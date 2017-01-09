«Мои мышцы – это моё второе лицо». Кого покупает «Зенит»

Кто он такой
Когда Йоан Молло был юным, его называли «Криштиану Роналду дю Роше». У француза были яркая техника, скорость, поклонение Криштиану, а ещё – звёздные замашки. Он был вздорным мальцом, который развязывал конфликты на пустом месте. В 14 лет, занимаясь в школе «Марселя», Молло подошёл к тренеру Жозе Аниго и спросил: «А вы можете гарантировать мне постоянное место в составе, когда я вырасту?». Ответ Аниго был очевиден, последствия – непредсказуемы: Йоан психанул и вскоре всплыл в академии «Монако». Её и закончил.
Во Франции Молло играл много, поменял четыре команды: где притязания поскромнее, а ожидания ниже – был звездой, где пахло духом еврокубков, как в «Сент-Этьене», – затухал (для «Зенита» тревожный звоночек). Ещё до России в его жизни была аренда в испанскую «Гранаду», обучение испанскому языку, шесть матчей и личная встреча с Лео Месси на футбольном поле.
Летом 2015-го в Россию должен был переехать двоюродный брат Молло, Андре-Пьер Жиньяк, но в «Динамо» кончились деньги, трансфер сорвался, зато Йоан очаровал Самару. Болельщики «Крыльев» часто говорили, что ходили лично на Молло – на «Петровском» он отдал три голевые передачи, играя против Халка и Виллаш-Боаша, и сразу стал звездой нашего чемпионата. Сезон-2015/16 Молло отыграл, не забив ни разу, даже с пенальти, зато осенью наколотил пять мячей. Два – с 11-метровых, два – мощными и слегка шальными дальними ударами.
Как он играет
Лишь один игрок в Премьер-Лиге сильнее влиял на атакующую игру своей команды, чем Йоан Молло, – Эрик Бикфалви из тонущей «Томи», который уже ищет себе место работы получше. Француз поучаствовал в 10 из 17 голевых атак «Крыльев» (58,8%), правда, всего с одной предголевой передачей, против «Спартака». Ещё один показатель, по которому Молло среди сильнейших в РФПЛ, – количество острых передач за игру. В прошлом сезоне у Йоана было 2,9 острых паса, больше, чем у любого игрока лиги, в нынешнем сезоне – 2,8. Чаще остроту нагнетает только Квинси Промес.
Молло исполнял все стандарты «Крыльев», со штрафных предпочитал бить, у него вообще прослеживается любовь к дальним ударам (2 гола из-за штрафной это доказывают). Отличное видение поля, хороший навык паса, умение ускориться выдают в нём волшебника – лично я видел Йоана вживую лишь однажды, но тогда француз оставил невероятное впечатление, вытянув «Крылья» к победе практически в одиночку и повторив несколько раз полуподачу-полуудар за шиворот Антону Шунину. Предоставлять Йоану свободу противопоказано – он здорово открывается в свободных зонах и очень быстро думает. «Спартак» дважды погорел на этом в морозном самарском матче, тогда два мяча начались с открываний Молло в свободной зоне и передач в другую свободную зону.
>>> Чем Смолов похож на Обамейянга? Как забивали лучшие снайперы РФПЛ
Ещё одно важное преимущество – в отличие от многих инсайдов или «свободных художников», Молло очень крепко сбит. Фейковый «твиттер» даже шутил от имени Молло, играющего мышцами перед зеркалом, над Владимиром Путиным: мол, а вам слабо? «Я провожу полуторачасовые силовые тренировки каждый день. Мои мышцы – это моё второе лицо», – смело говорит Молло. Сбить его корпусом без нарушения практически невозможно.
Куда встроить
Проводя параллели с игроками «Зенита», Молло – это второй Олег Шатов. Потенциально он способен пахать по всему фронту атаки, как было при Франке Веркотерене, когда «Крылья» были застёгнуты на все пуговицы. Но комфортнее ему слева, что доказал Вадим Скрипченко, перестроив тактику (с 5-4-1 на 4-2-3-1) и переложив часть его атакующих функций на Ткачёва и Паскуато. Против «Спартака» Йоан оказывался на обоих флангах, но чаще и продуктивнее работал слева – оттуда сделал и голевую передачу на Ткачёва, и предголевую, устроив для Сергея Корниленко выход 3 в 1.
Если Мирча Луческу видит в Молло игрока стартового состава, то Олег Шатов – главный, кому угрожает перевод на лавку. Есть две причины так думать.
