10 молодых игроков, о которых вы узнаете в 2017 году

Альбан Ляфон, «Тулуза»

Никлас Зюле, «Хоффенхайм»

Нельсон Семеду, «Бенфика»

Леандер Дендонкер, «Андерлехт»

Венсан Козьелло, «Ницца»

Андре Орта, «Бенфика»

Джованни Ло Чельсо, «ПСЖ»

Леон Бэйли, «Генк»

Каспер Дольберг, «Аякс»

Килиан Мбаппе, «Монако»

Пока вся Европа расхваливает 17-летнего Доннарумму, во Франции подрастает не менее талантливый вратарь. Альбан Ляфон дебютировал за первую команду «Тулузы» в возрасте 16 лет по причине чудовищной игры четырёх опытных голкиперов. Юноша отстоял два первых матча на ноль, чего не удавалось ни одному другому вратарю клуба в том сезоне, и закрепил за собой место в основе. Клоунада «Тулузы» в защите продолжается, однако благодаря огромному количеству сейвов Ляфона команда держится в середине турнирной таблицы. Подбор исполнителей у «Тулузы» вряд ли позволит ей зацепиться за еврокубки, однако её голкипер в ближайшее время наверняка пойдёт на повышение.Зюле – определяющая фигура в оборонительных построениях главного новатора Бундеслиги этого сезона. 29-летний тренер быстро нашёл общий язык с 21-летним защитником, на котором во многом держится конструкция «Хоффенхайма». Не мудрено, что за мощным и умным игроком обороны уже выехали скауты «Баварии».Крайний защитник долго и упорно шёл к месту в основе «Бенфики». Несколько лет играл во второй команде, съездил в аренду в скромную «Фатиму» и только в 22 года дебютировал в стартовом составе. Минул сезон, и теперь Семеду – лакомый кусочек на трансферном рынке для нескольких больших клубов. Первый в очереди – «Манчестер Юнайтед», готовый уже этой зимой вывалить за реактивногопару десятков миллионов евро. И да, в сборной Португалии больше ещё на одного талантливого дебютанта.В последние годы «Андерлехт» не может похвастать достойными результатами. Чемпионом клуб не становилсяуже более двух лет, в еврокубках всё тоже складывается не лучшим образом. Зато подрастает очередное поколение талантливой молодёжи. И еслиуже дорос до интереса нескольких солидных европейских клубов (и даже «Спартака»), то на, страхующего креативного подвижногов опорной зоне, пока обращают не так много внимания. А зря. Он прекрасно перекрывает свободные зоны, неплохо играет в отборе, может сыграть в пас или нанести дальний удар по воротам. Молодой полузащитник с широким диапазоном умений, который в ближайшее время может вытеснить из основы сборной Бельгии уехавшего на заработкиВ «Ницце» собралась целая стая талантливой молодёжи. Среди игроковможно отметить вратаря Кардиналя, защитника Боскальи, полузащитника Сиприена, бомбардира. Каждый из них уже сейчас играет заметную роль в команде. Однако отдельно стоит остановиться на хавбеке Венсане Козьелло, пока ещё не имеющем полноценного места в основе. Козьелло – жемчужина академии «Ниццы», на продаже которой клуб в будущем планирует заработать солидную сумму. Венсан прекрасно видит поле, обладает культурой паса, может обыграть один в один. Пока ему не хватает хладнокровия и физических данных, что не позволяет выиграть конкуренцию у мощного и более опытного Сиприена. Однако потенциал у Козьелло поистине огромный.Ещё один из выводка «орлят» «Бенфики», из которыхлепит будущих звёзд. В своё время старший брат Андре Орта Рикарду считался одним из самых талантливых молодых игроков Португалии. Однако, не закрепившись в основе «Малаги», атакующий полузащитник вернулся на родину, где пробует начать всё сначала в футболке «Браги». Орта-младший располагается чуть глубже в центре поля, откуда длинными передачами развивает атаки команды. Андре, как и брат, начинал карьеру в «Витории-Сетубал», откуда летом 2016-го перебрался в «Бенфику». Здесь Орта быстро стал игроком основы и теперь готовится к тому, чтобы противостоять мощному центру поля дортмундской «Боруссии» в 1/8 финала ЛЧ.Ещё один уроженец аргентинского города Росарио, который грозится вырасти в лидера национальной сборной. Как и знаменитый земляк, покоривший мир в футболке «Барселоны», Джованни Ло Чельсо обладает великолепной техникой и видением поля. В составе родного «Росарио Сентраль» он стал главным открытием сезона в аргентинской Примере. Этот сезон Ло Чельсо закончит в родном клубе, а в следующем с большой долей вероятности присоединится к «ПСЖ», с которым подписал контракт прошедшим летом. Убудет серьёзный конкурент.Агент привёз 15-летнего Леона в Европу три года назад, предложив его услуги бельгийскому «Генку». В клубе разглядели огромный талант мальчишки с Ямайки и подписали с ним контракт. Только затем выяснилось, что тот пребывает на территории Бельгии незаконно. После этого Леон вместе с агентом вдруг куда-то испарился и спустя два года объявился в словацком «Тренчине». К тому моменту все формальности с документами были улажены, и Бэйли подписал полноценный контракт с «Генком». Сейчас он является полноценным игроком основы, благодаря отличающей любого ямайца скорости расправляющимся с соперниками на фланге атаки. Бэйли также обладает техникой, как у раннего Роналду, имеет поставленный удар, умеет забивать и при должном прогрессе может вырасти в игрока мирового уровня.Ещё один вундеркинд, которого уже вовсю обхаживают большие клубы. Субтильного юношу с хохолком, как у дятла Вуди, скауты «Аякса» нашли в скромном датском «Силькеборге». С этого сезона Каспер Дольберг – полноценный игрок основы одного из лучших клубов Голландии. На счету 19-летнего нападающего 8 мячей в 16 играх сезона, и со временем эта статистика должна только улучшаться. Дольберг – нападающий с большим набором умений, чаще всего берущий своё за счёт скорости, техники и быстроты принятия решений. Грамотная обкатка в Эредивизии, пара уроков игры «на втором этаже» – и очередной крутой форвард для лучших первенств Европы готов.Килиану всего 18 лет, он только в прошлом году поднялся в первую команду из академии «Монако», но уже сейчас борется за место в основе. Мбаппе больше всего любит выступать на позиции нападающего, на которой забивал огромное количество мячей в молодёжных первенствах и юношеской ЛЧ. Может он сыграть и на фланге, что даёт ему возможность чаще появляться на поле при живом Фалькао. Благо, скорость и техника позволяют. В этом сезоне Килиан чаще выходит на замену, потому провёл на поле всего 500 минут. За которые, тем не менее, успел забить три мяча и сделать пять результативных передач. В следующем сезоне Мбаппе может превратиться в полноценного игрока основы и показать всё, на что способен.