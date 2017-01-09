«Денисов должен быть капитаном!» «Локо» без Самедова и Шишкина

Вратарь Коченков досрочно вернулся в «Локомотив» из аренды в «Томи». Если вдруг вы проспали в берлоге все зимние праздники, то «Томь» и «Анжи» следующий сезон хотят продолжить в ФНЛ, а потому игроки разбегаются. Коченков уже в середине декабря понимал, что вернётся из аренды раньше времени.
Как уже сообщал «Чемпионат», завтра на сбор с «Локомотивом» в Испанию не поедут Хенти, Шишкин, Логашов, Шкулетич, Самедов. Фактически они сейчас являются игроками молодёжного состава. Судя по всему, за счёт них «Локомотив» планирует разгрузить платёжную ведомость. Пятерым футболистам подыскивают новый клуб. Сёмин на них не рассчитывает.
В Испанию с «Локомотивом» полетит больше юных игроков, чем обычно. Если раньше на зимние сборы брали двоих-троих футболистов из дублирующей команды, то теперь их будет около шести-семи. К слову, «молодёжка» «Локо» является действующим победителем первенства. Кроме того, на сборе главный тренер Юрий Сёмин намерен просмотреть несколько свободных агентов.
Восстанавливающийся после повреждения Тарасов летит с командой на первый сбор, но полностью в общей группе начнёт работу со второго.
– В отпуске я занимался реабилитацией, – сказал Тарасов. – На первом сборе буду на 80-90 процентов заниматься с основой. На втором сборе – полностью с главной командой.
– «Локомотив» покидает один из ключевых игроков Самедов. Это проблема?
– Футбол такая жизнь, которая складывается из потерь и приобретений. Ребятам желаю успехов в карьере, ну а мы двигаемся дальше. Руководство «Локо» знает, что делает. Наверное, будут приобретены какие-то футболисты.
Веселее всего на медицинском обследовании было защитнику Борису Ротенбергу, который пока не дебютировал за «Локомотив». Когда Виталий Денисов давал интервью, Ротенберг подошёл и начал говорить в шутку на диктофон: «Виталий Денисов — отличный парень. Он станет лучшим бомбардиром «Локомотива». Его вообще нужно сделать капитаном».
Больше всего хотелось поговорить с братьями Миранчуками, у которых в этом году заканчиваются контракты. Антон охотно рассказал, что провёл Новый год в кругу семьи, а в «Левадии» ему приходилось скучать, ведь в Эстонии он жил один в номере.
– Какова ситуация с вашим контрактом?
– Я хочу остаться в «Локомотиве». Это моё желание.
– Насколько продление контракта зависит от того, останется ли в «Локо» ваш брат?
– Абсолютно не зависит. Руководство «Локомотива» рассматривает нас отдельно. Мы с братом в этом вопросе никак не относимся друг к другу: он – отдельно, я – отдельно. У каждого своя судьба.
– Ваши контракты с «Локо» рассчитаны до ноября этого года. Теоретически вы с братом не сможете ни за одну команду сыграть в декабре – ни в чемпионате, ни в еврокубках. Это ведь как-то странно?
– Согласен. Честно говоря, я понятия не имею, почему так. Не углублялся.
Что касается Алексея Миранчука, тоже не отказал в общении, но сразу оговорился.
– Интервью? Смотря на какую тему? – уточнил Алексей.
– Обо всём.
– Ну давайте попробуем.
– Как прошло обследование?
– Вроде всё хорошо. Ничего нового не обнаружили. Теперь будем ждать результатов.
– Насколько вы готовы к сборам после отпуска?
– Есть программы, которые даются нам на отпуск. Кто их выполняет, тот чувствует себя хорошо. У меня была программа и от сборной, и от «Локо». Сейчас на беговую дорожку встал и чувствую себя комфортно.
– На данный момент вы остаётесь в команде?
– Без комментариев.
– Когда вы ждёте решения этого вопроса?
– Я не жду. Просто без комментариев. Вообще по этому поводу не хочу говорить.
– Не комментировать – это ваша личная позиция или клуба?
– Общая.