1. В «Шахтёре» Луческу обкатал свою модель работы с лимитом на легионеров – доморощенный вратарь, доморощенные защитники, атака из иностранцев. В «Зените» Мирча тоже предпочитает подбирать состав и новичков, как в «Шахтёре» (намекают покупка третьего русского вратаря, Андрея Лунёва, приобретение у «Ростова» Ивана Новосельцева и постепенное привлечение к основе Евгения Чернова из «Зенита-2», который кажется молодым-перспективным в 24).
2. По ходу сезона Луческу был недоволен Олегом Шатовым. Мирча проводил регулярную ротацию, тасуя Шатова и Мака под конкретного соперника. Насколько известно, «Зенит» действительно рассматривал вариант с обменом Шатова в «Краснодар», и это тоже доказывает, что Луческу не видит в нём ключевого игрока, лидера.
Имиджевая составляющая
Переход Йоана Молло поможет «Зениту» и за пределами стадиона. Санкт-Петербург – редкая точка на нашей футбольной карте, где есть бизнес-стратегия, где стараются делать клуб городским брендом. Когда вы увидите на въезде в Северную столицу билборды с игроками «Зенита», а в центре, на Невском проспекте, – большой клубный магазин, то поймёте, как это выглядит. С 2012-го «Зенит» грамотно продвигал свой имидж за счёт Халка, клуб активно использовал на YouTube образ супергероя, который крушит, ломает… и танцует на Невском. Без Халка ниша имиджмейкера пустовала – Олег Шатов скромен, чтобы красоваться на всех билбордах города-миллионника, имидж Александра Кокорина подмочен шампанским, а Жулиано успел поиграть на мощном уровне всего пару месяцев.
Йоана Молло нужно раскручивать – уже в Самаре он проявил себя как один из самых необычных футболистов Премьер-Лиги. Йоан отдавал свои премиальные агрономам стадиона за качественный газон, дарил драгоценности клубной садовнице. Он нанимал репетитора русского языка, спустя полгода заговорил в микст-зоне, и пусть его фразы выглядят забавно (вроде «Я хочу next game победа»), его языковые способности тоже можно развернуть в правильное русло. Он – один из самых активных игроков РФПЛ в соцсетях, так что умеет продвигать и сам себя.
>>> Прилетит вдруг волшебник. Почему Йоан Молло изменит «Крылья»
Вероятная покупка Молло – это множество необычных идей раскрутки клуба и самого игрока (держите одну – «Азбука Молло», где Йоан называет русские слова и пытается объяснить их на нашем языке). Главное, чтобы на поле получалось не хуже, чем перед камерами.
Влияние на наш чемпионат
Финансовый кризис делает экономику нашего футбола более здоровой – об этом нужно говорить в полный голос. Середняки, живущие по средствам, ищут новичков в ФНЛ (например, «Урал» взял Александра Ломакина, главную звезду нашего подземелья в летне-осенней части сезона). Лидеры нашего футбола забирают сильнейших у середняков. Селихов и Джикия уже подписаны «Спартаком», на очереди в «Амкаре» – другие игроки, готовые к новому прыжку. «Зенит» подписывает вратаря Лунёва, которому потребовалось выйти на мощный уровень всего на три месяца, чтобы о себе заявить, и Ибрагима Цаллагова, уже давно переросшего уровень провинциального клуба. Теперь в Петербург вот-вот переедет Молло.
Это напоминает голландскую экономическую систему – ПСВ и «Аякс» набирают воспитанников и лучших игроков середняков, середняки закупаются в клубах-аутсайдерах, аутсайдеры – во второй лиге, молодёжных командах грандов. Там нет грандиозной конкуренции, зато есть чётко выстроенная карьерная лестница, по которой может пройти каждый молодой игрок, даже двухметровая каланча с неголландской жёсткой обработкой, как Бас Дост. Дальше прыгать только за рубеж. И в контексте развития российского футбола это очень интригующе.
Йоан Молло в цитатах
– Ничего, что у меня в «инстаграме» тысяча подписчиков. Скоро будет 18 тысяч. Эти люди отождествляют себя со мной, а моя решимость их вдохновляет.
– Я стараюсь не пускать людей в свою жизнь, потому что мне трудно забивать голову двумя делами одновременно. Мои самые длинные отношения с девушкой длились четыре месяца. Я свободен, у меня нет ревнивой женщины, которая наговаривает на меня, – и это моё преимущество.
– Я веду личный дневник. Я очень чувствительный. Недавно писал, как сожалел об открытой критике своего тренера. Думал, что говорил в тот момент, но должен был оставить слова в себе – людям, пашущим на заводах, сложнее, чем мне. Во мне много грусти, моё бессознательное призвание – быть философом.
– Йоан Молло – главный фанат Йоана Молло.
– В русских девушках есть что-то большее, нежели во француженках. Я не могу объяснить что. В русских девушках много шарма. Это не может не нравиться.
– Я играю с горящим сердцем, и это определяет мой футбол.