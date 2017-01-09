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Церемония вручения «Золотого мяча» 9 января 2017 — онлайн-трансляция
Фото: Reuters
Текст: Павел Панышев

Роналду — лучший футболист мира по версии ФИФА. LIVE

Роналду, Месси или Гризманн. Кто получит «Золотой мяч» как лучшему футболисту мира 2016 года по версии ФИФА?
9 января 2017, понедельник. 19:30. Футбол
Указанное в трансляции время – московское

21:51. Криштиану Роналду — лучший футболист мира по версии ФИФА! Справедливо, португалец провёл отличный сезон, выиграв главные трофеи.


21:50. Осталась последняя номинация. Кто же лучший — Роналду, Месси или Гризманн? Джанни Инфантино вышел на сцену, чтобы объявить победителя.

21:45. Полузащитник «Хьюстон Дэш» и женской сборной США Карли Ллойд — лучшая футболистка 2016 года по версии FIFA.

21:40. Мохд Фаиз Сабри, выступающий за малайзийский «Пенанг» — обладатель «Премии Ференца Пушкаша» за лучший гол года. Гол и в самом деле получился великолепным.


21:35. Форвард сборной Бразилии по мини-футболу Фалькао получил приз FIFA за «Невероятную карьеру». А вручал награду Андрей Шевченко.


21:30. Клаудио Раньери — лучший тренер прошлого сезона по версии FIFA! Шикарный получился год для итальянского специалиста, выигравший титул АПЛ с «Лестером».

21:20. «Атлетико Насьональ» стал обладателем награды «Fair Play». Колумбийцы должны были стать соперником «Шапекоэнсе» в финале Копа Судамерикана, но решили отдать им кубок из-за трагедии, случившейся с бразильской командой.


21:10. Немка Сильвия Найд стала тренером года в женском футболе по версии FIFA.


21:00. Номинанты на звание лучшего игрока мира у женщин. Среди претендентов — Мелани Берингер (Германия), Карли Ллойд (США) и Марта (Бразилия).

20:55. Лучшими названы болельщики «Ливерпуля» и «Боруссии», которые совместно исполнили песню «You'll Never Walk Alone» в память о жертвах «Хилсборо».

20:50. Сейчас будет номинация «Лучшие болельщики». В тройку финалистов вошли фанаты сборной Исландии, «Ден Хааг», и болельщики матча «Боруссия» Дортмунд – «Ливерпуль». На сцену вышла Елена Исинбаева, которая огласит победителя.

20:45. Сперва была определена символическая сборная. Мануэль Нойер — Марсело, Серхио Рамос, Херард Пике, Дани Алвес — Андрес Иньеста, Тони Кроос, Лука Модрич — Роналду, Суарес, Месси.

20:35. На церемонии присутствует Елена Исинбаева. Вчера она сделала селфи с Диего Марадоной.

20:30. Начинается церемония! Артисты на сцене развлекают публику.

20:25. Клаудио Раньери провёл фантастический сезон с «Лестером». Вернётся ли он домой с трофеем? Узнаем совсем скоро.


20:15. А это Ева Лонгория, именно она будет вести церемонию вручения наград.

20:10. На церемонию также был приглашён датчанин Мохамад Аль-Баша, ставший победителем турнира по компьютерной игре FIFA, устроенным самой организацией.


20:00. Здесь вы можете посмотреть видео о том, как создавался приз для лучшего игрока мира по версии FIFA. Награда получила название «The Best».

19:55. А футболисты «Реала» вместе с главным тренером Зинедином Зиданом уже прибыли в Цюрих на церемонию.


19:50. Стало известно, что Лионель Месси не посетит церемонию вручения награды лучшему игроку мира. Помимо аргентинца в Цюрих не поедут Херард Пике, Андрес Иньеста и Луис Суарес, которые претендуют на места в символической сборной по итогам прошлого года. Футболисты останутся в расположении команды, чтобы подготовиться к ответному матчу 1/8 финала Кубка Испании с «Атлетиком». Каталонцы потерпели поражение в Бильбао со счётом 1:2.

19:40. Накануне в Цюрихе состоялся Матч Легенд, в котором приняли участие Диего Марадона, Карлес Пуйоль, Марсель Десайи, Мичел Сальгадо, Давид Трезеге, Франческо Тольдо, Лукас Радебе, Дуайт Йорк, Александер Чеферин, Джанни Инфантино и многие другие.


19:30. Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую трансляцию ежегодной церемонии вручения «Золотого мяча». 9 января в Цюрихе будет вручена престижнейшая премия лучшему футболисту мира по итогам 2016 года. Отметим, что с 2016 года ФИФА прекратила сотрудничество с «France Football», поэтому престижный французский журнал уже сделал свой выбор, вручив награду футболисту «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Португалец получил трофей в четвёртый раз, уже успев презентовать его перед матчем с «Гранадой» в рамках 17-го тура Примеры. Чаще награждался только Лионель Месси, у которого пять «Золотых мячей». На очереди – выбор ФИФА. Кстати, здорово провёл год и французский форвард «Атлетико» Антуан Гризманн, дошедший со сборной до финала домашнего Евро, однако шансы Роналду и Месси расцениваются как более высокие.

Помимо главного события вечера состоятся награждения в следующих номинациях:

— «Лучшая футболистка года»;
— «Приз за честную игру»;
— «Премия Ференца Пушкаша» (за самый красивый гол);
— «Самый успешный тренер среди мужских команд»;
— «Лучший тренер среди женских коллективов».
Криштиану Роналду
Фото: Reuters

Криштиану Роналду

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 27
Теги
Антуан Гризманн Криштиану Роналду Лионель Месси Золотой мяч ФИФА
Новости. Футбол
9 января 2017, понедельник
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21:26 Клаудио Раньери — лучший тренер года по версии ФИФА
21:23 «Атлетико Н», уступивший трофей «Шапекоэнсе», получил приз за честную игру
21:12 Игроки символической сборной ФИФА сделали селфи с Евой Лонгорией
20:55 Исинбаева вручила приз болельщикам «Боруссии» Д и «Ливерпуля» на церемонии ФИФА
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