сосредоточен на том, чтобы помешать сопернику.
Не самый зрелищный, но умный матч «Тоттенхэма» против команды, которая лучше всех в Англии обороняется – момент высшего торжества прагматизма в нынешнем сезоне. «Челси» бит собственным оружием. Кстати, тот же «Арсенал» стал действовать намного прагматичнее: команда Венгера владеет мячом меньше всего за последние семь лет.

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Вынужденный прагматизм, к которому прибегают даже приверженцы доминирующего стиля, легко объяснить. Несмотря на высокую репутацию английских середняков, топ-клубы основную массу очков теряют в матчах друг с другом. Это, разумеется, не Испания образца 2011-12 годов, но близко. В этом сезоне все клубы «большой шестёрки» в сумме потерпели всего пять поражений от команд ниже шестого места. Группа амбициозных клубов с топ-тренерами слишком велика, и количество принципиальных с точки зрения турнирной таблицы матчей (так называемых матчей за шесть очков) ненормально велико. Не рисковать, сосредоточиться на разрушении – в таких условиях это не занудство, а единственный способ выжить, и им не брезгуют, в меру умения, ни Венгер, ни Гвардиола.

Можно вспомнить образцово-скучный матч «Арсенала» с «Лестером», или октябрьскую встречу Клоппа и Моуринью, или ноябрьскую Венгера с Почеттино: важных матчей, в которых голов было не больше, чем ударов в створ, хватает.

Привет из Италии


Наверное, лига в которой работают три тренера-итальянца (месяц назад было четыре), а ещё Моуринью, который наверняка говорит по-итальянски «катеначчо» без акцента, не может не стать немного итальянской. И то, что сейчас происходит в Англии, начинает напоминать Серию А, когда именной итальянский чемпионат был сильнейшим на планете и при этом совершенно незрелищным. Хотя количество звёздных команд зашкаливало. Это были не только «Ювентус», «Милан» и «Интер» (последним не хватало трофеев дома, приходилось выигрывать в Европе), но и «Парма», «Фиорентина», «Рома», «Лацио». Купить кого угодно в Европе могли сразу 5-7 команд Серии А, и естественно, что модные тренеры также работали в Италии.

Тогда даже наличие связок вроде Роналдо-Баджо, Индзаги-Дель Пьеро, Батистута-Руй Кошта, Индзаги-Шевченко, Вьери-Адриано, Креспо-Клаудио Лопес (можно продолжать до бесконечности) не мешало Серии А быть лигой закрытого футбола. Дело было не в игроках, а в подходе тренеров. «Ювентус» при Липпи отлично умел не давать играть другим, так же, как «Рома» Капелло, «Милан» Капелло (и даже Анчелотти), и так же как «Лацио» Дзоффа (и даже Эрикссона). И вечно атакующий «Интер» последовал общему тренду. Сначала пригласив Липпи, затем – Эктора Купера, который научил команду играть в ультраоборонительный футбол. То есть прагматиками были не только тренеры итальянцы, а все, кто имел амбиции. Слишком велика оказалась конкуренция за первые места, чтобы можно было играть от себя.
Лидером чемпионата Англии уже третий сезон является команда, которая не входит в пятёрку лучших по владению мячом.
В Англии сейчас начинается то же самое. Лидером чемпионата уже третий год подряд является команда, которая не входит в пятёрку лучших по владению мячом. Осталось не так много: чтобы в «Арсенал» и «Сити» пришли, например, Аллегри и Симеоне. Тогда прагматизм перестанет быть важнейшим средством тренера в Англии и станет единственным. Пожалуй, стоит немного поболеть за атакующие команды хотя бы в надежде, что футбол в АПЛ останется самим собой.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Антонио Конте Арсен Венгер Жозе Моуринью Клаудио Раньери Маурисио Почеттино Хосеп Гвардиола Юрген Клопп АПЛ Серия А
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