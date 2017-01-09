«Денисов должен быть капитаном!» «Локо» без Самедова и Шишкина

Игроки «Локомотива» собрались на Иваньковском шоссе в Москве, чтобы пройти медицинское обследование. «Железнодорожников» в холле встречал смеющийся. Точнее, фотография смеющегося Паршивлюка. Несколько лет назад тут обследовались спартаковцы. А теперь 14 отечественных игроков «Локо»:Вратарьдосрочно вернулся в «Локомотив» из аренды в «Томи». Если вдруг вы проспали в берлоге все зимние праздники, то «Томь» и «Анжи» следующий сезон хотят продолжить в ФНЛ, а потому игроки разбегаются. Коченков уже в середине декабря понимал, что вернётся из аренды раньше времени.Как уже сообщал «Чемпионат», завтра на сбор с «Локомотивом» в Испанию не поедут. Фактически они сейчас являются игроками молодёжного состава. Судя по всему, за счёт них «Локомотив» планирует разгрузить платёжную ведомость. Пятерым футболистам подыскивают новый клуб. Сёмин на них не рассчитывает.В Испанию с «Локомотивом» полетит больше юных игроков, чем обычно. Если раньше на зимние сборы брали двоих-троих футболистов из дублирующей команды, то теперь их будет около шести-семи. К слову, «молодёжка» «Локо» является действующим победителем первенства. Кроме того, на сборе главный тренернамерен просмотреть несколько свободных агентов.Восстанавливающийся после повреждениялетит с командой на первый сбор, но полностью в общей группе начнёт работу со второго.– В отпуске я занимался реабилитацией, – сказал Тарасов. – На первом сборе буду на 80-90 процентов заниматься с основой. На втором сборе – полностью с главной командой.– Футбол такая жизнь, которая складывается из потерь и приобретений. Ребятам желаю успехов в карьере, ну а мы двигаемся дальше. Руководство «Локо» знает, что делает. Наверное, будут приобретены какие-то футболисты.Веселее всего на медицинском обследовании было защитнику, который пока не дебютировал за «Локомотив». Когдадавал интервью, Ротенберг подошёл и начал говорить в шутку на диктофон: «Виталий Денисов — отличный парень. Он станет лучшим бомбардиром «Локомотива». Его вообще нужно сделать капитаном».Больше всего хотелось поговорить с братьями Миранчуками, у которых в этом году заканчиваются контракты. Антон охотно рассказал, что провёл Новый год в кругу семьи, а в «Левадии» ему приходилось скучать, ведь в Эстонии он жил один в номере.– Я хочу остаться в «Локомотиве». Это моё желание.– Абсолютно не зависит. Руководство «Локомотива» рассматривает нас отдельно. Мы с братом в этом вопросе никак не относимся друг к другу: он – отдельно, я – отдельно. У каждого своя судьба.– Согласен. Честно говоря, я понятия не имею, почему так. Не углублялся.Что касается, тоже не отказал в общении, но сразу оговорился.– Интервью? Смотря на какую тему? – уточнил Алексей.– Ну давайте попробуем.– Вроде всё хорошо. Ничего нового не обнаружили. Теперь будем ждать результатов.– Есть программы, которые даются нам на отпуск. Кто их выполняет, тот чувствует себя хорошо. У меня была программа и от сборной, и от «Локо». Сейчас на беговую дорожку встал и чувствую себя комфортно.– Без комментариев.– Я не жду. Просто без комментариев. Вообще по этому поводу не хочу говорить.– Общая.